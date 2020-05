سامسونگ سه قابلیت جدید و بسیار کاربردی را به بیکسبی ویژن افزود

سامسونگ مدت زمان نسبتا زیادی است که دستیار صوتی هوشمند خود را با نام بیکسبی راهی گوشی‌های هوشمندش کرده و به همین خاطر فعلا گوشی‌های زیادی از سامسونگ به آن مجهز هستند. بسیاری‌ها از عملکرد این دستیار صوتی ناراضی بودند اما سامسونگ ظاهرا قصد تسلیم شدن نداشت و روز گذشته حتی اعلام شد در راستای بهبود عملکرد آن، سه قابلیت بسیار کاربردی نیز به بیکسبی ویژن اضافه شده.

قابلیت‌هایی چون خواندن سریع، توصیف منظره و تشخیص رنگ، با هدف کمک به افرادی با مشکلات بینایی طراحی شده تا بتوانند با کمک گوشی گلکسی و دستیار صوتی هوشمند، تصور زیبا‌تری از محیط اطراف خود داشته باشند. اگر عدم پشتیبانی از همه زبان‌ها را در نظر نگیریم، می‌توان گفت هر سه این قابلیت‌ها برای کاربرانی با مشکلات یاد شده کاربردی هستند. مثلا خواندن سریع، متون را در لحظه برای کاربران می‌خواند که این واقعا فوق‌العاده است. حتی می‌تواند ۱۰۰۰ اشیا رایج را نیز شناسایی کند و از ۵۷ زبان مختلف پشتیبانی می‌کند.

توصیف منظره هم یکی دیگر از قابلیت‌های بسیار جالب و جدید بیکسبی است. همانطور که از نامش پیداست، این قابلیت می‌تواند تصاویر ثبت شده یا دانلود شده را برای کاربرانی که مشکل بینایی دارند توصیف کند. به همین خاطر شناسایی و گشت و گذار بین موانع برای آن‌ها بسیار راحت خواهد شد.

در نهایت اما به قابلی تشخیص رنگ می‌رسیم. یکی دیگر از قابلیت‌هایی که باز هم نام آن به خوبی گویای عملکرد آن است. کاربر می‌تواند در صورتی که در تشخیص رنگ‌ها مشکل دارد، از این قابلیت کمک بگیرد. در این صورت بیکسبی از دوربین گوشی برای ثبت و اسکن رنگ مورد نظر استفاده کرده و کاربر را از رنگ شی اسکن شده آگاه می‌سازد.

تمام کاربرانی که از گوشی‌های گلکسی مجهز به بیکسبی استفاده می‌کنند به این سه قابلیت دسترسی دارند. منتها به خاطر داشته باشید نسخه بیکسبی ویژن باید ۳.۵ به بالا باشد در غیر این صورت نمی‌توانید از آن‌ها بهره‌مند باشید. در بین این سه قابلیت، فقط توصیف صحنه است که متاسفانه برای کشورهای محدودی در دسترس قرار گرفته اما دو مورد دیگر برای تمام کاربران دیگر عرضه شده.

البته با تست‌هایی که انجام شد، عملکرد این قابلیت‌ها باید در شرایط ایده‌آل قضاوت شود چون در حال حاضر محدودیت‌ها و ضعف‌های زیادی دارد. نظر شما در رابطه با قابلیت‌های جدید بیکسبی چیست؟ آیا از این دستیار صوتی هوشمند استفاده می‌کنید؟

