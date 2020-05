جدیدترین رابط کاربری گوشی‌های شیائومی MIUI 12 نام دارد و حدود یک ماه پس از معرفی در چین، این شرکت از نسخه جهانی رابط کاربری موردنظر رونمایی کرد. از جمله ویژگی‌های جدید آن می‌توانیم به بهبود حالت تاریک، قابلیت‌های جدید در زمینه حریم خصوصی، انیمیشن‌های متنوع، تغییرات کلی در طراحی و دیگر موارد اشاره کنیم.

طبق اعلام شیائومی، نسخه جهانی رابط کاربری MIUI 12 از اواخر ماه ژوئن (اوایل تیر) روانه‌ی گوشی‌های این شرکت می‌شود. علاقمندانی هم که خواستار بهره‌گیری از نسخه بتا MIUI 12 هستند، از هفته آینده می‌توانند در سایت شیائومی ثبت‌نام کنند.

فهرست گوشی‌های واجد شرایط دریافت MIUI 12

طبق اعلام شیائومی، زمان‌بندی ارائه نسخه جهانی رابط کاربری MIUI 12 به گونه‌ای است که گوشی‌ها در دو دسته قرار می‌گیرند و در دسته اول فقط ۵ گوشی دیده می‌شود و باقی گوشی‌ها در دسته دوم قرار دارند. در هر صورت در ادامه می‌توانید نام این گوشی‌ها را مشاهده کنید:

دسته اول (ارائه در اواخر ژوئن)

شیائومی Mi 9، Mi 9 T و Mi 9T Pro

ردمی K20 و K20 Pro

دسته دوم (تاریخ نامشخص)

ردمی Note 7، Note 7s و Note 7 Pro

ردمی Note 8، Note 8T و Note 8 Pro

ردمی ۸، ۸A و ۸A Dual

ردمی Note 9، Note 9s، Note 9 Pro و Note 9 Pro Max

ردمی ۷ و ۷A

ردمی ۶، ۶A و Note 6 Pro

پوکوفون F1، پوکو X2 و پوکو F2 پرو

شیائومی می ۱۰، می ۱۰ لایت و می ۱۰ پرو

شیائومی می نوت ۱۰، می نوت ۱۰ لایت

شیائومی می ۹ اس‌ای و می ۹ لایت

شیائومی می ۸، می ۸ پرو و می ۸ لایت

شیائومی می میکس ۲، می میکس ۲s و می میکس ۳

شیائومی می نوت ۳

شیائومی می مکس ۳

ردمی Y2، S2 و Y3

ردمی نوت ۵ و نوت ۵ پرو

