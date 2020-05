روز گذشته ویدیو بسیار جالبی در توییتر منتشر شد که در آن شاهد عکس‌برداری از اشیاء توسط گوشی هستیم و سپس شیء موردنظر به‌طور خودکار در یک تصویر موجود در برنامه فتوشاپ قرار می‌گیرد و تمام این کارها از طریق یادگیری ماشینی و دیگر نرم‌افزار‌ها انجام می‌شود.

خالق این پروژه یک برنامه‌نویس و هنرمند به نام Cyril Diagne است که برای این برنامه نام AR Cut & Paste انتخاب کرده است. برای این کار، یک اپلیکیشن موبایل، سرور محلی متصل به فتوشاپ موجود در کامپیوتر و سرویسی برای تشخیص اشیاء و جدا کردن آن‌ها از پس‌زمینه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین یک الگوریتم محل قرارگیری دوربین موبایل نسبت به پروژه فتوشاپ موجود در کامپیوتر را تشخیص می‌دهد تا شیء موردنظر در محل دقیقی تعبیه شود. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به این ابزار را تماشا کنید.

دانلود mp4

چنین برنامه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که در زمینه طراحی و ویرایش تصاویر، در آینده نزدیک می‌توانیم انتظار ارائه‌ی ویژگی‌های بسیار هیجان‌انگیزی را داشته باشیم و شاید فتوشاپ و دیگر نرم‌افزارهای مشابه در آینده‌ی نه‌چندان دور چنین قابلیتی را ارائه دهند.

در همین زمینه می‌توانیم به اپل اشاره کنیم که همچنان مشغول سرمایه‌گذاری گسترده بر روی ویژگی‌های واقعیت افزوده است و در همین راستا سنسور LiDAR در ماژول دوربین نسل جدید آیپد پرو تعبیه شده است. به لطف چنین قابلیت‌هایی، گجت‌ها راحت و دقیق‌تر از گذشته می‌توانند اشیاء اطراف خود را تشخیص بدهند.

متأسفانه، این برنامه جذاب در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و قرار نیست برای عموم کاربران ارائه شود. اما در هر صورت خوشبختانه هزاران برنامه‌نویس خلاق در مناطق مختلف جهان مشغول فعالیت هستند و مطمئنا کاربران عادی هم در آینده نه‌چندان دور می‌توانند از این ابزارهای خلاقانه بهره ببرند.

منبع: Phone Arena

The post تماشا کنید: عکس‌برداری از اشیاء و قرارگیری آن‌ها در فتوشاپ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala