مایکروسافت Edge دومین مرورگر محبوب دسکتاپ شد!

به نقل از وب‌سایت Bleeping Computer، مایکروسافت Edge توانست اکنون به رتبه دوم پرطرفدارترین مرورگر دسکتاپ برسد!

بعد از اینکه مرورگر مایکروسافت Edge نتوانست آنطور که باید رضایت مخاطبان را به خود جلب کند، مایکروسافت تصمیم گرفت مرورگری را تحت عنوان مایکروسافت Edge مبتنی بر کرومیوم طراحی کند و به نظر می‌رسد تصمیم درستی نیز گرفت چون اکنون این مرورگر دومین مرورگر محبوب دسکتاپ شده است!

مایکروسافت Edge در حالی به این رتبه دست یافت که توانست با در اختیار داشتن ۷.۶ درصد سهم بازار در ماه مارس، از مرورگر قدیمی و شناخته شده فایرفاکس که سهمش از بازار با روندی نزولی به ۷.۲ درصد رسیده بود پیشی بگیرد. هرچند هر دو این مرورگرها با اختلاف بسیار زیاد پشت سر گوگل کروم قرار می‌گیرند که ۶۸.۵ درصد از بازار را تحت سلطه خود دارد! اما برای یک مرورگری که تنها ۳ ماه از عمرش می‌گذرد رسیدن به چنین آمار خوبی نوید یک آینده درخشان را می‌دهد.

البته جای تعجبی هم نیست که مرورگر نوپای مایکروسافت را در چنین رتبه‌ای می‌بینیم. جایگاه آن به عنوان مرورگر پیش‌فرض ویندوز باعث شده کاربران بیشتر با قابلیت‌های آن آشنا شوند. مرورگر Edge قدیمی آنقدر در وضعیت بدی قرار داشت که بیشترین استفاده آن برای دانلود دیگر مرورگرها بود! اما با رفع بسیاری از ضعف‌های آن در نسخه مبتنی بر کرومیوم از جمله سرعت پایین و عدم دسترسی به افزونه‌های کاربردی، اکنون مرورگر Edge به جایگاهی رسیده که شاید شما را از دیگر مرورگرها بی‌نیاز کند.

تیم توسعه‌دهنده برنامه قول داده در آینده تمام افزونه‌هایی که برای کروم در دسترس قرار دارد در مایکروسافت Edge نیز قابل دریافت باشند تا پیشنهاد تغییر مرورگر از کروم به Edge از همیشه ترغیب‌ کننده‌تر باشد. دلیل دیگر پیشرفت خوب این مرورگر سرعت بالای آن است. بنچمارکی که اخیرا از آن گرفته شده نشان می‌دهد مرورگر مایکروسافت به نسبت نسخه بتا حدودا ۱۳ درصد از نظر سرعت رشد داشته و این بسیار خوب است چون در حالت عادی نیز سرعت این مرورگر رضایت بخش بود.

در نهایت می‌رسیم به بحث امنیت که این مسئله نیز بسیار مهم است. تقریبا یک ماه پیش اعلام شد مرورگر Edge از دانلود بدافزارهایی چون adware (نمایش پاپ آپ حاوی تبلیغات) و cryptominers (نصب بدون اجازه نرم‌افزارهای ماینینگ روی سیستم) جلوگیری می‌کند. این یکی از بهترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌هایی است که یک مرورگر می‌تواند داشته باشد و خوشبختانه مایکروسافت Edge از آن بهره‌ می‌برد.

البته همه این پیشرفت‌ها نشان نمی‌دهد گوگل باید لزوما نگران باشد. اگرچه مایکروسافت Edge استفاده از برنامه و سرویس‌های مایکروسافت را تبلیغ می‌کند اما از طرفی کاربر می‌تواند به راحتی به موتور جست‌و‌جوی گوگل سوییچ کند و خوشبختانه دیگر خبری از جست‌و‌جوگر Bing نخواهد بود. از آنجایی هم که توسعه‌دهندگان، کمتر تمایل دارند سایت‌های مستقل از مرورگر طراحی کنند و در عوض آن‌ها را برای موتور گوگل بهینه می‌کنند، این مسئله می‌تواند به ضرر کاربرانی باشد که مرورگرهای فایرفاکس، سافاری و … در اختیار دارند.

شما عزیزان در صورت تمایل می‌توانید مرورگر مایکروسافت Edge را با کلیک روی این لینک دریافت کنید.

