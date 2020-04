گوگل و اپل برای مبارزه با ویروس کرونا متحد شدند

شب گذشته گوگل و اپل خبر همکاری با یکدیگر برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را اعلام کردند. این دو شرکت قرار است با ارائه قابلیتی موسوم به «ردیابی تماس» موقعیت مکانی افراد آلوده به این ویروس را در اختیار اپلیکیشن‌های موردنظر قرار دهند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی یا API انجام خواهد شد. از لحاظ تئوری، روش موردنظر این دو شرکت به شرح زیر است:

شخصی یکی از برنامه‌های مربوط به ویروس کرونا یا دیگر اپلیکیشن‌های مربوط به بهداشت را دانلود می‌کند که اپلیکیشن موردنظر با API جدید گوگل و اپل سازگار است و گوشی‌های اندرویدی و آیفون می‌توانند از آن بهره ببرند.

این اپلیکیشن حرکات آن فرد را دنبال می‌کند.

زمانی که فرد موردنظر به ویروس کرونا آلوده می‌شود، این اطلاعات به یکی از اپلیکیشن‌ها داده می‌شود.

از طریق API گوگل و اپل، افرادی که یکی از این اپلیکیشن‌ها را نصب کرده‌اند و در نزدیکی فرد آلوده بوده‌اند، از این موضوع خبردار می‌شوند.

گوگل و اپل هر دو خاطرنشان کرده‌اند که در این روش، حفظ حریم خصوصی کاربران در مرکز توجه قرار گرفته است. اگرچه API هنوز ارائه نشده و به همین خاطر از جزییات آن اطلاع چندانی نداریم، ولی به احتمال زیاد مبتنی بر رمزگذاری دو طرفه خواهد بود تا امکان افشای نام افراد مبتلا وجود نداشته باشد. گفته می‌شود این API ماه آینده میلادی آماده خواهد شد.

این شرکت‌ها در نظر دارند سپس یک پلتفرم ارتباطی وسیع‌تر مبتنی بر بلوتوث را مستقیما در اندروید و iOS تعبیه کنند. این موضوع حداقل از لحاظ تئوری به کاربران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به نصب اپلیکیشن‌های موردنظر، از این قابلیت بهره ببرند. اگرچه این دو کمپانی می‌گویند در هر صورت کاربران باید به صورت دستی این موضوع را تایید کنند.

بار دیگر باید بگوییم که فعلا فقط کلیات این طرح مطرح شده و فقط می‌دانیم که گوگل و اپل از طریق همکاری با یکدیگر می‌خواهند تا حد امکان جلوی گسترش بیماری کویید ۱۹ را بگیرند. در نهایت باید ببینیم که این طرح تا چه حد مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد.

