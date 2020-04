شیائومی از رابط کاربری MIUI 12 رونمایی کرد

ساعاتی قبل کمپانی شیائومی از رابط کاربری MIUI 12 برای گوشی‌های خود رونمایی کرد. این نسخه جدید قرار است تغییرات ظاهری متعددی را برای گوشی‌های این شرکت به ارمغان بیاورد. در جریان این مراسم، اعلام شد که در حال حاضر MIUI بیش از ۳۱۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. در ادامه به ویژگی‌های مهم این رابط کاربری می‌پردازیم.

نسخه دوم حالت تاریک

رابط کاربری MIUI 12 از نسخه دوم حالت تاریک بهره می‌برد که می‌تواند با توجه به ساعت روشنایی تصویر پس‌زمینه را کاهش دهد. همچنین نحوه نمایش متن در حالت تاریک و روشن هم تغییر می‌یابد تا کاربران در حالت تاریک راحت‌تر از گذشته بتوانند متن‌ها را بخوانند. در ضمن کنتراست متن‌ها هم با توجه به نور محیط اطراف کاربر تنظیم می‌شود.

بهبود نمایش اطلاعات در تنظیمات

در رابط کاربری MIUI 12 کاربران راحت‌تر از گذشته می‌توانند از وضعیت سیستم خبردار شوند. مثلا وقتی که به بخش تنظیمات گوشی سر می‌زنید، اطلاعات مربوطه به صورت نمودارهای جذاب نمایش داده می‌شود و با یک نگاه اطلاعات زیادی به طور ساده‌تری ارائه می‌شود. در تصویر بالا می‌توانید نمونه‌هایی از این طراحی جدید شیائومی را مشاهده کنید.

تصاویر پس‌زمینه متحرک از سیاره مریخ و زمین



دانلود mp4

از دیگر ویژگی‌های جدید این رابط کاربری می‌توانیم به مشخصه‌ای به نام Super Wallpapers اشاره کنیم. برای این کار، تصاویر متحرک سه‌بعدی دقیق از سیاره‌های مریخ و زمین تهیه شده و برای هوم اسکرین و لاک‌اسکرین می‌توان استفاده کرد. زمانی که حالت تاریک را فعال می‌کنید، این تصاویر هم تاریک می‌شوند و در کل تجربه بصری جذابی ارائه می‌شود.

انیمیشن‌های جدید

دانلود mp4

مطابق معمول نسل‌های جدید هر رابط کاربری، در MIUI 12 هم شاهد انیمیشن‌های جدیدی خواهیم بود. به‌عنوان مثال تغییرات آب‌وهوا به‌صورت ویدیو تایم‌لپس نمایش داده می‌شود. شیائومی می‌گوید انیمیشن مربوط به آیکون‌ها هم جذاب‌تر شده است و مثلا هنگام حذف اپلیکیشن، شاهد برخورد ترکش‌های آیکون حذف شده به آیکون‌های اطراف آن هستیم. از دیگر تغییرات انیمیشن‌ها هم می‌توانیم به موارد مربوط به چرخش تصویر، باز و بسته شدن اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد اشاره کنیم.

فرمان‌های حرکتی جدید

دانلود mp4

در رابط کاربری MIUI 12 شاهد فرمان‌های حرکتی جدیدی هستیم. به‌عنوان مثال با پایین کشیدن یک نوتیفیکیشن بدون اینکه به طور کامل روانه‌ی اپلیکیشن موردنظر شوید، یک پنجره کوچک پدیدار می‌شود تا مثلا بتوانید پاسخ پیام را بنویسید. این پنجره را هم می‌توانید در محیط حرکت بدهید و حتی با استفاده از قابلیت تقسیم نمایشگر، نیمی از رابط کاربری را به آن اختصاص داد.

پاسخ به تماس تلفنی با هوش مصنوعی

شیائومی از سال گذشته مشغول ارائه‌ی قابلیت پاسخ به تماس‌های تلفنی توسط هوش مصنوعی خود موسوم به Xiao AI است. این قابلیت مشابه Call Screening گوگل است که با پیکسل ۳ معرفی شد. حالا به گفته شیائومی، این هوش مصنوعی توانسته در آزمایش‌های انجام شده ۴ میلیون تماس را پاسخ دهد. در حال حاضر معلوم نیست که آیا این قابلیت فقط برای کاربران چینی است یا اینکه در خارج از چین هم قرار است ارائه شود.

بهبود قابلیت‌های حفظ حریم خصوصی

شیائومی برای رابط کاربری MIUI 12 توجه ویژه‌ای به حریم خصوصی نشان داده است. به‌عنوان مثال کاربران می‌توانند مجوز یک بار مصرف به اپلیکیشن ارائه دهند یا اپ موردنظر فقط هنگام استفاده به مجوزهای تعیین شده دسترسی داشته باشد. همچنین کاربران می‌توانند نحوه عملکرد اپلیکیشن را زیرنظر قرار دهند تا ببینند مثلا چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کند. در ضمن اشتراک‌گذاری عکس‌ها هم ایمن‌تر می‌شود و اطلاعات مربوط به جزییات دستگاه از فایل‌های تصاویر حذف می‌شود.

تاریخ عرضه

عرضه نسخه با ثبات این رابط کاربری از انتهای ژوئن امسال آغاز می‌شود و قرار است گوشی‌های متعددی این آپدیت را دریافت کنند. همانطور که احتمالا می‌دانید، این آپدیت در ابتدا در کشور چین ارائه می‌شود و هنوز در مورد عرضه بین‌المللی آن اطلاعاتی منتشر نشده است.

