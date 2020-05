اپلیکیشن گوگل لنز در جدیدترین به‌روزرسانی خود قابلیت‌های مفیدی را دریافت کرده است. این ابزار تشخیص تصویر حالا می‌تواند متن‌های دستخط کاربران را از دنیای واقعی به کامپیوتر منتقل کند و در زمینه‌ی تلفظ لغات پیچیده به افراد کمک برساند. در ادامه به امکانات جدید این اپلیکیشن می‌پردازیم.

کپی و پیست کردن متن دستخط

اپلیکیشن گوگل لنز از مدت‌ها قبل از قابلیت انتقال متن دستخط به گوشی هوشمند بهره می‌برد. اما حالا به لطف این قابلیت جدید، به راحتی می‌توانید این متون را به کامیپوترهای دسکتاپ و لپ‌تاپ‌ها منتقل کنید.

فرض کنید که یادداشتی بر روی کاغذ نوشته‌اید و حالا می‌خواهید متن آن را ایمیل کنید یا در کامپیوتر بر روی متن موردنظر ویرایش‌هایی اعمال کنید. حالا به لطف این قابلیت جدید گوگل لنز، می‌توانید متن مذکور را انتخاب و سپس بر گزینه copy to computer ضربه بزنید تا این متن روانه‌ی کامپیوتر شما شود. به غیر از دستخط، برای متون چاپ شده هم می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. به گفته گوگل، برای این کار در کامپیوتر باید از مرورگر کروم استفاده کنید و در ضمن اکانت ثبت شده بر روی آن باید با اکانت گوگل مربوط به اپلیکیشن گوگل لنز گوشی یکسان باشد.

یادگیری تلفظ دشوار کلمات

یکی دیگر از ویژگی‌های جدید گوگل لنز مربوط به یادگیری تلفظ کلمات دشوار است. بعد از اسکن عبارت موردنظر، تنها کافی است آن را انتخاب کنید و بر گزینه جدید Listen ضربه بزنید تا تلفظ درست آن را بشنوید. همچنین گوگل لنز با جستجوی عبارات انتخاب شده در موتور جستجوی این شرکت، می‌تواند به کاربران در مورد یادگیری مفاهیم جدید کمک برساند.

طبق اعلام این شرکت، در حال حاضر تمام کاربران نسخه اندروید گوگل لنز می‌توانند از این امکانات بهره ببرند و کاربران iOS هم به غیر از ویژگی تلفظ لغات، از دیگر ویژگی‌های جدید این اپلیکیشن بهره‌مند شده‌اند.

منبع: Android Authority

The post اپلیکیشن گوگل لنز انتقال متن دستخط به کامپیوتر را امکان‌پذیر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala