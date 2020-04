تیم واتساپ طی حدودا دو سال گذشته گام‌هایی را برای مبارزه با گسترش اخبار جعلی برداشته است. شیوع گسترده ویروس کرونا باعث شده انواع و اقسام اخبار جعلی و غیر حقیقی با سرعت زیادی بین کاربران پخش شود و حالا واتساپ اعلام کرده که محدودیت‌های مربوط به فوروارد کردن پیام‌ها بیشتر از گذشته می‌شود.

این شرکت در وبلاگ خود نوشته: «طبق این محدودیت جدید، کاربران برای فوروارد کردن پیام‌هایی که بیش از ۵ بار فوروارد شده‌اند، هر بار می‌توانند پیام موردنظر را فقط برای یک نفر ارسال کنند.» در همین رابطه باید به دو سال قبل اشاره کنیم که واتساپ محدودیت‌های مربوط به فورواد پیام‌ها را به ۵ نفر در هر تلاش محدود کرد. اگرچه چنین محدودیتی باعث شده سرعت گسترش اخبار جعلی کاهش پیدا کند، ولی در هر حال این تصمیم جدید واتساپ نشان می‌دهد کاربران زیادی توانسته‌اند اخبار دروغین زیادی را به صورت گسترده پخش کنند.

سخنگوی واتساپ به سایت TechCrunch گفته که از امروز این محدودیت برای کاربران این سرویس در سرتاسر جهان فعال می‌شود. در پی شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹، واتس‌اپ به‌عنوان محبوب‌ترین پیام‌رسان جهان به پلتفرم موردعلاقه افرادی تبدیل شده که از این سرویس برای انتشار انواع و اقسام خبرهای جعلی استفاده می‌کنند. مدتی قبل، نخست‌وزیر ایرلند از مردم خواست که از به اشتراک‌گذاشتن اطلاعات تایید نشده در گروه‌های واتساپ خودداری کنند. این محدودیت جدید بدون شک کار افراد را برای پخش اطلاعات مختلف سخت‌تر می‌کند و برای این کار باید زمان بسیار بیشتری را صرف کنند.

منبع: Android Authority

The post افزایش محدودیت فوروارد پیام در واتس‌اپ؛ جلوگیری از گسترش اخبار جعلی درباره ویروس کرونا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala