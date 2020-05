اینستاگرام با اتخاذ تصمیمات جدید می‌خواهد یوتیوب را چالش بکشد. این اپلیکیشن قصد دارد با معرفی ویژگی‌های جدید، کسب درآمد برای کاربران پرطرفدار یا به اصطلاح اینفلوئنسر را امکان‌پذیر کند. اینستاگرام اعلام کرده که با نمایش تبلیغات در ویدیوهای IGTV درآمدزایی را برای کاربران ممکن می‌کند و در این بین تولیدکنندگان محتوا در جریان لایوهای خود می‌توانند انواع «مدال‌های» مجازی را به فروش برسانند.

باید خاطرنشان کنیم به غیر از درآمدزایی از طریق تبلیغات که مهم‌ترین روش کسب درآمد تولیدکنندگان محتوا در یوتیوب محسوب می‌شود، این سرویس همچنین سال گذشته قابلیت فروش استیکرهای آنلاین را معرفی کرد و حالا هم اینستاگرام قصد دارد رویکرد مشابهی را در پیش بگیرد.

طبق اعلام اینستاگرام، آزمایش مربوط به نمایش تبلیغات در بین ویدیوهای IGTV از هفته جاری آغاز می‌شود ولی در حال حاضر فقط گروه کوچکی از کاربران با این تبلیغات مواجه خواهند شد. حداکثر مدت زمان این ویدیوها ۱۵ ثانیه است و زمانی که کاربر برای ادامه تماشای ویدیو از فید اصلی روانه‌ی IGTV می‌شود، چنین تبلیغاتی به نمایش در می‌آیند. همچنین اینستاگرام اعلام کرده که امکان رد کردن تبلیغ هم مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

در این بین، کاربران پرطرفدار اینستاگرام می‌توانند بخشی از درآمد کسب شده مربوط به تبلیغات را دریافت کنند که این همان رویکرد اصلی یوتیوب محسوب می‌شود. به گفته سخنگوی اینستاگرام، کاربران موردنظر حداقل ۵۵ درصد از درآمد مربوط به تبلیغات را دریافت خواهند کرد. اینفلوئنسرهای اینستاگرام در حین لایوهای خود می‌توانند مدال‌های مجازی را به فروش برسانند و فالوورهای آن‌ها با خرید این مدال‌ها، می‌توانند از این افراد حمایت کنند. اینستاگرام اعلام کرده تا اطلاع ثانوی درآمد مربوط به فروش مدال‌ها به طور کامل به کاربران موردنظر تعلق می‌گیرد اما در آینده در مورد انتقال بخشی از این درآمد به اینستاگرام تصمیم‌گیری خواهد شد.این سرویس همچنین در ماه‌های آینده به اینفلوئنسرها اجازه خواهد داد که در جریان لایوهای خود، محصولات مختلفی را به فروش برسانند.

باید خاطرنشان کنیم اینستاگرام حدود دو سال قبل برای رقابت با یوتیوب از بخش جدیدی به نام IGTV رونمایی کرد و حالا به غیر یوتیوب، اپلیکیشن تیک‌تاک هم به رقیب قدری برای اینستاگرام‌ بدل شده و این پلتفرم هم قصد دارد کسب درآمد کاربران را امکان‌پذیر کند. در نهایت باید ببینیم آیا این سیاست جدید اینستاگرام با استقبال گسترده مواجه می‌شود یا نه.

منبع: Engadget

