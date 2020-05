۵ مورد از بهترین لانچرهای اندروید با قابلیت ذخیره انرژی

یکی از جالب‌ترین و هیجان ‌انگیزترین کارهایی که بعد از خرید یک گوشی هوشمند انجام می‌دهیم، تغییر ظاهر درونی آن است. بهترین لانچر اندروید با توجه به قابلیت‌ها و تعداد دفعاتی که دانلود شده‌اند، نوا لانچر، اکشن و مایکروسافت لانچر هستند که از امکانات بسیار زیادی بهره می‌برند.

اما مشکلی در رابطه با برخی لانچرها وجود دارد؛ اگرچه مصرف بالایی ندارند اما برخی از کاربرانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند گزارش دادند باتری گوشی بسیار زود خالی می‌شود. بنابراین تصمیم گرفتیم ۵ مورد از بهترین لانچرهای اندروید را با قابلیت ذخیره انرژی به شما عزیزان معرفی کنیم.

البته قبل از پرداختن به این موضوع باید به اطلاع شما برسانیم معمولا لانچرها در صورتی که تصاویر زمینه متحرک یا گرافیکی نداشته باشند، مصرف آنچنان بالایی ندارند چون قابلیت‌هایی از این دست به شدت مصرف باتری را افزایش می‌دهند. بنابراین قبل از انتخاب هر لانچری، این موضوع را مد نظر داشته باشید.

قابلیت ذخیره انرژی در گوشی‌های اندرویدی

معمولا گوشی‌های اندرویدی در یک بخش از تنظیمات خود از سیستم مشاهده وضعیت و ذخیره انرژی باتری برخوردارند. البته با توجه به رابط کاربری منحصر بفرد هر گوشی، ممکن است دسترسی به آن نیازمند طی کردن مسیرهای متفاوتی باشد اما در بسیاری از موارد می‌توان آن را از طریق اکشن سنتر نیز فعال کرد.

در برخی از گوشی‌ها حتی رنگ باتری در بالای سیستم به نارنجی تغییر می‌کند تا نشان دهد حالت ذخیره انرژی فعال است. این قابلیت باعث می‌شود یک سری از برنامه‌ها و پردازش‌های خاص که اهمیت بالایی هم ندارند متوقف شوند تا از این طریق باتری بتواند دوام بیشتری داشته باشد. همچنین یک سری از قابلیت‌های پر مصرف گوشی نظیر GPS نیز در این حالت خاموش می‌شوند. نکته مثبت هم جایی است که می‌توان آن را برای فعال شدن مجدد زمان بندی کرد.

در این قابلیت که مختص خود سیستم هم هست کاربر می‌تواند به برنامه‌های پر مصرفی که به هر دلیلی درصد بالایی از باتری را اشغال می‌کنند دسترسی داشته باشد و آن‌ها را حذف و یا غیر فعال کند. همچنین می‌توان اجازه داد برنامه‌ای در پس زمینه فعال بماند. مطمئنا با اندکی صرف وقت می‌توان بهترین تنظیمات را برای ذخیره بیشتر انرژی اعمال کرد.

می‌پردازیم به معرفی بهترین لانچرهای اندروید که هم امکانات گسترده‌ای دارند و هم منابع زیادی از گوشی را درگیر نمی‌کنند.

نوا لانچر

نوا لانچر از نظر خیلی‌ها بهترین لانچر اندروید است که البته باید آن را محبوب‌ترین هم دانست. پشتیبانی از ژست‌های گوناگون، تم‌های مختلف، پشتیبانی از آیکون‌های متنوع، حالت تیره (Dark Mode) و امکان شخصی‌سازی منوی برنامه‌ها در صفحه اصلی از مشخصه‌های بسیار خوب این لانچر به حساب می‌آید.

نوا لانچر شاید در نگاه اول مانند بسیاری از لانچرهای دیگر پر زرق و برق و جذاب به نظر نرسد اما قطعا وقتی درباره کاربرد و امکانات حرف می‌زنیم این لانچر بی‌نظیر است. شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک زیر این لانچر را دریافت کنید.

Power+Launcher

اگرچه کمی عجیب است، اما برخی از کاربران اخیرا در ردیت گزارش داده‌اند نوا لانچر باعث افزایش مصرف باتری می‌شود. با این حال اگر این اتفاق نادر برای شما هم رخ داده می‌توانید Power+Launcher را امتحان کنید. لانچری که همانطور که از اسمش پیداست دقیقا با هدف مصرف بهینه باتری طراحی شده.

Power+Launcher یک لانچر بسیار کم حجم است که اصلا منابع سیستم را درگیر خود نمی‌کند و از طرف دیگر حتی باعث ذخیره بیشتر انرژی نیز می‌شود. در واقع این لانچر با مانیتور کردن دائمی فعالیت برنامه‌ها در پس زمینه، آن‌هایی را که فعال هستند با اجازه‌ای که احتمالا پیش‌تر به آن داده‌اید می‌بندد.

