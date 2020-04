در دوران شیوع ویروس کرونا بسیاری از افراد به ناچار باید کار خود را از خانه انجام بدهند. به همین خاطر، جلسات به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و سرویس‌های تماس تصویری مانند اسکایپ و زوم کاربران بسیار بیشتری پیدا کرده‌اند. در این مطلب قصد داریم این دو سرویس محبوب را با یکدیگر مقایسه کنیم تا در نهایت ببینیم کدام‌یک حرف بیشتری برای گفتن دارد.

کیفیت ویدیو

هنگام بهره‌گیری از تماس تصویری، یکی از مهم‌ترین فاکتورها بحث کیفیت ویدیو است. در این زمینه سرویس‌های زوم و اسکایپ ضعفی ندارند و می‌توانند تا رزولوشن ۱۰۸۰p را پشتیبانی کنند. البته سخت‌افزار گجت و سرعت اینترنت شما باید برای چنین کیفیتی جوابگو باشد. اسکایپ توصیه می‌کند برای تماس‌های تصویری رزولوشن بالا از سرعت ۱.۲ مگابیت بر ثانیه بهره ببرید ولی زوم از کاربران خواسته که برای بهترین تنظیمات از سرعت اینترنت ۳ مگابیت در ثانیه استفاده کنند.

مهم‌ترین تفاوت‌ها آن‌ها این است که زوم به‌صورت پیش‌فرض رزولوشن ۱۰۸۰p را فعال نمی‌کند و در عوض باید به‌صورت دستی چنین کاری را انجام دهید. در غیر این صورت در بهترین حالت این برنامه تماس تصویری را با کیفیت ۷۲۰p انجام می‌دهد. در رابطه با کیفیت صدا هم این موضوع عمدتا به کیفیت میکروفون شما برمی‌گردد

محدودیت شرکت‌کنندگان

یکی از ویژگی‌های مهم سرویس‌های تماس تصویری به‌خصوص برای برگزاری جلسات آنلاین، محدودیت تعداد شرکت‌کنندگان در هر تماس است. نسخه رایگان اسکایپ اجازه حضور ۵۰ نفر در هر تماس را می‌دهد و با بهره‌گیری از نسخه پولی می‌توانید این تعداد را به ۲۵۰ نفر برسانید. از طرف دیگر، نسخه رایگان زوم به کاربران اجازه می‌دهد که در هر تماس ۱۰۰ نفر حضور داشته باشند و در نسخه پولی هم شاهد محدودیت ۱۰۰۰ نفری هستیم که عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

نیاز یا عدم نیاز به اکانت

اسکایپ قابلیت جدیدی به نام Meet Now را معرفی کرده که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت‌نام یا دانلود برنامه، از این سرویس برای تماس های تصویری بهره ببرند. این ویژگی به‌نوعی از زوم گرفته شده که کاربران می‌توانند از طریق مرورگر خود بدون نیاز به اکانت یا دریافت برنامه از امکانات این سرویس برای تماس تصویری استفاده کنند. هر دو سرویس لینک‌های منحصر به فردی ایجاد می‌کنند تا کاربران با کلیک بر آن بتوانند وارد جلسه موردنظر شوند.

دیگر ویژگی‌ها

سرویس‌های زوم و اسکایپ روی هم رفته ویژگی‌های مشابهی دارند. هر دو سرویس از قابلیت اشتراک‌گذاری نمایشگر، امکان ضبط جلسات، ذخیره‌سازی در فضای ابری، ارائه‌ی وایت‌برد، اشتراک‌گذاری فایل و دیگر موارد بهره می‌برند در این زمینه، سرویس زوم تقریبا حرف بیشتری برای گفتن دارد و امیدواریم اسکایپ هم قابلیت‌هایی مانند گروه‌بندی شرکت‌کنندگان جلسات، امکان دست بالا بردن مجازی و دیگر مشخصه‌ها را ارائه کند.

سازگاری

خوشبختانه اسکایپ و زوم در زمینه سازگاری با پلتفرم‌های مختلف سرویس‌های فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شوند. به غیر از پلتفرم‌های ویندوز، macOS، لینوکس، اندروید و iOS حتی از طریق مرورگر هم می‌توان از هر دو سرویس استفاده کرد. از آنجایی که به غیر از کامپیوتر از طریق گوشی هم می‌توانند از این سرویس‌های تماس تصویری بهره برد، در هر شرایطی امکان حضور در جلسات مجازی وجود دارد.

امنیت

زوم و اسکایپ از رمزگذاری دوطرفه برای تماس‌ها استفاده می‌کنند اما اخیرا سرویس زوم به دلیل برخی مشکلات امنیتی مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته و به همین خاطر به مدت ۹۰ روز ارائه‌ی ویژگی‌های جدید به حالت تعلیق درآمده است. با وجود تلاش مهندسان این شرکت برای بهبود این موضوع، اما خبرهایی مانند فروش ۵۰۰ هزار اکانت زوم در اینترنت باعث شده کاربران زیادی نگران امنیت این سرویس شوند. به همین خاطر کاربرانی که از بابت امنیت نگرانی زیادی دارند، احتمالا ترجیح می‌دهند تا اطلاع ثانوی از اسکایپ استفاده کنند.

در نهایت کدام سرویس مناسبت‌تر است؟

اسکایپ و زوم رقبای بسیار نزدیکی به حساب می‌آیند. هر دو دارای امکانات خوبی هستند ولی زوم به‌خصوص برای کسب‌وکارها و اهداف مربوط به کار از امکانات بیشتری بهره می‌برد. اگر همین چند ویژگی بیشتر زوم نسبت به اسکایپ برای شما اهمیت زیادی ندارد، در نهایت مهم‌ترین تفاوت آن‌ها به بحث قیمت‌گذاری برمی‌گردد.

قیمت پایه اشتراک زوم ۱۴.۹۹ دلار برای میزبان است اما نسخه رایگان آن هم حرف زیادی برای گفتن دارد و امکانات زیادی به ارمغان می‌آورد. در کل خرید اشتراک زوم برای افرادی مناسب است که می‌خواهند بیش از صد نفر در تماس تصویری حضور داشته باشند یا اینکه نمی‌خواهند با محدودیت تماس تصویری ۴۰ دقیقه‌ای روبرو شوند.

از طرف دیگر، برای نسخه پولی اسکایپ هر نفر باید ماهانه حداقل ۵ دلار برای اکانت Office 365 بپردازد که با این کار می‌توانند به برنامه‌های مختلفی دسترسی داشته باشند. بسیاری از شرکت‌ها در سطح جهان از سرویس‌های پولی Office 365 استفاده می‌کنند و بسیاری از آن‌ها بدون شک ترجیح می‌دهند برای تماس تصویری هم بدون نیاز به پرداخت پول بیشتر از خدمات همین شرکت بهره ببرند.

