اندروید ۱۰ مجددا برای گوشی شیائومی Mi A3 عرضه شد

با توجه به گزارش یک کاربر در ردیت، ظاهرا دارندگان گوشی شیائومی Mi A3 می‌توانند از امروز بروزرسانی اندروید ۱۰ را که پیش‌تر باعث بروز مشکلاتی جدی شد مجددا برای گوشی خود دریافت کنند.

اینطور که به نظر می‌رسد گوشی‌های سری Mi A شیائومی اصلا قرار نیست با اندروید ۱۰ کنار بیایند و خب دلیل آن هم اصلا مشخص نیست. با این حال با توجه به پست یکی از کاربران در ردیت، این محصول بار دیگر در صف دریافت اندروید ۱۰ قرار گرفت ولی این بار دیگر شاهد مشکلات پیش آمده در سه سری قبل نیستیم! همه قابلیت‌های سیستم عامل جدید گوگل هم اعم از حالت تیره، ژست‌های ناوبری و بهبود سیستم اجازه دسترسی، به این گوشی نیز راه خواهد یافت.

البته به نسبت بروزرسانی قبلی که ۱.۳۳ گیگابایت بود، این بروزرسانی تنها ۳۲ مگابایت حجم دارد که بدیهی است صرفا برای بهبود پایداری گوشی و رفع مشکلات ریز و درشت آن عرضه شده. طبق گفته کاربر ردیت، این بروزرسانی مشکل اثر انگشت شیائومی Mi A3 را حل کرده و قابلیت لرزشگیر الکترونیکی نیز بالاخره در آن کار می‌کند.

اگر از گوشی شیائومی Mi A3 استفاده می‌کنید، این بروزرسانی را دریافت کردید؟

