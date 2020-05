اینطور که به نظر می‌رسد، گوگل قصد دارد به زودی امکان نمایش گیم‌پلی بازی‌ها در پلی استور را در بخشی تحت عنوان «Watch others play» فراهم کند تا بدین ترتیب کاربران قبل از دانلود یک بازی، بتوانند ویدئوی گیم‌پلی دیگران را مشاهده کنند.

پیش‌تر در این ماه، گوگل در حال آزمایش فیلترهای جدیدی برای لیست برنامه‌های پلی استور بود که به کاربران اجازه می‌داد بر اساس امتیازات، Editor’s Choice (پیشنهاد سردبیر) و تازه‌ها (New)، انتخابات خود را برای یافتن برنامه مورد نظر محدود کنند. این فروشگاه اما در نظر دارد ویژگی جدید دیگری را اضافه کند که قطعا برای گیمرها و آن دسته از کسانی که به طور کلی به تماشای گیم‌پلی بازی علاقه‌مند هستند و قبل از دانلود می‌خواهند از کیفیت و نحوه بازی اطلاعاتی کسب کنند بسیار خبر خوبی است.

به گزارش وب‌سایت Android Police، بخش جدیدی به نام Watch others play (تماشای بازی دیگران) برای تعداد محدودی از کاربران در لیست بازی‌های گوگل پلی استور به نمایش درآمده است. این بخش شامل ویدیوهایی از گیم‌پلی بازی‌ها در یوتیوب بود که کاربر می‌توانست به تماشای آن‌ها بپردازد. حال دقیقا مشخص نیست با کلیک روی آیکون پخش، کاربر به صفحه یوتیوب هدایت می‌شد یا امکان تماشای آن از طریق همان پلی استور فراهم بود. بدیهی است برای راحتی کاربران، گوگل باید گزینه دوم را مد نظر داشته باشد با این حال باز هم باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر می‌شود.

طبق گفته‌های Android Police، گوگل می‌تواند با این کار، باعث تبلیغات کار شرکای استریمر و گیمر خود شود که ویدئوی گیم‌پلی بازی را در یوتیوب منتشر می‌کنند. حال اینکه آیا گوگل بخش ویدئو‌های پیشنهادی را به پلی استور اضافه می‌کند یا خیر اصلا مشخص نیست و برای مطمئن شدن از آن باید چند روزی منتظر بمانیم.

پیش‌تر در این هفته، تعدادی از کاربران مشاهده کردند هنگام جستجو در اپلیکیشن اندرویدی YouTube، همراه با نمایش ویدیو، نتایجی از جستجوی گوگل هم (تحت عنوان Results from the web) به صورت پیشنهادی دریافت کردند. درست مانند Watch others play در پلی استور، نمایش نتایج از گوگل (Results from the web) هم برای تعداد محدودی از کابران مشاهده شد. اینطور که به نظر می‌رسد، گوگل قصد دارد سرویس‌های بزرگ خود را کاملا با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ کند که البته اقدام بسیار خوبی هم خواهد بود.

نظر شما در رابطه با نمایش گیم‌پلی بازی‌ها در پلی استور چیست؟ تا چه حد افزودن بخشی برای تماشای گیم‌پلی می‌تواند برایتان موثر باشد؟

منبع: androidcentral

