گوگل مشغول آماده‌سازی یک آپدیت برای مرورگر کروم است که می‌تواند عمر باتری گجت را بهبود ببخشد. این کمپانی چند روز قبل پستی در وبلاگ رسمی کرومیوم منتشر کرد که طبق آن، مهندسین گوگل متوجه شده‌اند برخی از تبلیغات موجود در صفحات وب بدون اطلاع کاربر می‌توانند بخش قابل توجهی از منابع سیستم مانند باتری و داده‌های اینترنت را استفاده کنند. به همین خاطر این تبلیغات می‌توانند عمر باتری گجت‌های موردنظر را تحت تاثیر قرار دهند.

بنابراین، گوگل قصد دارد در مرورگر کروم قابلیتی تعبیه کند تا تبلیغات به نمایش درآمده حین استفاده از منابع سیستم با محدودیت مواجه شوند. زمانی که این تبلیغات از حد مجاز عبور می‌کنند، به جای تبلیغ موردنظر پیامی مبنی بر استفاده بیش از حد منابع سیستم به نمایش در می‌آید. گوگل می‌گوید این قابلیت جدید تبلیغاتی را هدف قرار می‌دهد که بیش از ۹۹.۹ درصد از دیگر تبلیغات از پردازنده گجت یا پهنای باند شبکه استفاده می‌کنند. به طور مشخص، گوگل برای اعمال این محدودیت ۳ معیار را در نظر می‌گیرد:

تبلیغ موردنظر در مجموع به مدت بیش از ۶۰ ثانیه از پردازنده استفاده کند. در هر پنجره ۳۰ ثانیه‌ای، بیش از ۱۵ ثانیه از پردازنده استفاده شود. بیش از ۴ مگابایت پهنای باند مورد استفاده قرار بگیرد.

مارشال ویل، مدیر محصول گوگل کروم، گفته که آن‌ها قصد دارند این آپدیت را در اواخر ماه آگوست (حدود ۳ ماه دیگر) برای کاربران ارائه کنند. در این زمینه، گوگل کروم گزارش‌هایی هم به تبلیغات‌کنندگان ارائه می‌دهد تا ببینند کدام‌یک از تبلیغات آن‌ها به چه دلیلی دچار این محدودیت شده‌اند. گوگل با ارائه‌ی این مشخصه قصد دارد تجربه کاربری گوگل کروم را برای افراد به تجربه‌ی لذت‌بخش‌تر و بهتری تبدیل کند.

