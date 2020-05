در شبکه‌های اجتماعی GIF های متنوع طرفداران زیادی دارد و در این زمینه سرویس GIPHY مهم‌ترین سرویس مربوط به ارائه‌ی GIF ها محسوب می‌شود. روز گذشته فیسبوک اعلام کرد که با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار توانسته سرویس GIPHY را خریداری کند.

اگرچه فیسبوک در حال حاضر از API سرویس GIPHY برای واتس‌اپ، مسنجر، اینستاگرام و خود سایت فیسبوک استفاده می‌کند اما که حالا این سرویس تحت تملک فیسبوک قرار گرفته، قرار است به طور گسترده‌تری با اینستاگرام و دیگر اپلیکیشن‌های فیسبوک یکپارچه شود. این شرکت در بیانیه خود نوشته: «با ترکیب اینستاگرام و GIPHY، پیدا کردن GIF ها و استیکرهای موردنظر برای استوری‌ها و دایرکت‌ها به کار راحت‌تری بدل می‌شود.»

به گفته فیسبوک، در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از ترافیک سرویس GIPHY مربوط به اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های این شرکت است و نیمی از این بخش، مربوط به اینستاگرام است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری جدید فیسبوک منطقی به نظر می‌رسد. در این میان باید خاطرنشان کنیم که اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های متعددی از خدمات GIPHY بهره می‌برند و فیسبوک هم اعلام کرده این اپلیکیشن‌ها همچنان می‌توانند از امکانات GIPHY استفاده کنند. البته حالا که فیسبوک سرویس موردنظر را خریداری کرده، باید ببینیم این اپلیکیشن‌ها به استفاده از آن ادامه خواهند داد یا نه.

روی هم رفته به نظر می‌رسد حداقل تا آینده نزدیک قرار نیست رویکرد سرویس GIPHY با تغییر اساسی مواجه شود. اما از آنجایی که فیس‌بوک قصد دارد این سرویس را به طور گسترده با اکوسیستم خود یکپارچه کند، مطمئنا باید انتظار تغییراتی را داشته باشیم.

