طی یک نظرسنجی در رابطه با مهم‌ترین بخش یک گوشی که اخیرا از کاربران وب‌سایت androidcentral به عمل آمد، بسیاری از آن‌ها در رابطه با اینکه چه قابلیتی از گوشی‌های هوشمند مهم‌تر از دیگر بخش‌هاست به گفت‌و‌گو پرداختند که در نهایت اکثر آن‌ها به دوربین رای دادند. اما برخی‌ها معتقدند نرم‌افزار از تمامی قسمت‌های یک گجت مهم‌تر است. اما آیا واقعا این درست است؟ در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید هرآنچه که در ادامه می‌خوانید نظر شخصی است.

در میان تمام ویژگی‌های یک گوشی هوشمند، دوربین به عنوان مهم‌ترین بخش آن شناخته شد (نظر کاربران) و خب کسی هم نمی‌تواند اهمیت در اختیار داشتن یک گوشی هوشمند با دوربین قوی را انکار کند. گوشی‌های هوشمند تنها گجت‌هایی هستند که در هر شرایطی آن‌ها را به همراه داریم و لذا تجهیز آن به یک دوربین خوب می‌تواند در ثبت خاطرات و لحظات هیجان انگیز زندگی با کیفیت بالا بسیار مفید باشد.

همچنین دوربین یکی از محدود قابلیت‌هایی است که به محض معرفی یک گوشی هوشمند در رابطه با آن حرف‌های زیادی زده می‌شود و مانور زیادی روی آن می‌دهند. در بیان اهمیت آن همین نکته کفایت می‌کند که می‌بینیم در طول سال‌های اخیر چقدر تعداد آن‌ها افزوده شده تا بتوانند نیازهای کاربران را بهتر پوشش دهند.

همه این موارد البته با شدت پایین‌تر در رابطه با رم، نمایشگر، حافظه داخلی و باتری نیز صدق می‌کند چون همه این‌ها در کنار هم یک گوشی هوشمند قدرتمند و همه فن حریف را می‌سازند. اما به نظر برخی‌ها، قدرت نرم‌افزاری با اهمیت‌تر از دیگر ویژگی‌های گوشی است.

هر لحظه‌ای که کاری با گوشی انجام می‌دهیم، در واقع این نرم‌افزار است که با آن تعامل داریم. از چک کردن اعلانات گرفته تا گشت و گذار بین بخش‌های مختلف یک گوشی، استفاده از برنامه‌های متعدد و به طور کلی هر چه که با روشن کردن گوشی به چشم می‌خورد، نرم‌افزار است. در واقع نرم‌افزار هسته اصلی گوشی را تشکیل می‌دهد که دیگر قطعات را راه می‌اندازد و تعیین می‌کند بخش‌های مختلف یک محصول چگونه به نظر برسند.

بیشتر بخوانید: ۸ مورد از جدیدترین و بهترین ویژگی‌های رابط کاربری One UI 2.0 سامسونگ

کافی است به اقدامی که گوگل انجام داده نگاهی بیندازید. گوگل پیکسل ۴ XL قدرتمندترین و بهترین گوشی دنیا نیست. حتی نمی‌توان آن را جز پرچم‌دارهای زیبا دسته بندی کرد. دوربین فوق عریض در آن وجود ندارد و عمر باتری نیز در بهترین حالت، معمولی است. اما هر چه که گوگل از نظر سخت‌افزاری در این محصول کم کاری کرده، در بخش نرم‌افزار درخشید. از رابط کاربری ساده و سبک آن گرفته تا برنامه‌هایی با کیفیت بالا و سازگاری عالی با سیستم عامل. از همه مهم‌تر حتی، بروزرسانی اندروید که هر بار کلی ویژگی جالب و شگفت‌انگیز با خود به همراه دارد.

البته گوشی‌های دیگری نیز در بازار وجود دارند که از نظر نرم‌افزاری بسیار غنی باشند. مثلا سری اس و نوت سامسونگ با رابط کاربری One UI یکی از بهترین‌ها هستند ولی عده زیادی از کاربران، کار با سامسونگ را بسیار دشوار و گیج کننده دانستند. اما از نظر مشخصات فنی این شرکت همیشه در بین بهترین‌ها بوده. چه در بخش نمایشگر، چه دوربین و چه باتری و سخت‌افزار.

گوشی هرچقدر که قدرتمند باشد، عدم بهره‌مندی از نرم‌افزار مناسب قطعا کاربران را از آن بیزار می‌کند. کافی است چند سال به عقب برگشته و محصولات لومیا را به خاطر بیاورید. گوشی‌هایی که علی‌رغم کمبودی‌های فراوان ویندوز ۸.۱، به شدت در حال پیشرفت بودند و در برخی بازارها از لحاظ فروش آیفون را نیز پشت سر گذاشتند. این محصولات از نظر ظاهرا فوق‌العاده بودند، سیستم عامل روان و ایمنی داشتند و سخت‌افزار خوبی نیز در آن‌ها به کار رفته بود. اما با ورود ویندوز ۱۰ چه اتفاقی افتاد؟ تمایل مردم روز به روز کمتر و کمتر شد تا اینکه حالا اسمی از ویندوز موبایل به گوش نمی‌خورد. این در حالی بود که مایکروسافت به عنوان غول نرم‌افزاری دنیا شناخته می‌شود اما به خاطر ضعف نرم‌افزاری در بخش گوشی‌های هوشمند به پوچی رسید و اکنون فکر ساخت گوشی اندرویدی است. (سرفیس دو).

