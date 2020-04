سرویس ویدیو کنفرانس «گوگل میت» برای تمام کاربران رایگان شد

در جریان شیوع ویروس کرونا، اپلکیشین‌های مربوط به تماس ویدیویی و ویدیو کنفرانس بسیار بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان، سرویس Zoom توانسته تعداد انبوهی کاربر جدید جذب کند و حالا گوگل هم با رایگان کردن سرویس گوگل میت برای تمام کاربران نمی‌خواهد از این قافله عقب بماند.

شرکت گوگل روز گذشته با انتشار یک پست در وبلاگ رسمی خود این خبر را اعلام کرد و بر اساس این خبر به زودی تمام کاربران می‌توانند از این سرویس بهره ببرند. پیش از این، تنها کاربران سرویس پولی G Suite گوگل می‌توانستند از این برنامه استفاده کنند. در بیانیه گوگل آمده که از اوایل ماه May، هر کاربری که دارای اکانت گوگل است می‌تواند برای استفاده از سرویس گوگل میت ثبت‌نام کند و از امکانات آن بهره ببرد.

گوگل خاطرنشان کرده که در هر جلسه مجازی تا ۱۰۰ شرکت‌کننده می‌توانند حضور پیدا کنند و البته بعد از ۳۰ سپتامبر، احتمالا محدودیت زمانی ۶۰ دقیقه‌ای برای کاربران رایگان فعال خواهد شد. شرکت گوگل همچنین آمارهای جالبی را در مورد این سرویس منتشر کرده است. گفته می‌شود گوگل میت توانسته در هر روز حدود ۳ میلیون کاربر جدید جذب کند و اوج مصرف روزانه از ماه ژانویه تاکنون ۳۰ برابر شده است.

