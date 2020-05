در این مطلب تصمیم داریم به بررسی همه قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی بپردازیم تا ببینیم گوشی‌های این شرکت در آینده‌ای نزدیک به چه امکاناتی دسترسی خواهند داشت.

با بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان، MIUI 12 اکنون یکی از پر کاربرترین رابط کاربری در بین گوشی‌های اندرویدی است که در واقع شیائومی بخش بزرگی از این موفقیت را مدیون تبدیل شدن به رتبه یک پرفروش‌ترین شرکت گوشی موبایل در هندوستان است. همین موضوع باعث شد این شرکت به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیون از کاربران خود را از این بازار بدست آورد. علاوه بر این‌ها، غول چینی که در رده سوم برترین فروشنده گوشی هوشمند در جهان قرار دارد در طول سال‌های اخیر با معرفی محصولات قدرتمند و ارزان قیمت حسابی پیشرفت کرد و اکنون در جایگاهی قرار دارد که شاهد آن هستیم.

MIUI 11 در اکتبر سال ۲۰۱۹ معرفی شد و اکنون بعد از ۶ ماه شاهد این هستیم که نسخه جدیدی از آن طراحی و رونمایی شده که قابلیت‌های بسیار زیادی نیز با خود به همراه دارد. اینطور که به نظر می‌رسد، رابط جدید در تاریخ ۱۹ مه سال جاری (۳۰ اردیبهشت) به صورت جهانی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت که البته کاربران چینی پیش‌تر به آن دسترسی داشتند.

نکته تحسین برانگیز در رابطه با بروزرسانی جدید رابط کاربری شیائومی، مدت زمان کمی بود که این شرکت در اختیار داشت تا بتواند قابلیت‌های خوب را به آن اضافه کند و در کمال تعجب می‌بینیم این تغییرات واقعا گسترده بوده و بخش‌های مختلف گوشی را در بر می‌گیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به انیمیشن‌های روان‌تر، جلوه‌های بصری زیبا و جدید و رابط کاربری متفاوت اشاره کرد.

با ما همراه باشید تا به بررسی تمام قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی بپردازیم تا ببینیم این شرکت چه برنامه‌ای برای گوشی‌های آینده خود دارد.

تغییر عمده در بخش حریم خصوصی

همانطور که به خاطر دارید، شیائومی اخیرا به خاطر جمع‌آوری اطلاعات خصوصی کاربران از طریق مرورگر به شدت مرد انتقاد کاربران قرار گرفت. اگرچه این شرکت اعلام کرد چنین اتفاقی رخ نداد و گزارش وب‌سایت Forbes را گمراه‌کننده و اشتباه خواند، اما هنوز هم در مرکز توجه قرار دارد.

حال به نظر می‌رسد تغییر بسیار بزرگی در مرورگر گوشی‌های شیائومی پدید آمده بدین صورت که به کاربر حق انتخاب می‌دهد تا در فرایند جمع‌آوری داده شرکت کند. همچنین خود رابط کاربری در زمینه حریم خصوصی بروزرسانی جدیدی دریافت کرده تا بدین ترتیب کاربر روی برنامه‌هایی که اجازه دسترسی به نقاط مختلف گوشی دارند، کنترل بیشتری داشته باشد.

حریم خصوصی اکنون دو بخش دارد: وضعیت (Stats) و مدیریت (Manage). در بخش وضعیت می‌توانید تمام برنامه‌هایی را که در آن روز به نقاط مهم گوشی دسترسی دارند از قبیل موقعیت مکانی، مخاطبین، تاریخچه تماس، ضبط صدا و حافظه مشاهده کنید. با لمس گزینه All apps (همه برنامه‌ها) نیز جزئیات کاملی از تمام برنامه‌هایی که اجرا کردید یا به آن‌ها اجازه شروع مجدد در پس زمینه دادید در اختیارتان قرار می‌گیرد.

گزینه Manage یا مدیریت هم تمام برنامه‌هایی را که به بخش‌های خاص دسترسی دارند برایتان به نمایش در می‌آورد. این قابلیت توضیح بسیار کامل و جامعی از عملکرد برنامه‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد و یکی از بهترین روش‌هایی بود که شیائومی می‌توانست بکار گیرد تا کاربر را متوجه دسترسی برنامه‌ها به نقاط مختلف گوشی کند. همچنین می‌توانید یک هشدار تنظیم کنید برای زمانی که یک برنامه به موقعیت مکانی، دوربین یا میکروفون دسترسی پیدا کرد، برایتان یک پیغام از طریق نوار اعلانات ارسال کند.

شیائومی علاوه بر این‌ها در حال افزودن گزینه‌هایی برای اشتراک گذاری ایمن تصاویر است بدین صورت که به صورت خودکار، موقعیت مکانی یا داده‌ها از تصاویر پاک شوند. همچنین یک گزینه تحت عنوان Secure sharing نیز هنگام اشتراک گذاری تصاویر در برنامه وی‌چت نمایش داده خواهد شد تا تصاویر بدون هیچ‌گونه داده‌ای ارسال شوند. البته به نظر می‌رسد در نسخه جهانی قرار نیست شاهد آن باشیم.

مرکز کنترل جدید (Control Center)

یکی از جدیدترین تغییرات رابط کاربری MIUI 12، اضافه شدن مرکز کنترل جدید به آن است. همانطور که از نامش پیداست، گزینه‌هایی مشابه با آنچه که درون مرکز کنترل اپل وجود دارد مشاهده خواهید کرد. فقط کافی است از هر نقطه‌ای روی صفحه خانه (Home) به سمت پایین بکشید تا این بخش برایتان به نمایش درآید. شما می‌توانید به وای‌فای، بلوتوث، اینترنت داده، صدا چراغ قوه و … در مرکز کنترل جدید دسترسی داشته باشید.

طراحی و کاربرد این قابلیت تا حد زیادی شبیه به آنچه که درون iOS می‌بینیم شباهت دارد اما خب در اینجا کاربر می‌تواند طریقه نمایش آن را تغییر دهد. مرکز کنترل جدید در این رابط کاربری فضای زیادی را اشغال می‌کند و کمی شلوغ‌تر از قبل شده؛ به همین خاطر صفحه اعلانات و صفحه میانبرها از یکدیگر جدا شد. این مسئله شاید برایتان آزاردهنده باشد که خوشبختانه شیائومی به این مسئله نیز فکر کرده و در منوی تنظیمات گزینه‌ای را در نظر گرفت تا کاربر در صورت تمایل بتواند به همان نمایش قدیمی نوار اعلانات دسترسی داشته باشد. برای نحوه دریافت اعلانات هم دو راه در اختیار دارید؛ یا اجازه دهید سیستم MIUI به صورت پیش‌فرض در رابطه با اعلانات تصمیم بگیرد و یا روش پیشنهادی گوگل را انتخاب کنید.

تصاویر زمینه فضایی

از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 می‌توان به تصاویر زمینه متحرک آن اشاره کرد. به عبارتی باید آن را تا حدودی شبیه به همان تصاویر زمینه زنده گوگل در نظر گرفت با این تفاوت که در اینجا کاربر می‌تواند بین زمین یا مریخ یک کدام را انتخاب کند. با هربار روشن کردن گوشی از حالت خواب، انیمیشن جذابی برایتان به نمایش در می‌آید که می‌توان آن را تنوع جالبی دانست.

باز کردن گوشی با چنین انیمیشنی حس خوبی به کاربر القا می‌کند و حتی برخی‌ها به خاطر زیبایی آن صرفا گوشی را چندبار از حالت قفل باز کرده‌اند! البته فقط تصاویر زمینه نیستند که با افکت‌های جذابی همراه شدند. این تغییر افکت در ثبت اسکرین شات، باز کردن برنامه‌ها، جابجایی بین حالت‌های افقی و عمودی و .. نیز به خوبی قابل مشاهده است.

منوی برنامه‌ها

یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به رابط کاربری شیائومی وارد می‌شد، عدم بهره‌مندی آن از منوی برنامه‌ها (app drawer) بود که با نسخه ۱۲، تمام گوشی‌های این شرکت به صورت رسمی به آن دسترسی خواهند داشت. تنها کافی است وارد تنظیمات شده و از بخش Home Screen، اقدام به راه‌اندازی این قابلیت کنید. اخیرا بسیاری از شرکت‌های چینی تصمیم گرفتند منوی برنامه را به گوشی‌های خود اضافه کنند و به همین خاطر شیائومی تصمیم گرفت برای عقب نماندن از سایرین، بالاخره آن را به رابط خود اضافه کند که قطعا بازخورد مثبتی خواهد داشت.

منوی برنامه‌ها اکنون شباهت بسیار زیادی به لانچر پوکو دارد به این صورت که برنامه‌ها در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند تا یافتنشان آسان‌تر شود. همچنین می‌توانید از طریق نوار جست‌وجو پایین صفحه، نام برنامه‌ای را وارد کرده و سپس آن را پیدا کنید. در قسمت بالایی نیز برنامه‌های پیشنهادی قرار می‌گیرند که عموما آن برنامه‌هایی هستند که بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنید. میزان شفافیت پس زمینه در نمایش منوی برنامه‌ها هم در تنظیمات مربوط به این بخش قابل تغییر است.

انیمیشن‌های جدید

در بخش انیمیشن‌ها با جذابیت‌های بسیار زیادی مواجه می‌شویم. انیمیشن باز و بسته شدن برنامه‌ها، شکل آیکون‌ها و بسیاری از بخش‌های دیگر به طور کلی تغییر کرد و ظاهری بروزتر به خود گرفت. بدین ترتیب تعامل با رابط کاربری جدید بسیار لذت بخش‌تر و دلنشین‌تر از قبل شده.

بخش حافظه ذخیره سازی گوشی هم دستخوش تغییراتی بزرگ شده. بدین صورت که اکنون یک شکل استوانه‌ای با دیسک‌های رنگارنگ درون آن قرار دارد و هر دیسک نشان دهنده یک نوع بخش خاص است که باعث پر شدن حافظه شده. با ورود به بخش باتری هم می‌توانید شاهد تغییر صورت گرفته در انیمیشن‌های مربوط به آن شوید. در کنار تمام قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی، تغییر انیمیشن یک حرکت مثبت و بسیار عالی از سوی این شرکت بود.

سیستم ناوبری جدید بر اساس اندروید ۱۰

همانطور که می‌دانید، سیستم ناوبری اندروید ۱۰ یکی از قابلیت‌های جذاب آن است که باعث می‌شود دیگر کلیدهای ناوبری در سیستم به نمایش در نیایند و در عوض کاربر با سوایپ کردن بتواند به عقب برگردد یا مولتی تسکینگ را انجام دهد. همه این سوایپ‌ها باید دقیقا در قسمتی انجام شوند که پیش‌تر، کلید ناوبری قرار داشت. مثلا برای برگشت به صفحه Home باید از وسط به سمت بالا سوایپ کرد. همچنین می‌توانید با سوایپ به راست یا چپ از پایین صفحه، بین برنامه‌ها سوییچ کنید.

اگر از دستگاه دیگری با اندروید ۱۰ استفاده کنید، این ژست‌های ناوبری باید برایتان آشنا باشد و اینطور که به نظر می‌رسد گوگل این قابلیت را برای همه گوشی‌ها در نظر گرفته و نه فقط محصولات خود. البته سامسونگ قبل‌تر از گول در گوشی‌های گلکسی ژست‌های خود را داشت و اکنون اگر به منوی تنظیمات این گوشی‌ها سر بزنید می‌بینید ژست‌های سامسونگ و گوگل با هم در آن حضور دارند.

پنجره‌های معلق

در بین قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی این شاید برای بسیاری از کاربرانی که همزمان باید کارهای زیادی انجام دهند بهترین قابلیت باشد. پنجره‌های معلق در واقع به قابلیتی گفته می‌شود که در آن کاربر می‌تواند برنامه‌ها را به صورت پنجره‌ای کوچک باز کرده و خود به انجام کاری دیگر بپردازد. تقریبا مشابه با آنچه که در گوشی‌های سامسونگ می‌بینیم با این تفاوت که در اینجا برنامه‌های باز شده روی برنامه‌های دیگر قرار می‌گیرند (به تصاویر زیر نگاه کنید). این حالت به خصوص برای زمانی که مثلا با ماشین حساب سر و کار دارید بسیار پر استفاده خواهد بود. همچنین پنجره‌ها می‌توانند به اندازه دلخواه شما درآمده تا کاربردی‌تر شوند.

هنگامی که کلید مربوط به مشاهده برنامه‌های پس زمینه را لمس کنید، می‌توانید از پنجره‌های معلق استفاده کنید. در این قسمت لیستی از برنامه‌هایی را که می‌توانند در این حالت اجرا شوند مشاهده خواهید کرد و سپس باید آن را به اندازه دلخواه خود درآورید. برای خارج شدن از این حالت نیز تنها کافی است آن را از لیست برنامه‌های پس زمینه پاک کنید.

حالت تاریکی یکپارچه با فونت جدید

صفحه تنظیمات دیگر مانند قبل بهم ریخته و نامفهوم نیست و به لطف رابط جدید، فونت‌ها خواناتر و بزرگ‌تر شده‌اند و طراحی آن نیز بروزتر شده. شما عزیزان می‌توانید به تصویر بالا برای مشاهده تفاوت ایجاد شده بین صفحه تنظیمات در رابط MIUI 11 (سمت چپ) و MIUI 12 نگاه کنید.

به حالت تیره سیستم نیز یک بروزرسانی جدید اضافه شده به این صورت که می‌توانید برخی از برنامه‌ها را از لیست این قابلیت سوا کنید. اگرچه حالت تیره در اندروید ۱۰ به صورت اجباری همه برنامه‌ها را به رنگ تیره تغییر می‌دهد اما ممکن است هنوز هم برخی از برنامه‌ها به درستی برای چنین تمی بهینه نشده باشند. لذا کاربر می‌تواند آن‌ها را به انتخاب خود از لیست خارج کند. همچنین کاربر می‌تواند حالت تاریکی را برای ساعاتی خاص از شبانه روز زمان بندی کند و یا انتخاب کند کنتراست تصویر به صورت خودکار و با توجه به میزان نور تنظیم شود.

سرویس اشتراک ‌گذاری فایل Mi Share

با همکاری اوپو و ویوو، شیائومی یک سرویس اشتراک گذاری فایل مشترک و یکپارچه ساخت که نتیجه آن، قابلیت‌های اضافه شده به سرویس خارق‌العاده Mi Share بود. کاربر می‌تواند با ورود به بخش تنظیمات، اتصالات و اشتراک گذاری و Mi Share، به این سرویس دسترسی داشته باشد. (Settings -> Connection & sharing -> Mi Share).

در بخش اعلانات نیز این قابلیت برای سهولت بیشتر در دسترس قرار دارد. با کمک Mi Share، کاربر اکنون می‌تواند بین گوشی‌ها و لپ تاپ‌های شیائومی که شامل سری Mi Notebook و RedmiBook می‌شوند فایل به اشتراک بگذارد. همچنین با گوشی‌های اوپو، ویوو و ریلمی نیز می‌توان چنین کاری انجام داد.

برای به اشتراک گذاری فایل هم اصلا نیازی به طی کردن مسیر سخت و پیچیده نیست. فقط کافی است یک تصویر، سند یا هر فایل دیگر را انتخاب کرده و سپس Mi Share به صورت خودکار به دنبال دستگاه دیگر با این قابلیت می گردد. به محض یافتن دستگاه واجد شرایط، گزینه مربوطه فعال شده و می‌توانید فرایند انتقال فایل را انجام دهید. اینکه این قابلیت با گوشی‌های اوپو، ویوو و ریلمی کار می‌کند هم یکی از نکات بسیار ارزشمندی است که البته به خاطر وجود تعداد بسیار کم محصولات این شرکت‌ها در کشور ما، شاید چندان ارزشمند نباشد.

مدیریت فایل با قابلیت‌های جدید

برنامه پیش فرض مدیریت فایل در رابط کاربری شیائومی همیشه خوب بوده و به لطف نسخه ۱۲ بهتر هم شده. با بروزرسانی رابط کاربری، اکنون یافتن موارد اخیر بسیار راحت‌تر از قبل شده و شکل و شمایل پوشه‌ها نیز بروزتر و جذاب‌تر شده. مهم‌تر از همه این‌ها، گزینه‌ای است که اجازه می‌دهد پوشه‌ها را بر اساس اسم، حجم یا تاریخ مرتب کنید.

مانند منوی برنامه‌ها، مدیریت فایل هم به صورت خودکار پوشه‌ها را در دسته‌های به خصوصی قرار می‌دهد. مثلا اسناد، تصاویر، ویدئو، موسیقی و … . به کمک قسمت جست‌وجو می‌توانید بسیار سریع‌تر، فایل‌های مورد نظر خود را پیدا کنید. همچنین برنامه FTP server نیز به صورت پیش فرض در برنامه مدیریت فایل گنجانده شده تا مدیریت فایل به سادگی صورت گیرد.

استفاده کمتر از گوشی با حالت تمرکز (Focus Mode)

مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، شیائومی نیز تصمیم گرفت فکری به حال استفاده بیش از حد کاربران از گوشی کند. در MIUI 11 این قابلیت تحت عنوان Digital Wellbeing شناخته می‌شد که البته قابلیت پیش فرض گوگل محسوب می‌شود. اما شیائومی در MIUI 12، آنچه را که خود در نظر داشته پیاده کرده. مانند دیگر بخش‌های رابط کاربری، انیمیشن‌های این قسمت نیز بسیار ساده و جالب طراحی شده‌اند. همچنین نموداری وجود دارد که به شما نشان می‌دهد چه مدت از گوشی خود استفاده کرده‌اید که به صورت روز و هفته به نمایش در می‌آید.

اما مهم‌ترین بخش، حالت تمرکز (Focus Mode) نام دارد که اجازه می‌دهد کاربر اندکی از گوشی خود فاصله بگیرد. این قابلیت تا حدودی شبیه به Zen Mode در گوشی‌های وان پلاس است و وقتی فعال شود، از هیچ قابلیتی در گوشی خود نمی‌توانید استفاده کنید مگر دوربین و دریافت تماس یا برقراری تماس اضطراری. زمان پیش‌فرض، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه است اما می‌توانید آن را طبق نیاز خود تنظیم کنید. به خاطر داشته باشید حتی با خاموش کردن گوشی هم نمی‌توانید این قابلیت را پس از فعال کردن غیر فعال کنید.

ردیابی آسان فعالیت کاربران با Xiaomi Health

رابط کاربری MIUI 12 به صورت پیش فرض، ردیاب فعالیت نیز با خود به همراه دارد و به صورت خودکار قدم‌ها، دویدن، دوچرخه سواری و دیگر فعالیت‌ها را محاسبه می‌کند. جالب‌تر اینکه قابلیت ردیاب خواب هم در Xiaomi Health وجود دارد تا بدین ترتیب زمان و کیفیت خواب کاربران نیز سنجیده شود. این قابلیت حتی وضعیت خروپف کردن شما را نیز مورد سنجش قرار داده و برای بهبود کیفیت خواب به شما کمک می‌کند.

تماس با هوش مصنوعی برای کاربران چینی

قابلیت بسیار جالبی تحت عنوان XiaoAI در رابط کاربری جدید شیائومی وجود دارد که می‌تواند به جای شما تماس برقرار کند. علاوه بر این، قابلیت تبدیل صوت به متن به صورت همزمان نیز در XiaoAI وجود دارد که درست شبیه به لایو کپشن (Live Caption) در گوشی‌های اندرویدی است و به شما اجازه می‌دهد در گفت‌وگوها، از پاسخ‌های پیشنهادی استفاده کنید.

البته این نگاهی اولیه بود به تمام قابلیت‌های موجود در MIUI 12. نسخه بتا برای کاربران سراسر جهان (به جز چین) در تاریخ ۱۹ مه (۳۰ اردیبهشت) در دسترس قرار خواهد گرفت. به گفته شیائومی، کاربران چینی از ماه ژوئن (تیر-مرداد) می‌توانند نسخه پایدار این رابط کاربری را دریافت کنند و کاربران نسخه‌های جهانی نیز احتمالا در ماه‌های آخر سال میلادی به آن دسترسی خواهند داشت.

تاکنون نام گوشی‌های زیر برای دریافت رابط کاربری جدید لیست شده و به نظر می‌رسد کاملا رسمی نیز باشد.

گوشی‌های واجد شرایط برای دریافت رابط کاربری MIUI 12 (موج اول)

شیائومی می ۱۰

شیائومی می ۱۰ پرو

شیائومی می ۱۰ Youth Edition

شیائومی می ۹ پرو ۵G

شیائومی می ۹ Explorer Edition

شیائومی می ۹

ردمی K30 پرو

ردمی K30 5G

ردمی K30

ردمی K20 پرو (می ۹T پرو)

ردمی K20 (می ۹T)

گوشی‌های واجد شرایط برای دریافت رابط کاربری MIUI 12 (موج دوم)

شیائومی می میکس ۳

شیائومی می میکس ۲S

شیائومی می CC9 پرو

شیائومی می CC9

شیائومی می CC9 میتو ادیشن (Meito Edition)

شیائومی می ۹ SE

شیائومی می ۸ Explorer Edition

شیائومی می ۸

ردمی نوت ۸ پرو

ردمی نوت ۷ پرو

ردمی نوت ۷

گوشی‌های واجد شرایط برای دریافت رابط کاربری MIUI 12 (موج سوم)

شیائومی می CC9e

شیائومی می نوت ۳

شیائومی می مکس ۳

شیائومی می ۸ Youth Edition

شیائومی می ۸ SE

شیائومی می میکس ۲

شیائومی می ۶X

ردمی نوت ۸

ردمی ۸

ردمی ۸A

ردمی ۷

ردمی ۷A

ردمی ۶ پرو

ردمی ۶

ردمی ۶A

ردمی نوت ۵

ردمی S2

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این لیست صرفا برای نسخه‌های چینی است و لذا نسخه‌های جهانی قطعا بیشتر از این تعداد بوده و شامل گوشی‌های پوکو و تعدادی سری ردمی می‌شوند. MIUI 12 هنوز راه درازی در پیش دارد و قطعا در بخش‌هایی از آن شاهد بروزرسانی بیشتر خواهیم بود. نسخه بتا هنوز مشکلات ریز و درشت بسیاری دارد و خب پیشنهاد می‌شود تا جایی که امکان دارد آن را نصب نکنید.

نظر شما در رابطه با قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی چیست؟

منبع: androidcentral

منبع متن: digikala