روز گذشته لیستی منتشر شد که در آن می‌توانیم نام تمام گوشی‌های شیائومی که مشمول دریافت بروزرسانی رابط کاربری MIUI 12 هستند را مشاهده کنیم.

توسعه رابط کاربری جدید شیائومی از ماه ژانویه امسال آغاز شد و از آن روز تا کنون خبرهای زیادی در رابطه با آن شنیدیم. اگرچه شیائومی هنوز هیچگونه نسخه‌ای از رابط کاربری MIUI 12 را برای گوشی‌های خود منتشر نکرده، اما لیستی منتشر شد که گوشی‌های مشمول دریافت این بروزرسانی را نشان می‌دهد.

نوشته‌های این لیست به زبان چینی است اما با توجه به ترجمه، نام گوشی‌های زیر در آن قرار گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: شیائومی در تلاش است نمایشگرهای آبشاری را به ابزاری کاربردی تبدیل کند

سری می سری می CC سری می میکس سری ردمی Mi 10 – Mi 10 پرو – Mi 9 – Mi 9 SE – Mi 9 پرو – Mi 8 Mi CC9 – Mi CC9 پرو – Mi CC9e Mi Mix 3 – Mi Mix 2s – Mi Mix 2 ردمی K30 – ردمی K20 پرو – ردمی K20 – ردمی نوت ۸ پرو

ردمی نوت ۸ – ردمی نوت ۷ پرو – ردمی نوت ۷ – ردمی ۸

ردمی ۸A – ردمی ۷ – ردمی ۷A

این گوشی‌ها قرار است اولین محصولاتی باشند که به رابط کاربری MIUI 12 شیائومی مجهز می‌شوند. همین مسئله به خوبی بیانگر غیاب تعدادی گوشی در این لیست است. از جمله نسل اول شیائومی میکس. گفته شده گوشی‌هایی که در این لیست حضور ندارند کمی دیرتر از این محصولات رابط کاربری یاد شده را دریافت می‌کنند.

با این اوصاف نباید به آنچه که در اینجا گفته شده به صورت ۱۰۰ درصدی اطمینان داشت. هنوز هیچ خبر رسمی از سوی شیائومی منتشر نشده و هنوز هم خبری از رابط کاربری جدید این شرکت نیست. بنابراین زود است اگر بخواهیم هم اکنون به تمام آنچه که گفته می‌شود اعتماد کنیم. با این حال برخی از این گوشی‌ها جز جدیدترین محصولات شیائومی به حساب می‌آیند و از اینکه بروزرسانی جدید این شرکت را دریافت می‌کنند مطمئن هستیم. حال چه زمانی این بروزرسانی برای آن‌ها منتشر می‌شود باید منتظر ماند و دید برنامه‌های شیائومی چیست.

بیشتر بخوانید: شیائومی از مچ‌بند هوشمند ردمی بند با قیمت ۱۴ دلاری رونمایی کرد

منبع: gizmochina

The post لیست گوشی‌های شیائومی که رابط کاربری MIUI 12 را دریافت می‌کنند لو رفت! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala