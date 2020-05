میانبرهای کیبورد در ویندوز ۱۰ یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها را برای پیشبرد سریع کارها بر عهده دارند. بدین صورت که برای رفتن مسیرهای طولانی جهت انجام یک کار، تنها کافی است چند کلید را روی کیبورد به صورت ترتیبی فشار دهید. در این مطلب لیست کاملی از تمام آنچه را که باید در رابطه با میانبرهای کیبورد در ویندوز ۱۰ بدانید به شما آموزش خواهیم داد.

البته قبل از پیوستن به بحث اصلی باید این نکته را هم به خاطر داشته باشیم که حفظ کردن همه این موارد بسیار سخت است و کمتر کسی به همه آن‌ها نیاز خواهد داشت. بنابراین سعی کنید در بین آن‌ها مواردی را که بیشتر در طول روز با آن سروکار دارید را حفظ کرده تا بتوانید با سرعت بیشتری با کامپیوتر خود کار کنید. پس بیشتر از آنچه که نیاز دارید را به خاطر نسپارید چون احتمالا در این صورت هیچ‌کدام در خاطرتان نخواهد ماند.

در این مطلب علاوه بر معرفی میانبرهای کیبورد در ویندوز ۱۰ مهم‌ترین و پر استفاده‌ترین آن‌ها را هم نشان خواهیم داد که البته این مورد می‌تواند بسته به نیاز هر کاربر متفاوت باشد. حال با توجه به اینکه ممکن است یافتن میانبر مورد نظر بین همه این‌ها زمان بر باشد، آن‌ها را در ۴ بخش ضروری، دسکتاپ، فایل اکسپلورر، Command Prompt، و میانبرهای مربوط به کلید ویندوز دسته بندی می‌کنیم.

میانبرهای ضروری کیبورد در ویندوز ۱۰

این‌ها در دسته میانبرهای ضروری قرار می‌گیرند که هر کاربر ویندوز ۱۰ تقریبا باید بخش اعظمی از آن را بلد باشد. (به خاطر داشته باشید که در این میانبرها منظور از Arrow keys همان کلیدهای چهارگانه جهت روی کیبورد هستند، منظور از windows key در واقع همان کلید تعبیه شده در کیبورد است که لوگوی ویندوز روی آن طراحی شده، Backspace همان کلیدی است که متون نوشته شده را با آن پاک می‌کنید، spacebar هم بزرگ‌ترین کلید روی کیبورد است که مسلما با آن آشنایی دارید، منظور از mouse scroll wheel هم غلطک چرخان موس است و در نهایت insert که معمولا در کیبوردها به شکل اختصاری INS نوشته می‌شود).

دستورات فارسی را از راست به چپ و دستورات انگلیسی را از چپ به راست بخوانید.

میانبر کیبورد نتیجه Ctrl + A انتخاب همه محتوا Ctrl + C یا Ctrl + Insert کپی کردن محتوا Ctrl + X بریدن (Cut) محتوا Ctrl + V یا Shift + Insert چسباندن محتوای کپی/بریده شده Ctrl + Z برگرداندن یک عمل به حالت قبل (آندو/Undo) Ctrl + Y انجام مجدد عمل قبل (میانبر مقابل Undo) Ctrl + Shift + N ساخت پوشه جدید Ctrl + F4 بستن پنجره فعال (اگر هیچ پنجره‌ای باز نباشد، پنجره پاور (خاموش/ریستارت کردن) نمایان می‌شود) Ctrl + D حذف آیتم‌های انتخاب شده و فرستادن آن‌ها به سطل آشغال F2 تغییر نام محتوای انتخاب شده ESC خروج از فعالیت فعلی Shift + Delete حذف موارد انتخاب شده به صورت دائم Alt + Tab جابجایی بین برنامه‌های باز ویندوز Windows key + I باز کردن تنظیمات ویندوز Windows key + E باز کردن فایل اکسپلورر Windows key + A باز کردن اکشن سنتر Windows key + D نمایش دادن/پنهان کردن دسکتاپ Windows key + L قفل کردن دستگاه Windows key + V باز کردن کلیپ‌برد کلید ویندوز + نقطه (.) یا ویرگول (,) باز کردن منوی ایموجی Windows key + PrtScn تهیه اسکرین شات از صفحه و ذخیره آن در پوشه screenshot Windows key + Shift + S تهیه اسکرین شات از بخش خاصی از صفحه و ذخیره آن با فرمت‌های JPG، PNG و GIF کلید ویندوز + جهت چپ هدایت پنجره باز به سمت چپ دسکتاپ کلید ویندوز + جهت راست هدایت پنجره باز به سمت راست دسکتاپ

میانبرهای دسکتاپ ‌کیبورد در ویندوز ۱۰

با استفاده از این میانبرها می‌توانید سرعت خود را در انجام کارهای خاص در محیط دسکتاپ از قبیل باز کردن و بستن یه فعالیت در منوی استارت، تسک‌بار، تنظیمات و غیره تسریع بخشید. به خاطر داشته باشید که این میانبرها کمی فراتر از نیاز کاربران عادی است و دانستن همه آن‌ها ممکن است اصلا نیاز نباشد.

میانبر کیبورد نتیجه Ctrl + Esc باز کردن منوی استارت (می‌توانید صرفا با فشردن کلید ویندوز به آن دسترسی داشته باشید) کنترل + جهت‌ها تغییر اندازه منوی استارت (منظور از Arrow keys همان کلیدهای چهارگانه جهت روی کیبورد هستند) Ctrl + Shift + Esc باز کردن تسک منجر (Task Manager) Ctrl + Shift تغییر چینش متون Ctrl + F4 بستن پنجره فعال (اگر هیچ پنجره‌ای باز نباشد، پنجره پاور (خاموش/ریستارت کردن) نمایان می‌شود Ctrl + F5/R رفرش کردن صفحه فعال در ویندوز (مثل مرورگر) Ctrl + Alt + Tab نمایش برنامه‌های در حال اجرا کنترل + جهت‌ها (برای انتخاب موارد کلید Spacebar را فشار دهید) جابجایی و انتخاب تعداد دلخواه آیتم با کلید Spacebar Alt + Tab جابجایی بین برنامه‌های باز ویندوز، فشردن مجدد تب به شما اجازه انتخاب پنجره دلخواه را می‌دهد کلید Alt + جهت چپ بازگشت به عقب (مثلا برای رفتن به تب قبلی مرورگر یا پوشه‌ها) کلید Alt + جهت راست رفتن به جلو (مثلا برای رفتن به تب بعدی مرورگر یا پوشه‌ها) Page Up یک صفحه به بالا رفتن Page down یک صفحه پایین آمدن (مخصوصا در ورد) Alt + Esc گشتن بین برنامه‌های در حال اجرا Alt + Spacebar باز شدن منوی کنترل برای پنجره فعال (منوی حاوی گزینه‌های Minimize، Maximize یا بستن برنامه) شیفت + کلیک چپ روی برنامه باز شدن پنجره جدید از برنامه (مثلا در حالی که مرورگر باز است، می‌توانید با این میانبر و کلیک روی مرورگر یک پنجره جدید باز کنید) کنترل + شیفت + کلیک چپ روی برنامه باز کردن برنامه‌ها به عنوان ادمین در منوی تسک‌بار شیفت + راست کلیک روی برنامه باز کردن منوی راست کلیک برای برنامه‌های موجود در منوی تسک‌بار کنترل + کلیک چپ روی برنامه‌هایی که چندین زیر مجموعه از آن‌ها در حال اجراست) گشتن بین پنجره‌های باز یک برنامه در تسک‌بار (مثل مرورگر یا پوش‌ها) شیفت + راست کلیک روی برنامه‌هایی که چندین زیر مجموعه از آن‌ها در حال اجراست) نمایش منوی ویندوز در تسک‌بار (مثلا اگر چندین پوشه باز باشد، با این میانبر و راست کلیک روی فایل اکسپلورر (File Explorer)، منویی برایتان به نمایش در می‌آید که با گزینه‌های آن می‌توانید پنجره‌ها را کنترل کنید) کنترل + جهت سمت چپ جابجایی نشان‌گر موس به اولین حرف کلمه قبل (مثلا در حالی که نشان‌گر موس روی ابتدای کلمه «نشان‌گر» است، با این میانبر می‌توانید به ابتدای کلمه «که» هدایت شوید) کنترل + جهت سمت راست جابجایی نشان‌گر موس به اولین حرف کلمه بعد کنترل + جهت بالا جابجایی نشان‌گر موس به ابتدای پاراگراف قبل کنترل + جهت پایین جابجایی نشان‌گر موس به ابتدای پاراگراف بعد کنترل + شیفت + جهت‌ها انتخاب چندین دسته از متن (به صورت پاراگراف) Ctrl + Spacebar فعال/غیرفعال کردن IME چینی Shift + F10 باز کردن منوی راست کلیک برای برنامه‌های انتخاب شده شیفت + کلیدهای جهت انتخاب چندین آیتم مختلف Windows key + X باز کردن منوی Quick Link (منویی که با راست کلیک روی لوگوی ویندوز به نمایش در می‌آید) کلید ویندوز + شماره‌های ۰ تا ۹ باز کردن برنامه‌ها به ترتیب قرارگیری در تسک‌بار Windows key + T گشتن بین برنامه‌های موجود در تسک‌بار (کاربر می‌تواند بعد از قرار گیری نشان‌گر روی یکی از این برنامه‌ها آن را با کلید اینتر باز کند) کلید ویندوز + کلید Alt + شماره‌های ۰ تا ۹ باز کردن منوی راست کلیک برنامه‌ها به ترتیب قرارگیری در تسک‌بار (منویی که بعد از راست کلیک روی برنامه‌های تسک‌بار به نمایش در می‌آید) Windows key + D نمایش دادن/پنهان کردن دسکتاپ Windows key + M Minimize کردن همه پنجره‌ها Windows key + Shift + M برگرداندن پنجره‌های Minimize شده به صفحه Windows key + Home Minimize یا Maximize کردن همه پنجره‌ها به جز پنجره فعال کلید ویندوز + شیفت + جهت بالا کشیدن صفحه به بالا و پایین نمایشگر (به عبارتی پنجره فعال به صورت عمودی تمام صفحه می‌شود) کلید ویندوز + شیفت + جهت پایین Minimize کردن صفحه ویندوز + جهت چپ چسباندن صفحه به سمت چپ مانیتور ویندوز + جهت راست چسباندن صفحه به سمت راست مانیتور Windows key + S/Q باز کردن منوی جست‌وجو Windows key + Alt + D باز کردن تاریخ و ساعت در تسک‌بار Windows key + Tab باز کردن Task View (منوی کنترل صفحات دسکتاپ) Windows key + Ctrl + D ساخت دسکتاپ مجازی Windows key + Ctrl + F4 بستن دسکتاپ مجازی ویندوز + کنترل + جهت راست جابجایی به دسکتاپ مجازی سمت راست ویندوز + کنترل + جهت چپ جابجایی به دسکتاپ مجازی سمت چپ Windows key + P باز کردن تنظیمات پروجکت Windows key + A باز کردن اکشن سنتر Windows key + I باز کردن تنظیمات ویندوز Backspace بازگشت به منوی خانه در تنظیمات

میانبرهای کیبورد مخصوص فایل اکسپلورر (File Explorer)

در فایل اکسپلورر ویندوز ۱۰، کلید‌های میانبر زیادی وجود دارند که می‌توانند در انجام کارهای مختلف کمک حالتان باشند.

