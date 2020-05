طبق جدیدترین خبری که منتشر شده، به نظر می‌رسد اپل در حال کار روی قابلیتی است که به کاربران اجازه ویرایش پیام بعد از ارسال آن را می‌دهد!

در حال حاضر بسیاری از پیام ‌رسان‌ها مانند Slack، وایبر و تلگرام به کاربران این اجازه را می‌دهند که پیام‌های خود را بعد از ارسال نیز ویرایش کنند. این قابلیت بسیار کاربردی و در مواقعی هم نجات‌دهنده در بسیاری از پیام‌ رسان‌های مشهور نظیر واتساپ و پیام‌ رسان اپل وجود ندارد، اما به گزارش وب‌سایت اپل‌اینسایدر، اپل به دنبال راهی است تا این شرایط را تغییر دهد.

اپل در نظر دارد تغییر بزرگی در برنامه پیام‌ رسان خود اعمال کند و آن هم این است که کاربر بتواند حتی بعد از ارسال پیام‌های خود آن‌ها را ویرایش کند. بدین ترتیب مثلا اگر غلط املایی یا مشکلی در متن پیام وجود داشت کاربر می‌تواند با لمس گزینه ویرایش (edit) آن را اصلاح کند.

البته به نظر می‌رسد یک فایل log از پیام‌های ویرایش شده حفظ خواهد شد اما مشخص نیست آیا متن اصلی هم برای همه قابل رویت هست یا خیر. به هر حال این قابلیت بسیار مفید و کاربردی است و هرچه که باشد بهتر از این است که با علامت «*»، مخاطب را متوجه شکل درست کلمه اشتباه نوشته شده کنیم!

بیشتر بخوانید: ۹ مورد از کاربردی‌ترین و بهترین برنامه‌های اپل واچ که باید از آن‌ها استفاده کنید

با مطالعه پتنت مربوط به این قابلیت مشخص نشد پیام ‌رسان اپل دقیقا از چه فناوری برای ویرایش پیام‌های ارسال شده استفاده خواهد کرد. معمولا کمی سخت است بخواهیم تمام آنچه که درون یک فایل مربوط به پتنت گفته می‌شود را درک کنیم اما به نظر می‌رسد به تایپ متن با استفاده از یک ورودی غیر از کیبورد نیز اشاره شده؛ بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید احتمالا زمانی که این قابلیت برای پیام رسان اپل منتشر شد، آیفون‌ها از مداد اپل (Apple Pencil) نیز پشتیبانی خواهند کرد. حتی در این رابطه پتنتی را هم مشاهده کردیم که در آن مداد اپل توسط تمام دستگاه‌های این شرکت پشتیبانی می‌شد.

در این پتنت همچنین در رابطه با ضعف‌ها و محدودیت‌های پیام رسان فعلی نیز توضیحاتی داده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم بهره‌مندی از قابلیتی برای یافتن یک متن درون چت طولانی، عدم ادغام با دوربین، ناتوانی در اشتراک‌گذاری محتوا و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. همچنین در این پتنت در رابطه با قابلیت‌هایی چون استیکر، پرداخت با موبایل، پیشنهادها، تعامل با آواتار، ترجمه متون خارجی، پرچم‌دار کردن پیام‌ها و ترکیب آن‌ها در یک گروه توضیحاتی داده شد.

پتنت جدید اپل به این نکته نیز اشاره کرده که کاربران می‌توانند برای یک سری پیام‌های مهم و خاص خود از افکت‌های بیشتری بهره ببرند که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از ژست‌های گوناگون و یا ضربه‌های چند لمسی اشاره کرد. به علاوه با نگاهی به تصویر زیر به خوبی می‌توان دریافت اپل قصد دارد یک سری مینی اپ طراحی کند که کاربر بتواند از طریق تعامل با آن‌ها، کارای مختلفی از جمله ویرایش متن، حذف آن‌ها و … را انجام دهد. این مینی اپ‌ها پیام رسان اپل را بسیار شبیه با برنامه چینی وی‌چت (‌WeChat) می‌کند که اتفاقا به خاطر همین‌هاست که به شدت معروف شده.

بیشتر بخوانید: چگونه از گوشی خود به عنوان میکروفون کامپیوتر استفاده کنیم؟

در واقع استفاده از مینی‌ اپ‌ها برای بازی کردن یا حتی درخواست راننده، ارسال پول، خرید بلیط قطار و … باعث شده وی‌چت بسیار کاربردی شود و ظاهرا اپل مسیر بسیار طولانی و سختی را در پیش دارد. احتمالا این شرکت وی‌چت را یک تهدید بزرگ برای پیام‌ رسان اکوسیستم خود می‌دیده و قصد دارد به زودی تمام آنچه را که باعث ایجاد فاصله زیاد بین این دو شده را از میان بردارد.

نظر شما در رابطه با قابلیت ویرایش پیام بعد از ارسال چیست؟ آیا اپل می‌تواند با استفاده از مینی‌اپ‌ها صاحب یکی از بزرگ‌ترین پیام‌ رسان‌های موجود شود؟

بیشتر بخوانید: بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ سرعت کامپیوتر شما را افزایش خواهد داد

منبع: phonearena iphonehacks

The post کاربران آیفون احتمالا در آینده می‌توانند متن پیام ارسال شده را ویرایش کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala