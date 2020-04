در سال ۲۰۲۱ ایموجی جدیدی معرفی نخواهد شد

شیوع ویروس کرونا حتی بر روی ایموجی‌ها هم اثر گذاشته است. کنسرسیوم یونیکد که مسوول انتشار ایموجی‌ها است، روز گذشته اعلام کرد که نسخه برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۲۱ را به تعویق انداخته است. این یعنی کاربران در سال آینده نباید انتظار معرفی ایموجی های جدیدی را داشته باشند و در سال ۲۰۲۲ ایموجی های موردنظر معرفی خواهند شد. اما خبر خوب برای علاقمندان به ایموجی‌ها این است که موارد معرفی شده در سال جاری مانند زیتون، سگ آبی و دیگر موارد، در پاییز روانه‌ی گجت‌ها خواهند شد. این کنسرسیوم اعلام کرده که تاخیر موردنظر به این موضوع برمی‌گردد که روند معرفی ایموجی‌های تازه‌نفس تا حد زیادی متکی به داوطلبان است و این افراد در حال حاضر درگیر این بیماری خطرناک و اثرات گسترده آن هستند.

در پستی که رییس این کنسرسیوم منتشر کرده آمده: «تحت شرایط کنونی، بسیاری از داوطلبان این پروژه درگیری‌های زیادی دارند و با مسائل گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تاریخ عرضه ایموجی های جدید را به تعویق بیندازیم. روی هم رفته، امسال نمی‌توانیم به برنامه از پیش تعیین شده پایبند بمانیم.»

این تصمیم بدین معناست که تاریخ مقرر برای ارسال ایموجی‌های جدید هم به تعویق می‌افتد. هر سال کاربران می‌توانند از تاریخ ۱۵ ژوئن تا ۱ سپتامبر ایده‌های خود را برای ایموجی‌ها ارائه کنند. این کنسرسیوم خاطرنشان کرده آن‌ها مشغول بررسی امکان ارائه‌ی زودتر از انتظار برخی از ایموجی‌ها هستند یا اینکه بتوانند با ترکیب دو ایموجی، ایموجی‌های جدیدی را معرفی کنند. چنین خبری نشان می‌دهد ویروس کرونا حتی بر حوزه‌های غیرقابل انتظار هم اثرگذار بوده است.