میانبر کیبورد نتیجه Windows key + E باز کردن فایل اکسپلورر Alt + D ورود به نوار آدرس (در مرورگرها هم می‌توان از آن استفاده کرد) Ctrl + E/F انتخاب نوار جست‌وجو Ctrl + N باز کردن پنجره جدید Ctrl + W بستن پنجره فعال Ctrl + F/F3 شروع فرایند جست‌وجو Ctrl + mouse scroll wheel تغییر اندازه فایل‌ها، تغییر اندازه فونت در وب‌گردی Ctrl + Shift + E باز کردن شاخه پوشه‌ها در پنل سمت چپ اکسپلورر (پوشه‌هایی شامل Download، Document و غیره که معمولا با باز کردن فایل اکسپلورر در سمت چپ آن را مشاهده می‌کنید) Ctrl + Shift + N ساخت پوشه جدید در محیط دسکتاپ، فایل اکسپلورر و درون هر پوشه دیگر Ctrl + L انتخاب نوار آدرس (هم در مرورگر و هم در فایل اکسپلورر عمل می‌کند) کنترل + شیفت + کلید‌های ۱ تا ۸ تغییر اندازه و نوع نمایش فایل‌ها در اکسپلورر Alt + P نمایش پنل پیش‌نمایش (به این صورت که با باز کردن فایل اکسپلورر و فشردن این دکمه‌ها در سمت راست صفحه یک بخش ظاهر شده که با یک کلیک روی هر پوشه، محتوای آن را برایتان به نمایش در می‌آورد تا قبل از باز کردن بدانید چه چیزی درون آن وجود دارد) Alt + Enter باز کردن منوی Properties برای موارد انتخاب شده کلید Alt + جهت راست نمایش پوشه بعدی کلید Alt + جهت چپ یا Backspace نمایش پوشه قبلی کلید Alt + جهت بالا برگشتن به پوشه قبل F11 فعال کردن حالت تمام صفحه (با فشردن دوباره آن، صفحه به حالت عادی بر می‌گردد) F5 رفرش کردن صفحه F2 تغییر نام موارد انتخاب شده F4 رفتن به نوار آدرس F6 گشتن بین موارد روی صفحه Home اسکرول به بالاترین مورد موجود در صفحه End اسکرول به پایین‌ترین مورد موجود در صفحه

میانبرهای پنل دستور سریع (‌Command Prompt)

اگر استفاده‌تان از پنل Command Prompt زیاد است، می‌توانید از میانبرهای خوب زیر جهت تسریع فرایندهای خود استفاده کنید.

میانبر کیبورد نتیجه Ctrl + A انتخاب تمامی محتوای موجود در یک خط دستور Ctrl + C / Ctrl + Insert رونوشت (کپی) از متون انتخاب شده Ctrl + V / Shift + Insert چسباندن محتوای کپی شده Ctrl + M فعال کردن حالت مارک کنترل + جهت بالا یک خط بالا بردن صفحه کنترل + جهت پایین یک خط پایین آوردن صفحه Ctrl + F باز شدن پنجره جست‌وجو دستورات برای Command Prompt کلید چپ یا راست جابجایی نشان‌گر موس بین حروف کلید بالا یا پایین جابجایی بین تاریخچه دستورات در یک دوره Page up جابجایی نشان‌گر به یک صفحه بالاتر Page down جابجایی نشان‌گر به یک صفحه پایین‌تر Ctrl + Home اسکرول به بخش آغازین دستورات Ctrl + End اسکرول به بخش انتهایی دستورات

میانبرهای کیبورد در ویندوز ۱۰ با کلید ویندوز

استفاده از کلید ویندوز به همراه دیگر کلید‌ها می‌تواند بسیاری از کارهای مفید و حیاتی را برایمان در مدت زمان کمتر انجام دهد. مثلا باز کردن تنظیمات، اکسپلورر، پنجره Run، باز کردن برنامه‌های پین شده روی تسک‌بار و بسیاری از موارد دیگر. (به بخشی از این دستورات در بالا هم اشاره شده).

