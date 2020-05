اپل دقایقی قبل اعلام کرد رویداد نرم‌افزاری WWDC 2020 که امسال به‌صورت تمام آنلاین برگزار می‌شود، از تاریخ ۲۲ ژوئن (۲ تیر) کار خود را آغاز می‌کند. این کمپانی در ماه مارس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، رویداد WWDC 2020 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در بیانیه منتشر شده آمده: «رویداد WWDC 2020 بزرگ‌ترین مراسم ما خواهد بود که در جریان آن بیش از ۲۳ میلیون توسعه دهنده در سرتاسر جهان گرد هم می‌آیند تا در مورد آینده پلتفرم‌های اپل اطلاعات بیشتری کسب کنند.» به گفته اپل، جزییات مربوط به این رویداد در ماه ژوئن اعلام خواهد شد. طی سال‌های گذشته، این کنفرانس معمولا در دو هفته اول ماه ژوئن صورت می‌گرفت ولی در هر صورت به دلیل تغییر نوع برگزاری، تاریخ آغاز آن هم تغییر یافته است.

بر اساس نسخه‌ای از iOS 14 که به دست سایت‌های ۹To5Mac و MacRumors رسیده، تا حدی از ویژگی‌های این نسخه از iOS خبردار شده‌ایم. به‌عنوان مثال، می‌توانیم به مشخصه‌هایی مانند اپلیکیشن جدید تندرستی، API موسوم به PencilKit، ویژگی‌های جدید مربوط به iMessage و بهبود پشتیبانی از ماوس اشاره کنیم. در مورد نسخه هفتم WatchOS هم باید انتظار ارائه‌ی قابلیت پایش خواب را داشته باشیم.

رویداد WWDC 2020 تنها رویداد مجازی مربوط به برنامه‌نویسان نیست و در همین زمینه می‌توانیم به مایکروسافت Build اشاره کنیم که به صورت آنلاین در تاریخ ۱۹ ماه می برگزار می‌شود. در این میان، گوگل کنفرانس I/O 2020 را به طور کامل لغو کرد و حتی به طور آنلاین هم برگزار نخواهد شد.

منبع: The Verge

The post اپل تاریخ برگزاری رویداد آنلاین WWDC 2020 را اعلام کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala