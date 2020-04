از گوشی اندرویدی قدیمی خود برای مشاهده وضعیت قطعات سیستم استفاده کنید

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که مشاهده وضعیت قطعات سیستم حین بازی‌ها یا انجام فعالیت‌های سنگین برایتان مهم است و در عین حال نمی‌خواهید نمایشگر کوچک کامپیوتر خود را با جزئیات مربوط به آن پر کنید، خبر خوبی برایتان وجود دارد. البته اگر در خانه خود، گوشی اندرویدی بدون استفاده دارید.

برای بسیاری از کاربران، مشاهده وضعیت قطعات سیستم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در برخی موارد فعالیت‌های خاصی باعث اعمال فشار زیاد روی آن‌ها شده و دمای سیستم را افزایش می‌دهند. در این شرایط به ابزاری نیاز داریم که بتواند این موضوع را به ما یادآور شود تا بتوانیم هر چه زودتر اقدام به رفع مشکل کنیم.

اما اگر بخواهیم برای این کار از ابزارهای موجود نظیر دسکتاپ گجت یا MSI Afterburner استفاده کنیم، باید بخشی از صفحه مانیتور را نیز از دست بدهیم تا آنچه که می‌خواهیم برایمان به نمایش درآید. بسیاری‌ها این کار را انجام نمی‌دهند، خصوصا در انجام بازی‌ها چون نمی‌خواهند هیچ بخشی از نمایشگر را از دست بدهند و البته که مشکل خاصی هم برایشان پیش نخواهد آمد اما مسلما مشاهده فعالیت سیستم از مشاهده نکردن آن بهتر است!

اما اخیرا با توجه به آنچه که در ردیت (Reddit) منتشر شده، از این پس می‌توانید به صورت کاملا مجزا به مشاهده وضعیت سیستم خود بپردازید، بدون اینکه نیاز باشد بخشی از مانیتور خود را برای انجام این کار از دست بدهید. در واقع این روش جدید اصلا به مانیتور نیازی ندارد چون همه آنچه که باید، در نمایشگر گوشی شما به نمایش در می‌آید. البته اگر گوشی در اختیار دارید که از آن استفاده نمی‌کنید چون در این صورت بهتر است از همان نرم‌افزارهای مربوطه استفاده کنید.

به گفته یکی از کاربران ردیت با نام کاربری div2691، با استفاده از یک گوشی اندرویدی بلا استفاده، می‌توانید برنامه Remote System Monitor را از طریق پلی استور دانلود و نصب کنید. سپس از طریق کابل USB، گوشی را به کامپیوتر خود که این برنامه در آن هم نصب شده متصل کنید. مادامی که دو محصول به یک شبکه وای‌فای متصل باشند، گوشی می‌تواند تمام اطلاعات مربوط به وضعیت قطعات را که نیاز دارید از آن‌ها مطلع شوید برایتان به نمایش بگذارد.

تنها نقطه ضعف این برنامه شاید تبلیغات آن باشد که با پرداخت مبلغی ناچیز از شر آن خلاص خواهید شد. سپس وقتی سیستم در اجرای یک بازی تحت فشار سنگین قرار می‌گیرد و زمانی که صدای فن‌ها دیگر به اوج می‌رسد، می‌توانید با یک نگاه به گوشی ببینید دقیقا چه قسمتی از سیستم تحت فشار قرار دارد و یا آیا گلوگاه سخت‌افزاری بوجود آمده یا خیر. این نرم‌افزار می‌تواند علاوه بر وضعیت پردازنده و گرافیک، سرعت فن، فشار وارد شده بر حافظه رم و بسیاری از اطلاعات دیگر را هم در اختیار شما قرار دهد.

گوشی را در چه شرایطی قرار دهیم؟

یکی از سوال‌های بسیار مهمی که در این رابطه وجود دارد، محل قرار دادن گوشی است. اگر بخواهید همانند تصویر بالا گوشی را درون سیستم قرار دهید، نمای زیبایی را خلق خواهید کرد اما خب اصلا توصیه نمی‌شود چون این گوشی قرار بوده بلا استفاده و قدیمی باشد و ممکن است هر لحظه مشکلی جدی برای آن پیش بیاید. بدیهی است خود گوشی اهمیتی ندارد اما اگر زمانی که درون کیس قرار دارد اتفاقی رخ دهد ممکن است سیستم دچار مشکل شود. بنابراین بهترین محل، قرار دادن آن کنار مانیتور و روی میز است. حتی می‌توانید نگه‌دارنده‌های دارای آهن‌ربا را هم خریداری کنید و گوشی را به آن متصل کنید تا بدون دردسر از اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می‌دهد بهره ببرید.

البته هشدارهایی هم در این رابطه وجود دارد. گوشی نباید هر روز به صورت مدام روشن بماند چون این مسئله ممکن است خطر داغ شدن بیش از حد و حتی انفجار باتری را منجر شود! div2691 در ابتدا گوشی را به صورت تمام وقت جهت انجام این کار استفاده کرد و متوجه شد به شدت داغ کرده. بنابراین می‌توانید گوشی را کنار خود نگه دارید و آن را طوری تنظیم کنید که وقتی در حال شارژ شدن است روشن بماند و بعد از ۱۵ ثانیه بیکاری هم به حالت خواب برود. بدین ترتیب وقتی کامپیوتر روشن می‌شود،‌‌ فرایند شارژ شدن گوشی آغاز شده و تا زمانی که به مشاهده وضعیت سیستم نیاز دارید می‌توانید از آن استفاده کنید. وقتی هم که کامپیوتر را خاموش کنید، گوشی به حالت بیکاری درآمده و بعد از مدت زمانی که تعیین کردید به خواب می‌رود. همچنین برخی‌ها نیاز دارند با رفتن به تنظیمات بایوس، پورت‌های USB خود را زمانی که کامپیوتر خاموش است غیر فعال کنند.

با همه این تفاسیر باز هم بهتر است با احتیاط این کار را انجام دهید و خب بدیهی است هرگونه مشکلی که از این بابت پیش بیاید، خود کاربر مسئول آن است. چون روش آسان‌تر و بدون دردسرتری هم وجود دارد و آن نصب برنامه‌های شخص ثالث نظیر Afterburner و دسکتاپ گجت است. البته اگر گوشی را کنار خود نگه دارید می‌توانید از وضعیت داغ شدن یا نشدن آن با خبر شوید. چون طبق گزارشات اگر گوشی مدت زمان زیادی در این حالت روشن بماند داغ می‌کند. بنابراین برای بازی‌های دو سه ساعته بعید به نظر می‌رسد گوشی آنقدر گرم شود که بتوان گفت «داغ» کرده! حتی می‌توانید زمانی که به آن نیاز دارید گوشی را به کامپیوتر متصل کنید.

البته این نکته هم وجود دارد که این روزها یافتن گوشی سالمی که استفاده نشود و هوشمند هم باشد بسیار سخت است و شاید هر کسی نتواند از این روش در صورت تمایل بهره ببرد. با این حال پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده وضعیت قطعات سیستم در درجه اول سراغ برنامه‌های شخص ثالث بروید اما اگر تمایل به استفاده از این روش دارید، ‌ابتدا از سلامت گوشی اطمینان حاصل کرده و آن را هم برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار ندهید.

باز هم به این نکته اشاره می‌کنم که قرار دادن گوشی درون کیس ریسک بسیار بزرگی است و اگر چه زیبایی دارد اما اصلا پیشنهاد نمی‌شود. بنابراین سعی کنید یا آن را کنار خود قرار دهید و یا استفاده از آن را فراموش کنید.

منبع: techradar

