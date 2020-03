قابلیت تبدیل همزمان گفتار به متن برنامه گوگل ترنسلیت برای اندروید منتشر شد

گوگل تصمیم گرفت روز گذشته قابلیت تبدیل همزمان گفتار به متن را به برنامه ترجمه خود یعنی گوگل ترنسلیت (Google Translate) اضافه کند.

تبدیل گفتار به متن در لحظه یا همان Real Time Transcription قابلیت جدیدی است برای برنامه گوگل ترنسلیت که نخستین بار در ماه ژانویه دمویی از آن را شاهد بودیم. اما به نظر می‌رسد گوگل تصمیم گرفته این قابلیت را از طریق یک بروزرسانی برای کاربران سیستم عامل اندروید منتشر کند.

همانطور که از اسم آن پیداست، تبدیل همزمان گفتار به متن به کاربر این امکان را می‌دهد تا به یک زبان صحبت کرده و در همان لحظه آن را به صورت یک متن روی گوشی خود داشته باشد؛ بدون اینکه نیازی به پردازش اضافی جهت بررسی گفتار وجود داشته باشد یا تاخیری در این فرایند رخ دهد!

تبدیل گفتار به متن به صورت همزمان از دیروز به صورت رسمی برای کاربران اندروید در دسترس قرار گرفت و تا آخر این هفته نیز همه کاربران اندروید می‌توانند در صورت در اختیار داشتن برنامه گوگل ترنسلیت، آن را با یک بروزرسانی به این قابلیت هیجان‌انگیز و صد البته کاربری مجهز کنند. زبان‌هایی که فعلا این برنامه از آن‌ها پشتیبانی می‌کند شامل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هندی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و تایلندی می‌شود. البته انتظار می‌رود به مرور این لیست بروزرسانی شده و زبان‌های دیگری نیز به آن افزوده شود.

اما یکی از بهترین کاربردهای این قابلیت زمانی است که در سخنرانی یا کنفرانسی حضور دارید و نمی‌خواهید چیزی را از دست دهید. علاوه بر این‌ها، حتی می‌توان فایل‌های از پیش ضبط شده را هم توسط آن به متن تبدیل کرد؛ به این صورت که مثلا در کامپیوتر یا یک گوشی دیگر فایلی را به اجرا درآورید و گوشی را به آن منبع صدا نزدیک کنید تا بدین صورت فایل مورد نظر برایتان به متن تبدیل شود؛ بدون اینکه نیازی به نوشتن آن متن داشته باشید!

در گفت‌و‌گویی که گوگل با وب‌سایت The Verge انجام داده بود اعلام کرد هنگام عرضه این قابلیت (که در طول این هفته است)، امکان بارگذاری یک فایل در آن وجود ندارد و متاسفانه کاربر نمی‌تواند یک فایل ضبط شده در گوشی خود را به در این برنامه بارگذاری کرده و نسخه متنی آن را دریافت کند. لذا کاربر مجبور است صدا را تنها از طریق یک منبع بیرونی به اجرا درآورد؛ مثل کامپیوتر، لپ تاپ، یک گوشی دیگر و یا سخنرانی زنده.

پیش از این کاربر می‌توانست با کمک قابلیت‌های صوتی خود گوگل ترنسلیت، یک کلمه، عبارت و جمله را به زبانی گفته و به زبان دیگر ترجمه آن را دریافت کند. این امر هم به صورت وارد کردن متن و هم گفتار در اختیار کاربران قرار داشت اما سخنگوی گوگل اعلام کرد برنامه گوگل ترنسلیت برای متن‌های طولانی طراحی نشده بود و نمی‌توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد. ویژگی جدید اما محدودیت خاصی ندارد و کاربر می‌تواند در کنفرانس‌های طولانی، در کلاس درس و یا حتی هنگامی که برای او قصه‌ای می‌گویند، آن را به متن تبدیل کند! برای استفاده از این قابلیت نیاز دارید که به اینترنت دسترسی داشته باشید، چرا که برنامه باید با واحد پردازشی تنسور خود (TPU) در ارتباط باشد (یک چیپ مبتنی بر هوش مصنوعی برای استفاده در سرورهای ابری) تا بتواند فرایند تبدیل را به صورت لحظه‌ای انجام دهد.

طبق گفته سخنگوی گوگل، این برنامه جدید ترکیبی است از قابلیت تبدیل گفتار به متن برنامه ضبط صدای گوشی‌های پیکسل و قدرت TPU در فضای ابری و این در حالی است که برنامه ضبط صدا در گوشی‌های گوگل به صورت آفلاین نیز می‌تواند صوت را به نوشتار تبدیل کند! با این حال برای استفاده از این قابلیت نیاز به اینترنت خواهید داشت تا ارتباط بین TPU و برنامه به راحتی برقرار شود. در این روزها بعید به نظر می‌رسد کسی که به چنین برنامه‌ای نیاز دارد، در اتصال به اینترنت مشکل خاصی داشته باشد!

به گفته گوگل، فعلا فقط کاربران اندروید هستند که می‌توانند منحصرا از این برنامه بهره ببرند اما عرضه آن در آینده برای سیستم عامل iOS در دستور کار این شرکت قرار دارد. کاربران اندروید بعد از بروزرسانی برنامه گوگل ترنسلیت با گزینه جدیدی تحت عنوان Transcribe مواجه می‌شوند که همان به معنای تبدیل گفتار به نوشتار است. از قابلیت‌های آن می‌توان به امکان توقف و شروع مجدد فرایند تبدیل با لمس آیکون میکروفون، تغییر اندازه متون و همچنین امکان تغییر تم محیط برنامه به رنگ مشکی اشاره کرد.

انتظار می‌رود در آینده زبان‌های دیگری هم در فهرست زبان‌های پشتیبانی شده توسط این برنامه جهت تبدیل گفتار به نوشتار انجام گیرد. آیا این قابلیت را روی گوشی‌ خود دریافت کردید؟ از عملکرد آن راضی هستید؟

