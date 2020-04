یک باگ جدید در iOS کشف شده که آیفون ها را از کار می‌اندازد. به دلیل وجود این باگ، می‌توان با ارسال یک متن کوتاه حاوی چند حرف از زبان «سندهی» (Sindhi) آیفون موردنظر را قفل و دچار مشکل کرد. به نظر می‌رسد این پیام از سرورهای Disocrd و تلگرام به بیرون درز پیدا کرده و طبق بررسی‌ها نسخه ۱۳.۴.۱ سیستم‌عامل iOS که جدیدترین نسخه آن محسوب می‌شود، بعد از دریافت چنین پیامی دچار مشکل می‌شود.

در ابتدا گفته می‌شد که این پیام باید حاوی ایموجی پرچم ایتالیا هم باشد ولی سپس مشخص شد که بدون پرچم و صرفا با حروف زبان سندهی هم این مشکل ایجاد می‌شود. بعد از دریافت این پیام، می‌توانید به صورت دستی آیفون را ریستارت کنید تا مشکل حل شود یا اینکه حدود یک دقیقه صبر کنید تا سیستم‌عامل iOS به وضعیت عادی برگردد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این مشکل به نوتیفیکیشن برمی‌گردد و به همین خاطر تا اطلاع ثانوی بهترین راه برای جلوگیری از بروز مشکل، غیرفعال کردن نوتیفیکشن‌های شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان است. در نسخه بتا ۱۳.۴.۵ اپل این مشکل را برطرف کرده و این یعنی اپل از وجود چنین مشکلی خبر دارد.

iOS در زمینه داشتن باگ‌های مربوط به متن ید طولایی دارد ولی آخرین باگی که در این زمینه سروصدای زیادی به راه انداخت مربوط به ۲ سال قبل بود. در این باگ، حروفی از زبان هندی که ارسال می‌شد، کاربران نمی‌توانستند به اپلیکیشن‌ها و پیام‌های خود دسترسی پیدا کنند. در سال ۲۰۱۸ ارسال یک لینک که منجر به فریز شدن آیفون می‌شد، توجهات زیادی را جلب کرد و در سال ۲۰۱۵ هم یک متن کوتاه می‌توانست iMessages را غیرفعال کند. در نهایت با توجه به اصلاح این مشکل در نسخه بتا iOS، به احتمال زیاد این نسخه زودتر از انتظار برای عموم کاربران ارائه می‌شود. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به تاثیر این باگ بر آیفون را تماشا کنید.

