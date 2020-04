در این مطلب به معرفی ۹ مورد از کاربردی‌ترین و بهترین برنامه‌های اپل واچ می‌پردازیم که استفاده از آن‌ها می‌تواند تجربه کاربری شما را تا حد زیادی بهبود بخشد.

هفته‌ای که گذشت، (۲۴ آوریل، ۵ اردیبهشت)، سالگرد ۵ سالگی اپل واچ بود. محصولی که با ماهیت یک گوشی هوشمند در قالب یک ساعت طراحی شد تا بتواند بخش بزرگی از کارهایی که با گوشی انجام می‌دهید را در صفحه‌ای کوچکتر که همیشه و همه‌ جا آن را به همراه دارید انجام دهید. به همین خاطر اپل واچ‌ها برنامه‌های شخص ثالث و از پیش نصب شده بسیار زیادی دارند و همین مسئله نیز آن‌ها را به پرفروش‌ترین ساعت‌های هوشمند دنیا تبدیل کرده.

در واقع کیفیت برنامه‌های این ساعت به قدری بالا هست که تقریبا می‌توان گفت کاربران را از دانلود برنامه‌های دیگر بی‌نیاز می‌کند و ظاهرا اینکه شرکت‌های بزرگ دنیا نظیر آمازون، ای‌بی (eBay)، تارگت و تریپ‌ادوایزر (TripAdvisor) دیگر از برنامه‌های اپل واچ پشتیبانی نمی‌کنند، اصلا اهمیت ندارد! چون برای انجام کارهای مربوط به این شرکت‌ها گوشی، تبلت و کامپیوتر وجود دارد و بنابراین چیزی از ارزش‌های این محصول کم نمی‌شود.

آن چیزی که اهمیت دارد و باعث کاربردی شدن اپل واچ می‌شود، قابلیت‌هایی است که به صورت پیش‌فرض درون آن وجود دارند نظیر پیام‌رسان، تلفن، ردیاب فعالیت و بسیاری از چیزهای دیگر که آن را در بین ساعت‌های دیگر منحصر بفرد می‌کند. به همین خاطر است که ری ونگ، بنیان‌گذار موسسه تحقیقاتی Constellation Research می‌گوید:

قرار نیست مدت زمان زیادی را صرف کار با اپل واچ کنید. بنابراین فکر می‌کنم راز ساخت یک برنامه خود برای اپل واچ این است که آن را یک لوازم جانبی برای ساعت در نظر بگیریم. تعداد کمی از مردم هستند که به صورت مستقل از این ساعت‌ها استفاده می‌کنند و آن‌ها هم جز افرادی هستند که اپل واچ را برای اهداف سلامت و بدنسازی تهیه می‌کنند.

اپل واچ زمانی که اولین بار وارد بازار شد تنها ۳۰۰۰ برنامه داشت. امروز و بعد از گذشت ۵ سال شمار این برنامه‌ها به بیش از ۲۰۰۰۰ رسیده که البته بسیاری‌ از آن‌ها به عنوان برنامه از پیش نصب شده در آن وجود دارند. در حالی که ۵ سال قبل کاربران کمی به ساعت‌های هوشمند تمایل داشتند، اپل با ساخت اپل واچ نظر همه را تغییر داد طوری که این گجت‌های کوچک اکنون بخش بزرگی از زندگی بسیاری‌ها را تشکیل می‌دهند. محصولاتی که می‌توانند پاسخ‌گویی به پیام، چک کردن آب و هوا و تنظیم یادآور را بدون نیاز به در اختیار داشتن گوشی انجام دهند؛ حتی بدون نیاز به نصب نرم‌افزار چون همه این‌ها از قبل درون ساعت نصب شده است! بهتر است نگاهی بیندازیم به بهترین برنامه‌های اپل واچ تا ببینیم این گجت به صورت پیش‌فرض چه چیزی برای ارائه به کاربران دارد.

توجه داشته باشید که برای بهره‌مندی بهتر تمام قابلیت‌های این ساعت بهتر است در کنار آن یک گوشی آیفون (ترجیحا آیفون ۶S یا بالاتر) در اختیار داشته باشید چون همگام‌سازی اپل واچ با گوشی‌های آیفون در بین دیگر ساعت‌های هوشمند بی‌نظیر است.

معرفی کاربردی‌ترین و بهترین برنامه‌های اپل واچ

برنامه نویز (Noise)

اگر از اپل واچ سری ۴ یا بالاتر استفاده می‌کنید، می‌توانید با استفاده از برنامه نویز، صدای محیط اطراف خود را اندازه بگیرید. اگر سطح صدا به حدی برسد که ممکن است به گوشتان آسیب بزند، این برنامه به شما هشدار خواهد داد. شما می‌توانید بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی، آستانه نویز را تنظیم کنید. خود برنامه به صورت پیش‌فرض وقتی سطح صدا از ۹۰ دسی‌بل گذشت به شما هشدار می‌دهد چون به گفته سازمان بهداشت جهانی، قرار گرفتن به مدت ۳۰ دقیقه در محلی با سطح صدای ۹۰ دسی‌بل می‌تواند به گوش شما آسیب بزند.

البته صداهای زیر ۸۰ دسی‌بل معمولا به گوش آسیب نمی‌رسانند اما اگر صدا از این حد فراتر برود، بسته به افزایش و مدت زمانی که در معرض آن قرار می‌گیرید ممکن است آسیب ببینید. بنابراین نویز می‌تواند به شما کمک کند.

چرخه قاعدگی (Cycle Tracking)

اپل در جریان رویداد WWDC 2019، همراه با سیستم عامل WatchOS 6، از برنامه Cycle Tracking نیز رونمایی کرد. این برنامه بیشتر با هدف کمک به زنان برای دریافت اطلاعات مفید در رابطه با چرخه قاعدگی‌ و باروری‌شان از جمله نشانه‌های سردرد و گرفتگی عضلات طراحی شده که به آن‌ها کمک می‌کند از سلامت جسمانی خود مطلع شوند. همچنین این برنامه بر اساس داده‌هایی که جمع‌آوری کرده، این چرخه را پیش‌بینی می‌کند.

ECG (نوار قلب)

اگر از اپل واچ ۴ یا ۵ استفاده می‌کنید، باید بدانید سنسور الکترونیکی ضربان قلب نیز در ساعت شما قرار دارد که از طریق برنامه ECG کار می‌کند. این برنامه نوار قلب کاربر را در قالب یک فایل PDF ارائه به او ارائه می‌دهد و از نظر دقت عملکرد هم توانسته تاییدیه FDA یا همان سازمان غذا و دارو آمریکا را دریافت کند. برای بهره‌مندی از این قابلیت علاوه بر داشتن ساعت اپل واچ ۴ یا ۵، باید یک گوشی آیفون ۶S یا بالاتر هم در اختیار داشته باشید و همچنین سیستم عامل هر دو محصول باید به آخرین نسخه موجود بروزرسانی شده باشد. البته این قابلیت در همه مناطق در دسترس نیست و اگر بتوانید این ساعت‌ها را با پارت‌نامبر LL/A خریداری کنید، می‌توانید از آن بهره‌مند باشید.

News (اخبار)

همانطور که از اسمش پیداست، به کمک این برنامه می‌توانید به جدیدترین وقایع روز جهان دسترسی داشته باشید. نکته جالب اینجاست که این برنامه قبل از نشان دادن خبرها به شما این اجازه را می‌دهد که حوزه علاقه خود را انتخاب کنید. سپس هرآنچه که برایتان به نمایش در می‌آید، در محدوده علاقه شماست.

Breathe

برنامه Breathe دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که از اسمش پیداست. یعنی به شما اجازه می‌دهد بین فعالیت‌های سنگینی که دارید چند دقیقه را برای استراحت و تنفس در نظر بگیرید. کاربر می‌تواند بر حسب سلیقه، یادآورهای این برنامه را بی‌صدا کرده و یا آن را برای ساعت‌های خاصی تنظیم کند. یا حتی زمانی که نیاز به استراحت داشتید می‌توانید به سراغ خود برنامه بروید. با باز کردن Breathe، انیمیشنی را می‌بینید که شما را به مدت ۱ تا ۵ دقیقه به تنفس تشویق می‌کند. در طول این مدت زمان می‌توانید ضربان قلب خود را نیز چک کنید.

برنامه Remote

اگر تلویزیون اپل در اختیار دارید، می‌توانید از این برنامه به عنوان یک ریموت کنترل برای آن استفاده کنید. با این شرط که هر دو محصول به یک شبکه وای‌فای متصل باشند. می‌توانید با کمک این برنامه کاملا تلویزیون اپل را کنترل کرده و فرامین خود را از طریق ساعت کوچکی که دارید بدون نیاز به کنترل به آن ارسال کنید.

دوربین

شما نمی‌توانید با استفاده از ساعتی که دارید عکاسی کنید اما با استفاده از برنامه دوربین (Camera)، ساعت هوشمند شما می‌تواند به جایگزینی برای آیفون تبدیل شود و دوربین گوشی را کنترل کند. با کمک این برنامه می‌توانید تصاویر سلفی بگیرید، فیلم‌برداری کنید و … . اگرچه این برنامه به خاطر عدم تعبیه دوربین در اپل واچ نمی‌تواند به صورت مستقل عکاسی یا فیلم‌برداری کند، اما برقراری ارتباط بی‌نظیری که با گوشی‌های آیفون دارد باعث می‌شود آن را در لیست بهترین برنامه‌های اپل واچ قرار دهیم.

Walkie-Talkie

برنامه Walkie-Talkie به شما این اجازه را می‌دهد که با دیگر دارندگان اپل واچ به گفت و گو بپردازید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که گزینه‌ای را جهت صحبت فشار دهید و یا آن را رها کنید تا بتوانید صحبت مخاطب را بشنوید. البته این برنامه در همه مناطق در دسترس نیست و هر دو ساعت نیز باید در ابتدا از طریق بلوتوث، وایفای یا اینترنت همراه، به گوشی آیفونی که در اختیار دارید متصل باشند. همچنین باید قبل از صحبت، به مخاطب خود یک پیام درخواست بفرستید و در صورت قبول کردن وی، این ارتباط برقرار خواهد شد. بنابراین عملکرد برنامه Walkie-Talkie به این صورت نیست که کاربران بتوانند هر زمان که تمایل داشتند برای دوستان خود پیغام بفرستند.

Voice Memos

یکی از کاربردی‌ترین و بهترین برنامه‌های اپل واچ Voice Memos است. با استفاده از این برنامه می‌توانید نکات مهمی را که در طول روز با آن‌ مواجه می‌شوید را ضبط کرده تا همیشه و همه جا به آن‌ها دسترسی داشته باشید. نکته جالب‌تر اما قابلیت همگام‌سازی آن با دیگر محصولات اپل است که در این صورت می‌توانید صداهایی که مثلا از طریق آیفون ضبط کردید را بشنوید. مادامی که با یک اپل آیدی به دستگاه‌های خود وصل شوید، این برنامه به صورت خودکار همه آن‌ها را با یکدیگر همگام‌سازی می‌کند.

آینده برنامه‌های اپل واچ

مجموعه برنامه‌های از پیش نصب شده در اپل واچ هنوز جا برای پیشرفت و بیشتر شدن دارند. از جمله برنامه‌هایی که به شدت منتظر اضافه شدن آن به لیست برنامه‌های پرکاربرد این ساعت‌ها هستیم، ردیاب خواب است که یکی از مهم‌ترین موانع انجام شدن آن نیاز به باتری بسیار قدرتمند است که بتواند با یک بار شارژ در طول شب دوام بیاورد. البته برنامه‌های شخص ثالثی نظیر AutoSleep Track Sleep on Watch یا Sleep Watch و Sleep Tracker Plus Plus نیز در فروشگاه بزرگ این ساعت وجود دارند، اما رقبایی چون سامسونگ و فیت‌بیت سال‌هاست که این قابلیت را به ساعت‌های هوشمند خود آورده‌اند!

ردیاب خواب احتمالا با سری اپل واچ ۶ راهی بازار خواهد شد. بسیاری از شایعات هم روی همین مسئله اتفاق نظر دارند و با توجه به اینکه رقبا به این قابلیت مجهز شده‌اند، دیگر وقت آن رسیده اپل نیز دست بکار شود و محصول خود را به هر آنچه که باید، مجهز کند. علاوه بر ردیاب خواب، احتمالا اپل واچ ۶ به قابلیت SPO2 جهت اندازه‌گیری میزان اکسیژن خون نیز مجهز خواهد شد که مشابه با سنسور سنجش ضربان قلب کار می‌کند. البته ساعت‌های هوشمند فیت‌بیت و گارمین از قبل این برنامه را در اختیار دارند.

فعلا اطلاعات زیادی در رابطه با اپل واچ ۶ نداریم اما تجهیز آن به قابلیت‌هایی نظیر سنجش قند خون یا فشار خون که اخیرا نیز شایعه شده دور از انتظار است و باید در سال‌های بعد منتظر افزودن آن به ساعت‌های هوشمند اپل باشیم.

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل واچ ۶ قرار است قابلیت‌های پیش‌فرض بیشتری را به همراه داشته باشد به خصوص در بخش سلامت. چون اپل در طول این سال‌ها تمایل خود را به ورود به بخش تحقیقات پزشکی به وضوح نشان داده و برای تجهیز ساعت‌های خود به قابلیت‌های جالب و کاربردی، با بیمارستان‌ها یا موسسه‌های تحقیقاتی جهت انجام مطالعه در زمینه قلب و سلامتی زنان وارد همکاری شده است.

نظر شما در رابطه با این برنامه‌ها چیست؟ اگر از برنامه دیگری در اپل واچ استفاده می‌کنید که می‌تواند تجربه کاربری با این ساعت را بهبود بخشید، لطفا آن را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

