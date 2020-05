نسخه جهانی رابط کاربری MIUI 12 که اخیرا فقط نسخه بتای خصوصی آن در دسترس بود، روز گذشته برای کاربران گوشی‌های ردمی K20 که در دیگر بازارها تحت عنوان می ۹T شناخته می‌شود عرضه شد. (شماره بروزرسانی این رابط ۱۲.۰.۰.۱۱ است.)

این رابط مبتنی بر اندروید ۱۰ است به همین خاطر تغییر و تحولات زیادی را به نسبت سری قبل (MIUI 11) به همراه دارد. از محیط جدید گرفته تا تصویر زمینه‌های متحرک، ساعت پویا در صفحه قفل، امکان شخصی سازی نمایشگر همیشه روشن و قابلیت‌های فراوان دیگر که پیش‌تر در رابطه با آن‌ها توضیح دادیم.

آن دسته از کاربرانی که با نصب دستی بروزرسانی رابط کاربری شیائومی آشنایی دارند می‌توانند همین الان آن را روی گوشی خود نصب کنند که خب انجام چنین کاری پیشنهاد نمی‌شود. می‌توانید منتظر بمانید تا شیائومی آن را برای گوشی شما عرضه کند.

در حال حاضر برخی از گوشی‌های ردمی k20 در کشور هندوستان و برخی در دیگر بازارهای جهان به این بروزرسانی دسترسی پیدا کردند. اگر از این گوشی استفاده می‌کنید، آیا رابط کاربری MIUI 12 را دریافت کردید؟

بیشتر بخوانید: نسخه جهانی رابط کاربری MIUI 12 به‌زودی روانه‌ی ۴۷ گوشی شیائومی می‌شود

منبع: gsmarena

The post نسخه جهانی رابط کاربری MIUI 12 برای گوشی‌ ردمی K20 (می ۹T) در دسترس قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala