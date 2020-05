با توجه به گزارش وب‌سایت XDA Developers، آن دسته از کاربران اندروید که از نسخه ۸.۱ یا بالاتر این سیستم عامل بهره می‌برند می‌توانند به سوپر والپیپر شیائومی دسترسی داشته باشند.

هفته گذشته شیائومی از رابط کاربری MIUI 12 خود با قابلیت‌های جذاب رونمایی کرد. در کنار این قابلیت‌ها اما یکی از آن‌ها بسیار بیشتر به چشم آمد که در واقع مربوط به تصویر زمینه جذاب این رابط بود. شیائومی از این تصاویر به عنوان «سوپر والپیپر» یاد می‌کند که با خصوصیت متحرکی که دارند بسیار جذاب و دلنشین هستند.

اما به گزارش XDA Developers، یکی از اعضای انجمن این وب‌سایت سه عکس از این رابط کاربری را با دیگر گوشی‌های اندرویدی که از اندروید ۸.۱ به بالا استفاده می‌کنند سازگار ساخت. هر سه این تصاویر به یک صورت عمل می‌کنند اما تم آن‌ها متفاوت است. روی صفحه قفل تنها چیزی که می‌بینید عکسی متحرک از یک سیاره نظیر زمین یا مریخ است اما همانطور که گوشی را باز می‌کنید با یک حالت بزرگ‌نمایی شده و زیبا، گویا به درون سیاره‌ها قدم می‌گذارید. (اگر گوشی را با اثر انگشت باز کنید، قسمت‌های بزرگ‌نمایی شده انیمیشن را خواهید دید.)

شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک‌های زیر به این سه تصویر زمینه دسترسی داشته باشید.

Super Wallpaper Mars

Super Wallpaper Earth – Glacier

Super Wallpaper Earth – Forest

دانلود از گوگل‌پلی استور

منبع: androidpolice

