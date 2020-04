اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه در اندروید ۱۱ کاربر می‌تواند به صورت موقت به برنامه‌ها اجازه دسترسی به مواردی خاص را بدهد. اما اینطور که از نسخه پیش‌نمایش این سیستم عامل متوجه شدیم، ظاهرا گزینه دیگری هم به این منو اضافه خواهد شد که برای برنامه‌های بدون استفاده می‌تواند مفید باشد.

برای بسیاری از ما پیش آمده که برنامه‌ای را دانلود می‌کنیم اما بعد از مدتی دیگر سراغ آن نمی‌رویم. مثلا گاهی اوقات پیش می‌آید نیاز داریم یک فایل ویدئویی را به فایل صوتی تبدیل کنیم و یک برنامه جهت انجام این کار دانلود می‌کنیم و شاید دفعه بعدی که نیاز به این برنامه داشته باشیم اصلا مشخص نباشد.

این جاست که قابلیت Auto revoke permissions بکارمان می‌آید (لغو دسترسی خودکار). به گفته میشل رحمان، یکی از اعضای XDA و به گزارش وب‌سایت Android Police، این قابلیت می‌تواند دسترسی خودکار برنامه‌هایی را که مدت زمان زیادی از آن‌ها استفاده نکردید به دوربین، میکروفون، موقعیت مکانی و … قطع کند.

این گزینه در منوی تنظیمات مربوط به App Permissions وجود دارد و برای اعمال آن روی یک برنامه خاص ابتدا باید وارد تنظیمات شده، روی گزینه App & Notifications کلیک کنید و سپس برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید. در بین گزینه‌های باز شده می‌توانید به بخش Permissions رفته و این گزینه را فعال کنید. همچنین می‌توانید روی یک برنامه نگه داشته باشید تا گزینه‌های مربوط به آن ظاهر شود. در آن قسمت می‌توانید روی عبارت App info و سپس Permissions کلیک کنید.

فعال کردن این گزینه باعث می‌شود زمانی که از برنامه‌ای به مدت چند ماه استفاده نکردید، دسترسی آن به تمامی آنچه که می‌تواند دسترسی داشته باشد قطع می‌شود. برای آگاه شدن از محل دقیق این قابلیت، به تصویر زیر نگاه کنید.

شما عزیزان می‌توانید در رابطه با تمام قابلیت‌های اندروید ۱۱ که تا کنون از وجود آن‌ها مطلع شدیم، به صورت خلاصه در زیر بخوانید.

ویژگی‌های جدید اندروید ۱۱ (بروزرسانی تا پایان ۲۴ آوریل، ۵ اردیبهشت)

ضبط صفحه پیش فرض در اندروید ۱۱

طبق آخرین شنیده‌ها به نظر می‌رسد گوگل بالاخره قصد دارد در اندروید ۱۱ قابلیت ضبط صفحه را به صورت پیش فرض قرار دهد. این قابلیت در نخستین نسخه پیش نمایش این سیستم عامل دیده شد و قطعا در بروزرسانی بعدی شاهد حضور آن خواهیم بود. البته برخی از شرکت‌ها در رابط کاربری خود این قابلیت را اضافه کرده‌اند.

بی‌صدا کردن اعلانات حین فیلم‌برداری

هیچ یک از ما دوست نداریم حین فیلم‌برداری، اعلانی در رابطه با یک مورد خاص دریافت کنیم و این فرایند با مشکل مواجه شود. گوگل با در نظر گرفتن نیاز کاربران به چنین قابلیتی تصمیم گرفت در اندروید ۱۱ به آن‌ها این امکان را بدهد تا اعلانات را حین فیلم‌برداری بی‌صدا کنند.

افزایش میزان حساسیت لمس در اندروید ۱۱

یکی از قابلیت‌های بسیار کاربردی که به خصوص بعد از تعبیه حسگرهای اثر انگشت درون نمایشگر به آن نیاز داریم، میزان حساسیت لمس بالاست که البته سامسونگ آن را پیش‌تر در گوشی‌های خود قرار داده بود. حال به نظر می‌رسد گوگل تصمیم گرفته در اندروید ۱۱ آن را به صورت پیش فرض در اختیار کاربران قرار دهد تا در صورتی که از محافظ صفحه استفاده می‌کنید، کار با گوشی آزاردهنده نباشد.

تاریخچه اعلانات

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب اندروید ۱۱، تاریخچه اعلانات است. مسلما به اشتباه بسیاری از اعلانات مهم را رد کردیم و خب دسترسی مجدد به آن‌ها در صورتی که نمی‌دانستیم از کدام برنامه است بسیار سخت می‌شد. حال به نظر می‌رسد قابلیتی درون سیستم عامل جدید گوگل قرار گرفته که به شما امکان تماشای تاریخچه اعلانات را می‌دهد. بدین ترتیب دیگر نگران پاک شدن سهوی اعلانات خود نخواهید بود.

پاک کردن اجباری اعلانات

یکی از مشکلاتی که شاید برخی‌ها با قسمت اعلانات اندروید دارند این است که نمی‌توان همه اعلانات را در آن پاک کرد. به عبارتی آن‌ها را به هر طرفی که بکشید پاک نخواهند شد و این مسئله برای کسانی که تمایل به دیدن اعلانات ندارند آزار دهنده است. گوگل تصمیم گرفت در اندروید ۱۱ به کاربران جهت پاک کردن تمامی اعلانات اختیار تام بدهد که اتفاق بسیار خوبی است.

علاوه بر این‌ها بسیاری از قابلیت‌های خوب دیگر نیز به اندروید ۱۱ افزوده شده‌اند و یا برخی‌ها که درون اندروید ۱۰ هم بوده به شکل بهتری در آن حضور خواهند داشت. مسلما این‌ها تمام چیزی نیست که از این سیستم عامل خواهیم دید. تا زمان انتشار رسمی آن برای گوشی‌های هوشمند زمان زیادی باقی مانده و در این مدت بسیاری از قابلیت‌های خوب و کاربردی ممکن است به آن اضافه شود.

