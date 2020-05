امکان برقراری تماس تصویری ۵۰ نفره در اینستاگرام فراهم شد

اینطور که به نظر می‌رسد، فیسبوک به کمک سرویس Messenger Rooms، تماس تصویری در اینستاگرام را به ۵۰ نفر به صورت همزمان افزایش داد.

بعد از شیوع ویروس کرونا‌، بسیاری از مردم مجبور شدند در خانه بمانند و به صورت آنلاین به کارهای خود رسیدگی کنند. در این بین، نقش نرم‌افزارهای ارتباطی بسیار پر رنگ‌تر شد. معلم‌ها، کارمندان و … نیاز به برنامه‌ای داشتند که بتواند آن‌ها را به صورت همزمان با تعداد زیادی از همکاران یا دانش‌آموزان در ارتباط نگه دارد و اینجا بود که اهمیت تماس تصویری دوچندان شد‌.

از آنجایی که کمتر کسی چنین شرایطی را پیش‌بینی میکرد، برنامه‌هایی نظیر واتساپ یا اینستاگرام به صورت همزمان از تماس تصویری با تعداد محدودی کاربر پشتیبانی می‌کردند اما ظاهرا فیسبوک این مسئله را در رابطه با اینستاگرام حل کرد و اکنون این شبکه اجتماعی می‌تواند از طریق سرویس Messenger Rooms، به صورت همزمان تماس تصویری بین ۵۰ نفر را پشتیبانی کند.

اخیرا در توییتر اعلام شد اینستاگرام از Messenger Rooms پشتیبانی می‌کند و این یعنی کاربران می‌توانند به کمک سرویس یاد شده، با ۵۰ نفر به صورت همزمان در تماس ویدئویی شرکت داشته باشند.

یک راه آسان برای برقراری تماس تصویری با ۵۰ نفر. از این پس می‌توانید اتاق‌هایی (Rooms) در اینستاگرام بسازید و افراد مورد نظر خود را برای پیوستن به آن (جهت برقراری تماس تصویری) دعوت کنید.

برای انجام این کار فقط کافی است بخش پیام‌های اینستاگرام را باز کرده و آیکون ویدئو را انتخاب کنید. سپس گزینه Create a Room را که جدیدا اضافه شده لمس کنید و در نهایت هم یا از طریق لینک گروه و یا دعوت دیگران، می‌توانید آن‌ها را به مکالمه تصویری دعوت کنید.

البته اینستاگرام پیش از این هم از تماس ویدئویی بهره‌مند بود اما به لطف این قابلیت، تعداد نفرات حاضر در تماس بیشتر هم شد. اگرچه همه این فرایند درون خود اینستاگرام صورت می‌گیرد، اما ورود به گفت ‌و ‌گوی تصویری شما را به برنامه پیام‌رسان فیسبوک هدایت می‌کند که گویا پیش‌نیاز تماس تصویری ۵۰ نفره در اینستاگرام است. انتظار می‌رود به زودی شاهد حضور چنین قابلیتی در واتساپ هم باشیم که در حال حاضر از ۸ نفر به صورت همزمان در تماس‌های ویدئویی پشتیبانی می‌کند.

اگر هنوز به این قابلیت دسترسی ندارید، منتظر بروزرسانی جدید اینستاگرام باشید.

منبع: phonearena

The post امکان برقراری تماس تصویری ۵۰ نفره در اینستاگرام فراهم شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala