اخیرا شایعات در رابطه با رابط کاربری MIUI 12 شیائومی زیاد شده و حتی برخی از تغییراتی که قرار است روی آن ایجاد شود نظیر MiSetttings و تم MIUI توسط خود شرکت منتشر شد. این شایعات به نظر می‌رسد که قرار نیست پایان یابند و در همین راستا یک خبر دیگر منتشر شد که ادعا می‌کند رابط کاربری جدید شیائومی در روز آخر ماه آوریل رونمایی می‌شود.

شیائومی در سال ۲۰۱۰ کار خود را به عنوان یک شرکت طراح نرم‌افزار شروع کرد و MIUI نیز یکی از پوسته‌های این شرکت برای اندروید به حساب می‌آمد. یک سال بعد، شیائومی رسما وارد ساخت گوشی‌های هوشمند شد و همینطور بعد از گذشت سال‌ها به طراحی دیگر محصولات روی آورد. رونمایی از MIUI 12 همزمان با سالگرد ۱۰ سالگی این رابط کاربری است و بنابراین کاربرانی که می‌توانند آن را دریافت کنند انتظار تغییرات گسترده‌ای دارند.

در ماه ژانویه سال جاری، شیائومی وجود رابط کاربری جدید خود را تایید کرد ولی جزئیات بیشتری در رابطه با آن در اختیار کاربران قرار نداد. با گذشت زمان اما خبرهای بیشتری در رابطه با MIUI 12 و نقشه‌های شیائومی در رابطه با آن منتشر شد؛ در مورد تاریخ احتمالی عرضه این رابط کاربری شنیدیم، خبرهایی در رابطه با توقف توسعه نسخه بتای MIUI 11، لیست گوشی‌های مشمول دریافت MIUI 12، تغییرات این رابط کاربری و بسیاری از چیزهای دیگر منتشر شد و به طور کلی بازار شایعات در رابطه با آن تا کنون بسیار داغ بوده.

شایعات از جایی شروع شد که یکی از موسسه‌های افشاگر معروف چینی با نام Digital Chat Station در ویبو، اسکرین‌شاتی را منتشر کرد که به نظر می‌رسید از برنامه Mi Community باشد. در تصویر زیر که البته به زبان چینی است می‌توانیم ببینیم که یک بخش مجزا برای MIUI 12 وجود دارد و زیر آن نوشته «ثبت نام برای MIUI تا ۱۱ روز دیگر آغاز خواهد شد». بنابراین با توجه به این تصویر ثبت نام برای هرچیزی که شیائومی قرار است برای MIUI عرضه کند تا ۱۰ روز (۱۲ اردیبهشت) دیگر انجام می‌شود و این یعنی آخر ماه آوریل یا نهایتا اول ماه مه.

علاوه بر این‌ها یکی از کاربران ویبو با نام کاربری Geek_Cao@ پستی را از این رابط کاربری منتشر کرد به همراه این متن که MIUI 12 قرار است ۲۷ یا ۲۸ آوریل عرضه شود که البته Li Chuangqi، مدیر ارشد محصولات شیائومی آن را تکذیب کرد. البته این شخص اکنون پست خود را پاک کرده تا ما در حال حاضر با گفته‌های Digital Chat Station پیش برویم چون مستقیما از طریق برنامه Mi Community منتشر شده و می‌توان به آن اعتماد کرد.

همچنین، با توجه به گفته‌های رسانه چینی، انتشار رسمی MIUI 12 همزمان خواهد بود با عرضه گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ در چین. این گوشی قرار است از اینترنت ۵G و پردازنده مدیاتک Dimensity 800 بهره ببرد که به نظر می‌رسد در گوشی چینی تازه معرفی شده Oppo A92S نیز مورد استفاده قرار گرفته. این پردازنده از مودم داخلی بهره می‌برد و بنابراین می‌توان گفت هر محصولی که به آن مجهز شده از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی خواهد کرد.

