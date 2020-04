برای انتقال فایل های مختلف از کامپیوتر به گوشی راه‌های مختلفی وجود دارد اما حالا سامسونگ و مایکروسافت کار کاربران را راحت‌تر کرده‌اند. در جدیدترین نسخه آزمایشی ویندوز ۱۰، کاربران گوشی‌های سامسونگ مانند گلکسی اس ۱۰ یا اس ۲۰ به راحتی می‌توانند فایل را به صورت بی‌سیم به ویندوز ۱۰ انتقال دهند یا از آن دریافت کنند.

روی هم رفته، مایکروسافت از مدت‌ها قبل یکپارچگی بین ویندوز ۱۰ و گوشی‌های اندرویدی به خصوص سامسونگ را افزایش داده است. ماه گذشته، مایکروسافت قابلیت کپی و پیست کردن را از ویندوز ۱۰ به گوشی‌های سامسونگ معرفی کرد و کاربران گوشی‌های اندرویدی از طریق کامپیوتر ویندوزی خود می‌توانند نوتیفیکیشن‌های گوشی را دریافت کنند یا حتی به تماس‌ها پاسخ دهند. باید خاطرنشان کنیم در این زمینه برنامه‌های ثالث متعددی وجود دارد که سال‌هاست چنین کارهایی را انجام می‌دهند، ولی در هر صورت معرفی این مشخصه‌ها باعث می‌شود که عموم کاربران راحت‌تر از گذشته بتوانند چنین کارهایی را انجام دهند.

برای بهره‌گیری از این مشخصه، به برنامه Your Phone مایکروسافت و اپلیکیشن Link to Windows در گوشی سامسونگ نیاز دارید. محدودیت این مشخصه در حال حاضر ۵۱۲ مگابایت است و به همین خاطر مثلا نمی‌توانید فیلم‌های HD را از کامپیوتر به گوشی منتقل کنید. همچنین در هر تلاش امکان ارسال ۱۰۰ فایل وجود دارد. در نهایت باید بگوییم که گوشی و کامیپوتر شخصی باید به یک شبکه وای‌فای متصل باشند و گوشی‌های سامسونگ هم نیازمند نسخه ۱.۵ اپلیکیشن Link To Windows هستند که لزوما تمام گوشی‌های سامسونگ از این اپلیکیشن پشتیبانی نمی‌کنند.

همانطور که اشاره کردیم، این ویژگی فعلا در جدیدترین نسخه آزمایشی ویندوز ۱۰ ارائه شده اما به احتمال زیاد در آپدیت عمومی بعدی برای تمام کاربران عرضه خواهد شد.

