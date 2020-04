اپل و گوگل آزمایش سرویس ردیابی مبتلایان به ویروس کرونا را آغاز کردند

کمپانی‌های اپل و گوگل روز گذشته اعلام کردند آزمایش سرویس مربوط به ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا را آغاز کرده‌اند. این دو شرکت قرار است نسخه اولیه API موردنظر را در اختیار تعداد کمی از توسعه‌دهندگان مشغول توسعه اپلیکیشن‌های سازمان‌های بهداشت عمومی ارائه دهند تا طی چند هفته آینده مورد بررسی قرار بگیرد. انتظار می‌رود این API در اواسط ماه May به طور گسترده عرضه شود.

این دو شرکت مدتی قبل خبر همکاری بر سر این پروژه را اعلام کردند. در این پروژه که مشارکت در آن اختیاری خواهد بود، از بلوتوث برای ردیابی بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد. این API بدون ثبت دادهای مکانی، موارد مربوط به برخورد با بیماران را به افراد موردنظر اطلاع می‌دهد. به طور خلاصه، زمانی که آزمایش مربوط به بیماری کووید ۱۹ یک نفر مثبت اعلام شود، این API به سازمان‌های بهداشت عمومی اجازه می‌دهد که بر اساس داده‌های ذخیره شده در گوشی، به افرادی که طی روزهای گذشته با فرد بیمار برخورد داشته‌اند این موضوع اطلاع داده شود.

اپل روز گذشته نسخه ۱۱.۵ برنامه Xcode و سومین نسخه بتا iOS 13.5 را منتشر کرد. اولی شامل ابزارهایی برای توسعه‌دهندگان است تا بتوانند با بهره‌گیری از این API اپلیکیشن‌های موردنظر را توسعه دهند. همچنین در جدیدترین نسخه بتا iOS کدهای موردنیاز برای اجرای این دسته از اپلیکیشن‌ها وجود دارند. گوگل هم از طریق سرویس‌های گوگل پلی و Android Developer Studio این ابزارها و کدها را ارائه داده است.

مقامات بهداشت عمومی از این API در زمینه فاصله‌ی بین افراد و مدت زمانی که در مجاورت یکدیگر هستند، دست بازی دارند و می‌توانند با توجه به معیارهای خود تصمیم‌گیری کنند. هر دو این موارد بر روی گوشی افراد محاسبه می‌شوند و با این دو شرکت به اشتراک گذاشته نمی‌شود. اپل و گوگل در روز جمعه نمونه کدی منتشر می‌کنند تا به توسعه‌دهندگان نشان دهند که چگونه می‌توانند با این سرویس اپلیکیشن‌های کاربردی توسعه دهند. در فاز دوم این پروژه که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده عملیاتی شود، انتظار می‌رود قابلیت‌های مربوط به این سرویس مستقیما در سیستم‌عامل‌های iOS و اندروید تعبیه شود.