میانبر کیبورد نتیجه Windows key باز کردن منوی استارت Windows key + A باز کردن اکشن سنتر Windows key + S/Q باز کردن جست‌وجو Windows key + D نمایش دادن/پنهان کردن دسکتاپ Windows key + L قفل کردن دستگاه Windows key + M Minimize کردن همه پنجره‌ها Windows key + B هایلایت بخش اعلانات (سمت راست-پایین صفحه دسکتاپ) Windows key + O غیرفعال کردن چرخش صفحه Windows key + T گشتن بین برنامه‌های موجود در تسک‌بار Windows key + Z تغییر ورودی از دسکتاپ به پلتفرم واقعیت مجازی Windows key + G باز کردن پنل مخصوص بازی (Game Bar) Windows key + H باز کردن پنجره فرامین صوتی Windows key + E باز کردن فایل اکسپلورر Windows key + I باز کردن تنظیمات Windows key + R باز کردن دستورات Run Windows key + K باز کردن تنظیمات مربوط به اتصالات Windows key + X باز کردن منوی تنظیمات سریع ویندوز Windows key + V کلیپ‌برد (فضای ذخیره سازی متون کپی شده) Windows key + W تهیه اسکرین شات از صفحه و باز کردن آن در برنامه Windows Ink Windows key + U باز کردن تنظیمات مربوط به Ease of Access Windows key + Ctrl + Enter باز کردن گوینده (Narrator) کلید ویندوز + علامت مثبت (+) بزرگ‌نمایی با استفاده از پنل Magnifier کلید ویندوز + علامت منها (-) کوچک‌نمایی با استفاده از پنل Magnifier Windows key + Esc بستن Magnifier کلید ویندوز + ویرگول (,) مشاهده موقت و سریع دسکتاپ کلید ویندوز + جهت بالا تمام صفحه کردن برنامه (اگر پنجره‌ای را در سمت راست یا چپ ویندوز قفل کرده باشید، با فشردن این کلید‌ها می‌توانید آن را به پنجره کوچک‌تر هم تبدیل کنید). کلید ویندوز + جهت پایین Minimize کردن پنجره‌ها Windows key + Home Maximize یا Minimize کردن همه پنجره‌ها به جز پنجره فعال Windows key + Shift + M بازگرداندن پنجره‌های Minimize شده کلید ویندوز + شماره‌های ۰ تا ۹ باز کردن برنامه‌ها به ترتیب قرارگیری در تسک‌بار کلید ویندوز + شیفت + شماره‌های ۰ تا ۹ باز کردن پنجره جدید از برنامه‌ها در تسک‌بار کلید ویندوز + کنترل + شماره‌های ۰ تا ۹ سوییچ به آخرین پنجره فعال یک برنامه، به ترتیب قرارگیری در تسک‌بار کلید ویندوز + کلید Alt + شماره‌های ۰ تا ۹ باز کردن منوی راست کلیک برنامه‌ها به ترتیب قرارگیری در تسک‌بار (منویی که بعد از راست کلیک روی برنامه‌های تسک‌بار به نمایش در می‌آید) کلید ویندوز + کنترل + شیفت + شماره‌های ۰ تا ۹ باز کردن پنجره جدیدی از برنامه‌های تسک‌بار به عنوان Administrator Windows key + Spacebar باز کردن منوی انتخاب زبان Windows key + Tab باز کردن Task View (منوی کنترل صفحات دسکتاپ) Windows key + Ctrl + D ساخت دسکتاپ مجازی Windows key + Ctrl + F4 بستن دسکتاپ مجازی کلید ویندوز + کنترل + جهت راست جابجایی به دسکتاپ مجازی سمت راست کلید ویندوز + کنترل + جهت چپ جابجایی به دسکتاپ مجازی سمت چپ Windows key + Ctrl + Shift + B بیدار کردن دستگاه حین سیاه شدن صفحه Windows key + PrtScn تهیه اسکرین شات از صفحه و ذخیره آن در پوشه Screenshots Windows key + Shift + S تهیه اسکرین شات از بخشی از صفحه Windows key + Shift + V جابجایی بین اعلانات Windows key + Ctrl + Q باز کردن Quick Assist Windows key + Alt + D باز کردن تاریخ و ساعت کلید ویندوز + نقطه (.) یا ویرگول (;) باز کردن پنل ایموجی Windows key + Pause نمایش اطلاعات مربوط به سیستم

امیدواریم بتوانید از میانبرهای کیبورد در ویندوز ۱۰ که در بالا به آن اشاره شد نهایت استفاده را ببرید.

