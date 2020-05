طبق جدیدترین خبرها، به نظر می‌رسد شبکه اجتماعی توییتر به دنبال راهی است تا بتواند تفاوت بین ریتوییت‌های ایجاد شده برای یک توییت را به کاربر اعلام کند.

توییتر در حال حاضر کاربران فعال بسیار زیادی دارد و لذا طبیعی است هرازچندگاهی در رابطه با اضافه شدن قابلیت‌های جدید به آن بشنویم. اما اخیرا خبری منتشر شده مبنی بر اینکه این شبکه اجتماعی محبوب قرار است میزبان قابلیتی جدید باشد که به کمک آن کاربران می‌توانند تشخیص دهند توییت آن‌ها به چه صورتی ریتوییت شده (توسط فردی دیگر به اشتراک گذاشته شده).

در حال حاضر اگر پستی ریتوییت شود، کاربر تنها می‌تواند متوجه شود چه تعداد بار این اتفاق افتاده اما قابلیت جدیدی که در مرحله آزمایشی قرار دارد بخش جدیدی را به ریتوییت اضافه می‌کند تا نشان دهد چه تعداد از این ریتوییت‌ها با نظر (کامنت) همراه بوده است. همچنین برای سهولت جابجایی بین این ریتوییت‌ها (ریتوییت با/بدون کامنت)، یک رابط نیز در نظر گرفته شده که با ضربه روی هر کدام، می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید: توییتر احتمالا هیچ‌وقت ویرایش توییت را امکان‌پذیر نمی‌کند

برای مثال می‌توانید به تصویر زیر نگاه کنید و ببینید چگونه این جداسازی ریتوییت‌ها به زودی به شبکه اجتماعی توییتر اضافه خواهد شد. این قابلیت به خصوص برای کاربرانی که دنبال‌کننده‌های زیادی دارند بسیار مفید خواهد بود چون دیگر مجبور به چک کردن تک تک آن‌ها نخواهند بود.

رابط کاربری توییتر معمولا دیر به دیر بروزرسانی می‌شود اما ظاهرا اگر این اتفاق رخ دهد واقعا قابلیت‌های جالبی به آن افزوده می‌شود. هنوز اعلام نشده دقیقا چه زمانی این قابلیت در دسترس همه قرار می‌گیرد اما از آن جایی که در مراحل آخر آزمایش قرار دارد، بنابراین به احتمال زیاد به زودی منتشر می‌شود.

نظر شما در رابطه با این قابلیت جدید توییتر چیست؟

بیشتر بخوانید: مدیرعامل توییتر ۱ میلیارد دلار برای مقابله با اثرات کرونا اهدا می‌کند

منبع: androidpolice

The post شبکه اجتماعی توییتر در حال آزمایش بروزرسانی جدیدی برای نمایش ریتوییت‌ها است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala