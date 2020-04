هرآنچه که باید در مورد گوگل پلی استور بدانید

گوگل پلی استور چیست؟ در نگاه اول یک اپلیکیشن است ولی در حقیقت یک پلتفرم محسوب می‌شود. در این مطلب قصد داریم به گوگل پلی استور بپردازیم و جواب چند سوال بسیار ساده و اساسی در مورد آن را مطرح کنیم.

گوگل پلی استور چیست؟

همان‌طور که در مقدمه گفتیم، گوگل پلی استور یک پلتفرم است که به زبان ساده محتواهای مختلفی را به کاربران می‌رساند. برخلاف نظر بسیاری از کاربران، پلی استور صرفا یک اپ استور نیست. زیرا در این محیط به غیر از اپلیکیشن‌های اندروید، می‌توانید آهنگ‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌ها، بازی‌ها و دیگر موارد را پیدا کنید.

مثلا با پرداخت مبلغی مشخص به صورت ماهانه یا از طریق خرید آهنگ‌های مورد علاقه، می‌توانید آهنگ‌های متعددی را از این محیط دریافت کنید. کتاب‌ها و فیلم‌ها هم برای فروش ارائه شده‌اند و در عین حال نباید حجم زیادی از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های رایگان را از قلم بیندازیم.

آیا گوگل پلی استور در تمام گوشی‌های اندرویدی نصب شده است؟

جواب این سوال خیر است. گوگل پلی استور تنها به‌صورت پیش‌فرض در گوشی‌هایی ارائه می‌شود که مجوز مربوط به سرویس‌های موبایل گوگل با GMS را دریافت کرده باشند. البته باید اذعان کنیم که اکثریت گوشی‌های اندرویدی دارای چنین مجوزی هستند. اما در هر صورت خود اندروید یک سیستم‌عامل متن‌باز است و شرکت‌ها می‌توانند از اندروید برای گوشی‌های خود استفاده کنند بدون اینکه نیازی به نصب سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل داشته باشند.

در این میان، بخش زیادی از کاربران به سرویس‌های گوگل عادت کرده‌اند و شرکت‌ها هم نمی‌خواهند این نیاز را بی‌پاسخ بگذارند. البته در این بین هواوی یک استثناء مهم محسوب می‌شود زیرا به دلیل تحریم‌های آمریکا، گوشی‌های جدید این شرکت نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند.

چه نوع محتوایی در گوگل پلی استور وجود دارد؟

همان‌طور که گفتیم در این محیط به غیر از اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها، محتواهای متنوعی ارائه شده است که مثلا می‌توانیم به فیلم‌ها، کتاب‌ها و موسیقی اشاره کنیم. این پلتفرم در ابتدا برای گوشی‌های اندرویدی ارائه شد ولی طی این سال‌ها از این محدوده فراتر رفته است. بسیاری از کاربران از این محیط برای دسترسی به جدیدترین آهنگ‌ها و خرید کتاب‌های مختلف استفاده می‌کنند. خرید فیلم در این محیط حداقل در بسیاری از کشورها بسیار گران‌قیمت است ولی در هر صورت چنین امکانی وجود دارد. شاید در آینده نزدیک گوگل تصمیم بگیرد مثلا سریال‌های مختلفی را به این محیط اضافه کند.

آیا باید اپلیکیشن‌ها را فقط از طریق گوگل پلی استور دانلود کنیم؟

گوگل همواره توصیه می‌کند که کاربران تمام اپلیکیشن‌های اندروید را از طریق پلی استور دریافت کنند. این کمپانی برای بررسی اپلیکیشن‌ها تا حد زیادی سخت‌گیر است تا شمار بدافزارها به حداقل برسد. البته پلی استور تنها منبع برای دریافت اپلیکیشن‌ها نیست که این موضوع را در بخش بعدی تشریح می‌کنیم. اگر هم قصد دارید اپلیکیشن‌ها را از یک منبع دیگر دریافت کنید، باید به آن منبع اعتماد داشته باشید تا از این راه بدافزارها به گوشی شما راه پیدا نکنند. در همین زمینه نباید قابلیت Google Play Protect را از قلم بیندازیم که مانند یک نوع آنتی‌ویروس انجام وظیفه می‌کند و با اسکن گوشی، می‌تواند بدافزارها و اپلیکیشن‌های مشکوک را پیدا کند.

برای پلی استور چه گزینه‌های جایگزین وجود دارد؟

در این زمینه می‌توان به چند گزینه مشهور اشاره کرد. اول از همه می‌توانیم به AppGallery بپردازیم که اپ استور اختصاصی این شرکت است و همچنین سامسونگ هم سال‌ها قبل در این زمینه وارد عمل شده است. آمازون هم اپ استور خود را ارائه داده و تعدادی از دیگر شرکت‌ها برای اینکه از قافله عقب نیفتند چنین پلتفرمی ارائه داده‌اند.

در این میان، باید خاطرنشان کنیم که برخی از اپلیکیشن‌ها با وجود اینکه مشکل امنیتی ندارند، ولی از آنجایی که قوانین گوگل را زیر پا گذاشته‌اند در پلی استور عرضه نشده‌اند. اپ استورهایی مانند F-Droid و XDA Labs از تعدادی از این اپلیکیشن‌ها میزبانی می‌کنند که در بین آن‌ها می‌توانید گزینه‌های بسیار جذابی را پیدا کنید که در پلی استور دیده نمی‌شوند.

آیا می‌توان اپلیکیشن‌ها را از سایت‌ها هم دریافت کرد؟

برای دانلود و نصب اپلیکیشن‌ها از طریق سایت‌ها، اصطلاح sideloading به کار برده می‌شود که مثلا اگر می‌خواهید جدیدترین نسخه یک اپلیکیشن که هنوز برای منطقه شما عرضه نشده را دانلود کنید، می‌توانید از این روش بهره ببرید. برای این کار کافی است فایل.APK موردنظر را دریافت کنید و به صورت دستی در گجت خود نصب کنید. برای انجام این کار کافی است که در تنظیمات گوشی خود، نصب اپلیکیشن‌ها از منابع ناشناس را فعال کنید. فقط مراقب باشید که برای این کار فقط به سایت‌های مطمئن سر بزنید. در این زمینه، سایت APKMirror بیشترین شهرت را دارد و به‌خصوص برای نصب نسخه‌های آزمایشی اپلیکیشن‌ها بسیاری از کاربران از همین سایت بهره می‌برند.

بیشتر بخوانید: چرا خارج از چین، اندروید بدون برنامه‌ها و سرویس‌های گوگل معنایی ندارد؟

چگونگی آپدیت اپلیکیشن‌ها در پلی استور

در گوگل پلی استور، آپدیت اپلیکیشن‌ها بسیار ساده است و هنگام اتصال به شبکه وای‌فای، معمولا به صورت خودکار انجام می‌شود و لازم نیست کار خاصی انجام دهید. اما در هر صورت اگر به هر دلیلی علاقه دارید این کار به صورت دستی انجام شود، ابتدا باید از طریق بخش تنظیمات، آپدیت خودکار را غیرفعال کنید. با این کار، هنگام ارائه‌ی آپدیت جدید، پلی استور نوتیفیکیشنی نمایش می‌دهد و از طریق آیکون منوی همبرگری در سمت چپ بخش فوقانی، بر گزینه My apps & games ضربه بزنید و سپس می‌توانید فهرست اپلیکیشن‌های دارای آپدیت را مشاهده کنید. همچنین اگر بر همان نوتیفیکیشن موردنظر هم ضربه بزنید، روانه‌ی این بخش می‌شوید.

آیا حذف اپلیکیشن‌ها از طریق گوگل پلی استور امکان‌پذیر است؟

بسیاری از کاربران از طریق تنظیمات گوشی یا app drawer اپلیکیشن‌ها را حذف می‌کنند. اما در هر صورت از طریق پلی استور هم می‌توان چنین کاری را انجام داد. در همان بخشی که اپلیکیشن‌های خود را آپدیت می‌کنید، سه تب به عناوین Updates، Installed و Library دیده می‌شود. برای مشاهده تمام اپلیکیشن‌های نصب شده، به تب Installed سر بزنید. در این قسمت، می‌توانید بر دکمه Open ضربه بزنید تا اپلیکیشن موردنظر اجرا شود یا اینکه بر نام آن ضربه بزنید تا صفحه جدیدی باز شود که گزینه Uninstall را مشاهده خواهید کرد.

آیا پلی استور از حالت تاریک پشتیبانی می‌کند؟

بله، گوگل ابتدا این قابلیت را در سال ۲۰۱۹ برای کاربران گوشی‌های مبتنی بر اندروید ۱۰ ارائه کرد. اما در مارس ۲۰۲۰ این مشخصه برای تمام کاربران فعال شد. برای فعال و غیر فعال کردن این مشخصه، در قسمت تنظیمات به بخش Theme سر بزنید و می‌توانید از بین سه گزینه روشن، تاریک و وضعیت پیش‌فرض سیستم دست به انتخاب بزنید.

چه تعداد اپلیکیشن در گوگل پلی استور حضور دارد؟

طبق آخرین آمار منتشر شده، بیش از ۲.۸ میلیون اپلیکیشن در پلی استور حضور دارند. در یک دوران، تعداد اپلیکیشن‌های این محیط به بیش از ۳.۵ میلیون رسید اما در تابستان ۲۰۱۸ اوضاع تغییر کرد. در این مدت، گوگل به دلیل به‌روزرسانی قوانین مربوط به توسعه‌دهندگان، حجم عظیمی از اپلیکیشن‌ها را حذف کرد و بعد از این اقدام، تعداد اپلیکیشن‌ها به ۲.۵ میلیون رسید. در هر صورت طی گذشت کمتر از دو سال، حدود ۳۰۰ هزار اپلیکیشن به این پلتفرم افزوده شده است.

بیشتر بخوانید: اگر شرکت‌های چینی گوگل پلی استور را کنار بگذارند چه اتفاقی می‌افتد؟

منبع: Android Headlines

The post هرآنچه که باید در مورد گوگل پلی استور بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala