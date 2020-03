گوگل بروزرسانی جدیدی را برای فروشگاه بزرگ خود یعنی گوگل پلی منتشر کرد که به موجب آن، کاربر می‌تواند بعد از جست‌و‌جوی یک برنامه، در لیست باز شده که برنامه‌های مشابه را هم به نمایش می‌گذارد، حجم و میزان دانلود آن‌‌ها را مشاهده کند.

فروشگاه پلی استور حدودا ۳ میلیون برنامه دارد و یکی از عمده‌ترین دلایل موفقیت گوگل نیز در اختیار داشتن چنین استور غنی از برنامه و بازی است! کافی است فقدان چنین فروشگاه ارزشمند را در گوشی‌های هواوی ببینید که چطور باعث شده دومین شرکت بزرگ فروشنده گوشی هوشمند در جهان اکنون در رده چهارم بایستد! تنوع برنامه‌ها در این فروشگاه به قدری زیاد هست که مثلا هنگامی که به دنبال یک برنامه خاص باشید باید بیشتر مواقع آن را از عکس روی کاور شناسایی کنید چون ممکن است با چندین برنامه مشابه روبرو شوید!

اما پلی استور اخیرا بروزرسانی بزرگی دریافت کرده که به لطف آن، فرایند یافتن برنامه‌ها در آن با سرعت بیشتری از قبل انجام می‌گیرد. تاکنون با جست‌و‌جوی برنامه‌ها می‌توانستیم در لیست باز شده، امتیاز (ستاره) آن‌ها را مشاهده کنیم. این مورد برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال فهمیدن حجم و یا تعداد دانلود برنامه بودند کمی آزاردهنده بود چون باید برنامه را تک تک باز کرده تا متوجه این جزئیات شوند.

البته گوگل طوری فروشگاه خود را تنظیم کرده که عموما وقتی به دنبال برنامه‌ای می‌گردید، مشهورترین‌ها و بهترین‌ها در رده اول قرار می‌گیرند اما باز هم ممکن است یک برنامه کاربر زیادی نداشته باشد و ستاره‌های زیاد خود را از همان تعداد کم کاربر بدست آورده باشد!

گوگل برای رفع این مشکلات، با ارائه یک بروزرسانی، علاوه بر تعداد دانلود برنامه و ستاره‌های کسب شده، حجم آن را نیز به نمایش گذاشت. این موضوع برای آن دسته از کاربرانی که از اینترنت پر سرعت بهره نمی‌برند حائز اهمیت است چرا که دیگر مجبور نیستند برنامه‌ها را به صورت جداگانه از نظر حجم مشاهده کنند. یکی از کاربردهای خوب این بروزرسانی، صرفه‌جویی در وقت و تسریع فرایند جست‌و‌جو و یافتن بهترین برنامه است.

همانطور که می‌بینید، گوگل تمام مشخصات یک برنامه را که کاربر باید بداند در همان صفحه جست‌و‌جو به نمایش می‌گذارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که حجم دانلود برای همه به نمایش داده نمی‌شود! با توجه به گفته وب‌سایت Android Police، به نظر می‌رسد این قابلیت در آلمان در دسترس نیست. هرچند در اندروید ۸، نتوانستم از حجم برنامه‌ها در صفحه اصلی مطلع شوم!

آیا فروشگاه گوگل پلی برای شما هم حجم برنامه‌ها را نمایش می‌دهد؟