بیشتر بخوانید: لیست کامل قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی

این جاست که به اهمیت بالای نرم‌افزار پی می‌بریم. البته این در شرایطی است که همه چیز ایده‌آل باشد. مثلا برخی از گوشی‌ها به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیل خاصی از لحاظ سخت‌افزاری با مشکل مواجه می‌شوند و خب بدیهی است هرچقدر از لحاظ نرم‌افزاری هم که غنی باشند باز هم کار کردن با آن‌ها فایده‌ای ندارد. مثل گلکسی نوت ۷.

بر خلاف بخش‌هایی نظیر نمایشگر و پردازنده که البته وظایف بسیار مهمی را هم بر عهده دارند و می‌توان آن‌ها را با دیگر گوشی‌ها مقایسه کرد، نرم‌افزار ماهیت متفاوت‌تری دارد. مثلا می‌توانیم بگوییم اسنپدراگون ۸۶۵ بهتر از اسنپدراگون ۶۶۵ است و کسی هم آن را انکار نمی‌کند. درست مثل اینکه بگوییم باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی حجم بیشتری از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دارد.

اما وقتی می‌گوییم رابط کاربری پیکسل از One UI یا مثلا OxygenOS از MIUI بهتر است، بسیاری‌ها با آن مخالفت می‌کنند. جالب اینجاست کسی در این بین اشتباه نمی‌کند، همه به نوعی حق دارند چون نرم‌افزار چیزی است که به محض در اختیار داشتن گوشی با آن کار می‌کنند و در طول زمان با آن خو می‌گیرند. به همین خاطر دشوار است اگر کسی که با گوشی‌های سامسونگ کار کرده را مجاب به خرید گوشی‌های وان پلاس یا شیائومی کنیم و برعکس.

دقیقا به همین خاطر است که نرم‌افزار یکی از فاکتورهای مهم خرید گوشی به حساب می‌آید. حتی اگر تمام ویژگی‌های آن را هم ندانید. همانطور که اشاره شد، اگر مدت‌ها کاربر یک گوشی خاص باشید نمی‌توانید به گوشی دیگری کوچ کنید. در جواب به آن دسته از کاربرانی که به کیفیت بالای دوربین اهمیت می‌دادند باید گفت مثلا پیکسل ۴ XL در شب تصاویر بهتری به نسبت S20 ثبت می‌کند و از نظر نرم‌افزاری نیز پایدارتر است. اما آیا این مسئله می‌تواند شخصی را که به گوشی‌های سامسونگ و کار با آن‌ها عادت کرده مجاب به خرید پیکسل کند؟ آن هم به خاطر اندک عملکرد بهتر دوربین؟ این مسئله در رابطه با پردازنده، رم و نمایشگر هم صدق می‌کند.

بیشتر بخوانید: ۱۰ ویژگی کاربردی اندروید ۱۰ که باید در گوشی‌های اندرویدی از آن‌ها استفاده کنید

اما در حمایت از این ادعا که نرم‌افزار مهم‌ترین بخش یک گوشی نیست هم می‌توان دلایل خوبی آورد. در حال حاضر دو سیستم عامل بر بازار گوشی‌های هوشمند حکومت می‌کنند. iOS و اندروید. هر دو سیستم عامل آنقدر بالغ و غنی از نرم‌افزار هستند که در بسیاری از موارد فراتر از نیاز کاربران می‌روند. در واقع این قیمت گوشی‌هاست که در بسیاری از موارد تعیین کننده است. شیائومی با سیاست قیمتی فوق‌العاده توانست به جایگاهی که اکنون دارد برسد در حالی که از نظر سیستم عامل با سامسونگ برابر است و رابط کاربری آن نیز شاید در برخی از قسمت‌ها ضعیف‌تر از One UI باشد.

در این روزها کمتر افرادی پیدا می‌شوند که به نرم‌افزار اهمیت دهند چون اصلا نگرانی از این بابت وجود ندارد. شیائومی می ۱۰ پرو، شیائومی ردمی نوت ۷، گلکسی A20، گلکسی A80، همه این‌ها از لحاظ سیستم عامل برابرند. A20 و A80 از یک رابط بهره می‌برند؛ همانطور هم ردمی نوت ۷ و می ۱۰ پرو ولی این قدرت سخت‌افزاری است که باعث می‌شود شرکت‌ها یک سری قابلیت‌های جدید به آن اضافه کنند و به همین خاطر برخی‌ها معتقدند سخت‌افزار قدرتمند، نرم‌افزار خوب را به همراه دارد.

شما می‌توانید با آیفون ۶ بسیاری از کارهایی را که با آیفون ۱۱ انجام می‌شود انجام دهید. از لحاظ نرم‌افزاری نیز با یکدیگر برابرند و از نظر قیمت (دلار) هم آیفون ۱۱ در شرایط خوبی قرار دارد. نرم‌افزار برابر است اما این سخت‌افزار است که تجربه‌ای بی‌نهایت لذت بخش‌ یا کابوس‌وار را در استفاده از آن رقم می‌زند.

این‌ها خلاصه‌ای است از دلایلی که کاربران (به همراه نظر شخصی) در رابطه با مهم‌ترین قسمت گوشی ارائه داده‌اند. هرچند بدیهی است هر دو مولفه باید در کنار هم یک محصول ارزشمند را خلق کنند، اما نظر شما در این باره چیست؟ فکر می‌کنید مهم‌ترین بخش گوشی هوشمند آن هم در شرایط امروزی، واقعا نرم‌افزار آن است؟

بیشتر بخوانید: سامسونگ پشتیبانی از اینترنت ۵G را به گوشی‌های میان‌رده خود می‌آورد

منبع: androidcentral

The post نرم‌افزار یا سخت‌افزار؟ کدام یک مهم‌ترین بخش گوشی هوشمند را تشکیل می‌دهد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala