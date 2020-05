رشد درآمدزایی اپ استور اپل به لطف بحران ویروس کرونا

به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا با وجود ضررهای اقتصادی هنگفتی که برای شرکت‌های متعدد به همراه داشته، منجر به رشد درآمد برخی از کسب‌وکارها شده است. یکی از این بخش‌ها هم اپ استور اپل است که به دلیل افزایش دانلود اپلیکیشن‌ها و استفاده از آن‌ها، درآمدزایی آن هم افزایش یافته است.

طبق گزارش شرکت مورگان استنلی، ماه آوریل بهترین ماه برای اپ استور اپل از سپتامبر ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. در این ماه، درآمد این سرویس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در مقایسه با ماه مارس هم شاهد افزایش درآمد ۱۹ درصدی هستیم. کل تعداد دانلودهای این ماه هم در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر شده است. شرکت مورگان استنلی خاطرنشان کرده آوریل چهارمین ماه متوالی افزایش تعداد دانلود در اپ استور اپل بوده است.

اپ استور بخشی از سرویس‌های نرم‌افزاری اپل محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۶، اپل تصمیم گرفت به سرویس‌های نرم‌افزاری توجه بیشتری نشان بدهد. در جدیدترین گزارش‌های مالی شرکت اپل هم شاهد عملکرد عالی این کمپانی در زمینه‌ی درآمدهای مبتنی بر سرویس‌های نرم‌افزاری هستیم.

اپل با تمرکز بر کاربران آیفون (حدود ۹۰۰ میلیون نفر)، می‌تواند از طریق دریافت حق اشتراک مربوط به اپل موزیک، اپل آرکید، اپل نیوز پلاس، اپل تی‌وی پلاس و دیگر موارد درآمد قابل توجهی را کسب کند. در زمینه‌ی سرویس‌های نرم‌افزاری هم نباید اهمیت زیادی اپ استور و آی‌کلاود را از قلم بیندازیم.

اگرچه ماه آوریل ماه فوق‌العاده‌ای برای اپ استور اپل بوده، اما همچنین در این گزارش آمده که این ماه اوج رشد درآمد اپ استور خواهد بود. از آنجایی که در بیشتر کشورها شهروندان در حال برگشت به کارهای خود هستند، دیگر کمتر از گذشته از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایل استفاده خواهند کرد.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، در گوگل پلی استور ۲.۵۶ میلیون اپلیکیشن حضور دارد و اپ استور میزبان ۱.۸۵ میلیون اپلیکیشن است. اگرچه در زمینه تعداد اپلیکیشن‌ها گوگل پلی استور حرف بیشتری برای گفتن دارد و ۸۵ درصد از بازار جهانی موبایل در اختیار گوشی‌های اندرویدی است، اما در نهایت اپ استور اپل برای توسعه‌دهندگان درآمد بیشتری ایجاد می‌کند.

از زمان آغاز به کار اپ استور تا ماه مارس سال جاری، توسعه‌دهندگان ۱۵۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند و این مبلغ برای توسعه‌دهندگان اندروید حدود ۸۰ میلیارد دلار است. در رابطه با این فاصله بسیار زیاد گفته می‌شود که بسیاری از گوشی‌های اندرویدی قیمت پایینی دارند و در کشورهای در حال توسعه به فروش می‌رسند؛ در چنین کشورهایی هم تعداد زیادی از کاربران پول کافی برای خرید اپلیکیشن‌ها یا اقلام درون برنامه‌ای ندارند.

