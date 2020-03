در رویداد Unpacked سامسونگ در سال جاری، این شرکت اعلام کرد به زودی از طریق یک بروزرسانی نرم‌افزاری، قابلیت‌های معروف گلکسی اس ۲۰ به گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰ نیز اضافه خواهند شد.

گلکسی اس ۲۰ و گلکسی Z Flip دو گوشی جدید سامسونگ هستند که از جدیدترین رابط کاربری سامسونگ یعنی One UI 2.1 مبتنی بر اندروید ۱۰ استفاده می‌کنند که باعث شده یک سری قابلیت جالب نیز به این گوشی‌ها اضافه شود. از آن‌جایی که برخی از این ویژگی‌ها منحصر به فرد نیستند و می‌توان آن‌ها را با بروزرسانی نرم‌افزاری به گوشی‌های دیگر هم افزود، سامسونگ اعلام کرد گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ هم به زودی به برخی از قابلیت‌های جذاب سری اس ۲۰ دسترسی خواهند داشت.

با توجه به شعبه هلند سامسونگ، این بروزرسانی نرم‌افزاری قرار است در آخرین روز ماه مارس برای این دو گوشی (اس ۱۰ و نوت ۱۰) عرضه شود و خوشبختانه می‌دانیم جزئیات آن از چه قرار است. بنابراین نگاهی می‌اندازیم به این ویزگی‌ها تا ببینیم آیا واقعا کاربران سری ۱۰، می‌توانند از آن‌ها بهره‌ای ببرند یا خیر.

Single Take

این یکی از بهترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های سری اس ۲۰ است که باید بابت عرضه آن برای سری قبل از سامسونگ تشکر کرد! با کمک این قابلیت با فشردن دکمه شاتر در حالت Single Take که مبتنی بر هوش مصنوعی است، ویدئویی ۳ الی ۱۰ ثانیه‌ای ضبط می‌شود و بعد از آن کاربر می‌تواند از بین ۱۰ تصویر و ۴ ویدئو در حالت‌های مختلف (مثلا حالت وارونه یا حتی تایم لپس)، بهترین آن را انتخاب کند!

این قابلیت بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که می‌خواهند بیش از یک لحظه خود را در قالب عکس یا فیلم به صورت همزمان و نه با چندین بار پشت هم عکس گرفتن داشته باشند. کاربر همچنین می‌تواند در عکاسی فوق عریض و عکاسی و فیم‌برداری Close Up (فواصل بسیار نزدیک) از Single Take بهره ببرد.

My Fliter

با کمک قابلیت My Filter کاربر می‌تواند رنگ و سبک تصاویر دلخواه خود را مشخص کرده و آن‌ها را برای تصاویر بعدی نیز مورد استفاده قرار دهد. هر فیلتری که مورد استفاده قرار می‌دهید در برنامه دوربین ذخیره می‌شود تا در آینده نیز از آن‌ها به راحتی استفاده کنید.

حالت ویدئو حرفه‌ای (Pro Video Mode)

حالت فیلم‌برداری حرفه‌ای اجازه می‌دهد تنظیمات خاصی را روی ویدئو اعمال کنید. به این صورت که می‌توانید ISO، سرعت شاتر و یا میزان دریافت نور را نیز با سلیقه خود تنظیم کنید. با کمک قابلیت Conversion Recording، کاربر می‌تواند به صورت همزمان با دوربین جلو و پشت، با کیفیت خارق‌العاده ۴K فیلم‌برداری کند و حین فیلم‌برداری نیز بین این دو سوییچ کند!

گالری هوشمند (Smart Gallery)

با کمک برنامه گالری جدید کاربران می‌توانند تمام تصاویر و ویدئوی‌هایی که اخیرا ثبت کرده‌اند را به روش بهتری مرتب کنند. وقتی در حال تماشای یک عکس در گالری هستید، می‌توانید با کمک گزینه Quick Cropin در سمت چپ-بالای صفحه، بزرگ‌نمایی کنید. با این روش می‌توانید به سرعت، تصویر مورد نظر را در اندازه‌ای که می‌خواهید برش دهید. باید به این نکته نیز اشاره کنیم که حتی با فرامین صوتی هم می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید!

با قابلیت Clean View هم می‌توانید به صورت خودکار، تمام تصاویر مربوط به یک سوژه را در یک جا جمع کنید که به شما در یافتن تصاویر مربوط به آن کمک زیادی می‌کند. با ترکیب شدن بیکسبی، هوش مصنوعی سامسونگ، با برنامه گالری، می‌توانید با تصاویر مشابه، یک گروه یا البوم تشکیل دهید.

اشتراک گذاری سریع (Quick Share)

با کمک اشتراک گذاری سریع، کاربر می‌تواند در یک لحظه فایل‌های خود را با ۵ نفر به اشتراک بگذارد و این در حالی است که نیازی به جفت شدن دستگاه‌ها با یکدیگر نیست. Quick Share سامسونگ از حیث کاربردی بودن، برتری محسوسی به AirDrop اپل دارد که در یک لحظه می‌توان تنها با یک نفر به تبادل اطلاعات پرداخت.

سامسونگ سال قبل هم با معرفی گلکسی نوت ۱۰، قابلیت‌های جالب آن را برای سری اس ۱۰ عرضه کرد و به نظر می‌رسد از این پس برنامه این شرکت بعد از معرفی گوشی‌های جدید همین خواهد بود که برخی از قابلیت‌های کاربردی را به سری قبل نیز اضافه کند.

پیش‌تر نیز قرار شد سامسونگ رابط کاربری One UI 2.1 را برای سری اس ۹ و نوت ۹ عرضه کند بنابراین کاربران این گوشی‌ها نیز باید انتظار افزوده شدن یک سری قابلیت جزئی را به گوشی‌های خود داشته باشند. اینطور که به نظر می‌رسد، نسخه ۲.۵ رابط کاربری سامسونگ در دست طراحی قرار دارد و به احتمال زیاد به همراه گلکسی نوت ۲۰ از آن رونمایی می‌شود.

منبع: rprna

The post معروف‌ترین قابلیت‌های گلکسی اس ۲۰ برای نوت ۱۰ و اس ۱۰ نیز عرضه می‌شوند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala