سایت ۹to5mac که مدتی قبل موفق شد به نسخه‌ای از سیستم‌عامل iOS 14 دست پیدا کند، با بررسی بیشتر کدهای آن قابلیت جدیدی به نام Clips کشف کرده‌اند. این API به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد که بخش‌هایی از اپلیکیشن خود را بدون نیاز به نصب، برای کاربران ارائه دهند. به نظر می‌رسد افراد با اسکن QR Code یا پنجره پاپ‌آپ مواجه می‌شوند که می‌توانند از بخشی از امکانات اپلیکیشن موردنظر بهره ببرند. معلوم نیست که آیا چنین قابلیتی مثلا با کلیک کردن بر روی لینک امکان‌پذیر می‌شود یا نه.

اگر این قابلیت واقعا همراه با iOS 14 ارائه شود، کاربران مثلا می‌توانند بدون نیاز به نصب بازی مثلا مرحله اول آن را تجربه کنند. ظاهرا شرکت‌هایی مانند Yelp، DoorDash و YouTube مشغول آزمایش این مشخصه هستند. باید خاطرنشان کنیم گوگل چند سال قبل برای گوشی‌های اندرویدی قابلیت مشابهی را معرفی کرده است.

همانطور که گفتیم، سایت ۹to5mac موفق شده نسخه‌ای از iOS 14 را به دست بیاورد و به همین خاطر مرتبا گزارش‌های جدیدی در مورد ویژگی‌های آن منتشر می‌شود. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود هوم اسکرین آیفون متحول می‌شود و ویجت‌ها به آن اضافه خواهند شد. همچنین احتمالا کاربران می‌توانند با استفاده از فقط آیفون یا اپل واچ قفل برخی اتومبیل‌ها را باز کنند یا حتی آن را روشن کنند.

اگر اپل مطابق روند همیشگی خود عمل کند، در ماه ژوئن در کنفرانس WWDC از iOS 14 رونمایی خواهد کرد. البته امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، اپل هم تصمیم گرفته این کنفرانس را تماما به‌صورت آنلاین برگزار کند.