در کنار مدیریت عالی مصرف باتری، این برنامه حتی رم و پردازنده را هم از وجود برنامه‌های اضافی یا فعالیت‌های غیر ضروری آزاد می‌کند و بدین ترتیب باعث افزایش سرعت گوشی نیز می‌شود. از خصوصیات جالب Power+Launcher این است که برنامه‌ها را فریز می‌کند. در این صورت برنامه‌های فریز شده به صورت خودکار در پس زمینه اجرا نمی‌شوند مگر اینکه آن‌ها را از حالت فریز خارج کرده یا مجددا اجرایشان کنید. حتی می‌توانید برنامه‌های سیستم را هم با کمک این لانچر فریز کنید که خب همچین کاری را پیشنهاد نمی‌کنیم.

یکی از ایرادات این برنامه شاید این باشد که هنگام نصب، یک برنامه دیگر را هم بالاجبار نصب می‌کند که برای پاک کردن آن جز پاک کردن خود لانچر چاره دیگری وجود ندارد. شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک زیر این لانچر را دریافت کنید.

مایکروسافت لانچر

مایکروسافت لانچر یکی از جذاب‌ترین لانچرهایی است که می‌توانید آن را به عنوان یک لانچر کم مصرف روی گوشی خود داشته باشید و از قابلیت‌های متعدد آن بهره‌مند شوید. به دلیل همگام‌سازی فوق‌العاده آن با دیگر برنامه‌های مایکروسافت نظیر وان نوت، To Do و یا حتی Sticky Notes (به شکل ویجت)، می‌‌توان رابطه خوبی بین گوشی و کامپیوتر ویندوزی برقرار کرد.

یکی از قابلیت‌های جالب این لانچر، لیستی از برنامه‌ها است که با سوایپ از پایین گوشی به بالا می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. در این منو می‌توانید ماشین حساب، وای‌فای، اینترنت داده، چراغ قوه و بسیاری از موارد مهم را قرار دهید. این مسئله به خصوص زمانی که گوشی با نمایشگر بزرگ دارید می‌تواند کمک حالتان باشد. مایکروسافت لانچر به خاطر پشتیبانی عالی و قابلیت‌های بسیار فراوانی که دارد، برای بسیاری‌ها بهترین لانچر اندروید است. شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک زیر این لانچر را دریافت کنید.

لین لانچر

لین لانچر (Lean Launcher) همانطور که از نامش پیداست، منابع زیادی از سیستم شما را اشغال نمی‌کند و کاملا رایگان و متن باز است. حالت تیره، تغییر آیکون‌ها، ژست‌های گوناگون و بسیاری از قابلیت‌های معمول و معروف هر لانچر در این برنامه نیز وجود دارد.

اگرچه می‌توانید در منوی تنظیمات لین لانچر مواردی از قبیل شکل آیکون‌‌ها، فونت، رنگ و … را تغییر دهید، اما بر خلاف نوا لانچر و یا دیگر برنامه‌ها، اجازه تغییر افکت‌ها و تم‌های مختلف را ندارید. به دلیل وزن بسیار کم و انیمیشن‌های محدود، لین لانچر در مصرف انرژی نیز بسیار عالی عمل می‌کند. شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک زیر این لانچر را دریافت کنید.

پیکسل لانچر

اگر به دنبال یک لانچر با طراحی مینی‌مالیستی و ساده هستید، پیکسل لانچر بهترین گزینه برای شماست. البته این لانچر منحصرا برای گوشی‌های پیکسل در دسترس بوده و خب به نسبت برنامه‌هایی که پیش‌تر معرفی کردیم از محبوبیت کمتری نیز برخوردار است.

کاربران گوشی‌های پیکسل اگر با یک سری محدودیت‌های این لانچر بتوانند کنار بیایند، دیگر نیازی به استفاده از لانچرهای دیگر نخواهند داشت. فقط کافی است برای دسترسی به موارد مختلف نظیر آب و هوا، اخبار، رویدادهای پیش رو و … سوایپ کنید. به خاطر سادگی زیادی که این لانچر دارد، هیچ مشکلی از بابت مصرف انرژی نخواهید داشت. شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک زیر این لانچر را دریافت کنید.

بدیهی است کاربران صرفا به خاطر ذخیره انرژی لانچر مورد نظر خود را انتخاب نمی‌کنند چون همیشه هدف از نصب چنین برنامه‌هایی استفاده از قابلیت‌های جدید در کنار ظاهری زیبا و دلنشین است. در این بین، مصرف انرژی پایین هم می‌تواند یک فاکتور مهم باشد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم حتی‌الامکان سه برنامه ابتدایی را دانلود کنید و دو برنامه آخر را که یکی از آن‌ها برای پیکسل‌هاست در اولویت بعدی قرار دهید.

به نظر شما بهترین لانچر اندروید چیست؟ اگر پیشنهادی در این زمینه دارید، آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع: guidingtech

The post ۵ مورد از بهترین لانچرهای اندروید با قابلیت ذخیره انرژی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala