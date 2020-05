شب گذشته برای نخستین بار، توییتر در پایین دو توییت دونالد ترامپ اخطار «به طور بالقوه گمراه‌کننده» را قرار داد. در این توییت‌ها، دونالد ترامپ مدعی شده که رای پستی در انتخابات پیش روی آمریکا به تقلب گسترده منجر خواهد شد.

رییس جمهور آمریکا در بخشی از این توییت‌ها نوشته: «صندوق‌های پستی سرقت می‌شوند، برگه‌های رای جعل و حتی به طور غیرقانونی چاپ می‌شوند و به طور جعلی امضا می‌شوند.» ترامپ این توییت‌ها را در واکنش به تلاش‌های ایالت کالیفرنیا برای گسترش رای‌گیری پستی به دلیل شیوع ویروس کرونا، منتشر کرده است.

به گفته یکی از سخنگویان توییتر، این توییت‌های دونالد ترامپ حاوی اطلاعات بالقوه گمراه‌کننده در مورد فرایندهای رای‌گیری بوده است و به منظور شفاف‌سازی، برچسبی در پایین آن‌ها نمایش داده شده که نوشته «حقایق مربوط به رای‌گیری به صورت پستی را دریافت کنید» و با کلیک بر این لینک، کاربران به مقالات خبری مربوط به ادعای ترامپ هدایت می‌شوند. در بالای صفحه مربوطه آمده «ترامپ به اشتباه مدعی شده که رای‌گیری پستی منجر به تقلب در انتخابات می‌شود». با این حال، طبق شواهد موجود ارتباطی بین رای‌گیری پستی و تقلب در انتخابات وجود ندارد.

سخنگوی توییتر اعلام کرده این حرکت در راستای سیاست جدیدی است که در اوایل ماه جاری با هدف محدود کردن گسترش محتوای مضر و گمراه‌کننده مربوط به ویروس کرونا معرفی شد. در این میان باید خاطرنشان کنیم مدتی قبل دونالد ترامپ توییت‌هایی مبنی بر تاثیرگذاری داروی هیدروکسی کلروکین در درمان کووید ۱۹ منتشر کرد و این هشدارهای مربوط به راستی‌آزمایی برای آن‌ها مورد استفاده قرار نگرفت.

کمپین ترامپ در بیانیه ای در واکنش به اقدام توییتر نوشت: «همیشه می‌دانستیم که سیلیکون ولی از هیچ تلاشی برای جلوگیری از آقای ترامپ برای رساندن پیامش به رای دهندگان کوتاهی نخواهد کرد.» دونالد ترامپ همچنین بعد از این اتفاق در مجموعه توییتی، شرکت توییتر را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ متهم کرده و نوشته توییتر در حال خفه کردن آزادی بیان در این کشور است.

ترامپ طی چند روز گذشته ایالات تحت کنترل حزب دموکرات مانند کالیفرنیا را برای تلاش در زمینه گسترش رای‌گیری پستی مورد انتقاد گسترده‌ای قرار داده است. در همین رابطه، هفته گذشته بعد از اینکه ایالت میشیگان برگ‌های مربوط به رای‌گیری را برای تمام افراد ثبت شده در سیستم رای‌گیری ارسال کرد، ترامپ با انتشار توییتی اعلام کرد که در صورت ادامه تلاش برای برگزاری پستی انتخابات، بودجه فدرال این ایالت را قطع خواهد کرد. در حال حاضر، فعلا فقط دو توییت دونالد ترامپ در مورد رای‌گیری پستی در کالیفرنیا برچسب مربوط به راستی‌آزمایی توییتر را دریافت کرده‌اند.

