اینطور که به نظر می‌رسد، رابط کاربری One UI 2.1 که اخیرا برای گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ منتشر شده، رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی را نیز به گزینه‌های نمایشگر آن افزوده هرچند امکان استفاده از آن وجود ندارد!

رابط کاربری One UI 2.1 قابلیت‌های گسترده‌ای برای پرچم‌داران سری ۱۰ سامسونگ به ارمغان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان به ویژگی‌های جدید دوربین و واقعیت افزوده اشاره کرد. اگرچه طبق معمول به همراه همه این بروزرسانی‌ها، تعداد زیادی باگ و مشکلات ریز و درشت گوشی نیز حل می‌شود، یکی از کاربران ردیت اما نکته جالبی را متوجه شده! امکان تغییر رفرش ریت نمایشگر از ۶۰ به ۱۲۰ برای گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰ وجود دارد، هرچند فعال کردن آن هیچ تاثیری در عملکرد گوشی نخواهد گذاشت!

پرچم‌داران سری ۱۰ سامسونگ از نظر سخت‌افزاری محدود به رفرش ریت ۶۰ هرتز هستند و لذا نمی‌توان آن‌ها را به عددی بالاتر ارتقا داد. مخصوصا اینکه رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که پرچم‌داران سری اس ۲۰ را به نسبت گذشته متمایز می‌کند و اگر قرار بود سامسونگ با ارائه یک بروزرسانی آن را برای گوشی‌های قدیمی‌تر خود عرضه کند ممکن بود در فروش سری اس ۲۰ با مشکل مواجه شود.

احتمالا سامسونگ فراموش کرده حین بهینه‌سازی رابط کاربری One UI 2.1 برای گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰، این گزینه را حذف کند و به همین دلیل انتظار می‌رود در آینده این اتفاق رخ دهد. چون تنها راهی که کاربر گوشی‌های سامسونگ در حال حاضر می‌تواند انجام دهد تا به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز دست یابد خرید گوشی‌های سری اس ۲۰ است!

شاید رفرش ریت ۱۲۰ هرتز یک اشتباه مهندسی بوده باشد اما فعال‌سازی دوباره NavStar در برنامه Good Lock یکی از دیگر نکات جالب بروزرسانی اخیر گوشی‌های سامسونگ بوده. NavStar یکی از قابلیت‌های خوبی به شمار می‌رود که در رابط کاربری One UI 2.0 از دسترس خارج شده بود. به طور کلی Good Lock یک نرم‌افزار شخصی‌سازی است که با کمک آن می‌توانید تغییراتی در ظاهر و عملکرد گوشی خود پدید بیاورید. همچنین افزونه NavStar این برنامه نیز به شما اجازه تغییر آیکون برنامه‌ها و تم گوشی را می‌دهد.

برای دریافت NavStar، کاربران گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ می‌بایست ابتدا جدیدترین بروزرسانی firmware گوشی خود را دریافت کرده و آن را نصب کنند. سپس با دانلود آخرین نسخه NavStar (نسخه ۲.۰.۰۰.۲) از فروشگاه گلکسی اپ، می‌توانند از قابلیت‌های زیاد آن بهره‌مند شوند. به خاظر داشته باشید که این برنامه هنوز باگ‌های زیادی دارد و انتظار می‌رود به همراه بروزرسانی One UI 2.5، این مشکلات نیز رفع شوند.

