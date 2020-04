بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ سرعت کامپیوتر شما را افزایش خواهد داد

بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ مایکروسافت (ماه مه) قرار است با یک قابلیت بسیار جالب عرضه شود؛ قابلیتی که سرعت کامپیوتر شما را افزایش خواهد داد.

قابلیت جدیدی که به ویندوز اجازه فعالیت سریع‌تر را می‌دهد در واقع مربوط به منوی جست و جوی آن است. یعنی دیگر برای یافتن فایل‌ها، نیازی به هارد دیسک نخواهید داشت و لذا فشاری روی این قطعه وارد نمی‌شود. اگر فشاری هم روی هارد نباشد، سرعت کامپیوتر کاهش نخواهد یافت و این بسیار خوب خواهد بود.

ویندوز به صورت خودکار مشخصات فایل‌های شما را با کمک سرویس Indexing، روی هارد ذخیره می‌کند تا از این طریق زمانی که نام آن‌ها را جست و جو می‌کنید بتوانید با سرعت بیشتری به نتیجه مورد نظر برسید. اما یکی از نقاط ضعف این سرویس، استفاده زیاد از منابع هارد و پردازنده است و حتی اگر از SSD هم بهره ببرید، طول عمر آن را به خاطر نوشتن‌های زیاد می‌کاهد.

برای آن دسته از کاربرانی که سیستم قدیمی‌تری دارند، معمولا این سرویس دردسرساز می‌شود و بنابراین بسیاری‌ها آن را غیرفعال می‌کنند اما این را هم باید در نظر داشت که با این کار سرعت یافتن فایل‌ها کاهش می‌یابد. به همین خاطر فقط کسانی که هاردهایی با سرعت بسیار بالا یا SSD در اختیار دارند آن را از کار می‌اندازند.

اما بروزرسانی جدید که به زودی هم از راه می‌رسد، قابلیت جالبی با خود به همراه دارد. سرویس جست و جو در سیستم‌هایی که بروزرسانی جدید را دریافت می‌کنند می‌تواند زمان‌هایی را که هارد شما تحت فشار قرار دارد (یا به طور کلی کاری مرتبط با این قطعه انجام می‌دهید مثل انتقال فایل) را تشخیص دهد و لذا از فرایند Indexing در آن زمان جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب سرعت کامپیوتر کاهش نخواهد یافت و کاربر نیازی به غیرفعال کردن سرویس یاد شده نیز نخواهد داشت.

وب‌سایت windowslatest این قابلیت جدید را امتحان کرد و متوجه شد نتیجه بدست آمده واقعا تاثیرگذار است! ظاهرا کاربرانی که از هاردهای قدیمی استفاده می‌کنند بیشتر از دیگر کاربرانی که از هاردهای پرسرعت یا SSD دارند، متوجه این تغییر سرعت خواهند شد. البته به خاطر داشته باشید که سرویس Indexing حتی روی عملکرد کامپیوترهای جدید هم تاثیر منفی خواهد گذاشت و باعث می‌شود پردازنده و SSD تحت فشار قرار گیرند. بنابراین اگر احساس کردید سرعت سیستم شما کاهش یافته یا استفاده زیادی از هارد می‌شود، می‌توانید این بروزرسانی جدید را دریافت کرده و تفاوت را احساس کنید.

به گزارش windowslatest، مایکروسافت برنامه‌های دیگری هم برای بهبود سرویس جست و جوی ویندوز در سر دارد. این الگوریتم جدید که به صورت هوشمندانه زمان کار سیستم را تشخیص می‌دهد و از فرایند Indexing جلوگیری می‌کند، بخشی از بروزرسانی ویندوز ۱۰ ۲۰H2 خواهد بود.

نظر شما در رابطه با بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ چیست؟

