گوگل رویداد معرفی اندروید ۱۱ را به تعویق انداخت

شرکت گوگل امسال هم مانند سال‌های گذشته قصد داشت در رویداد I/O از اندروید ۱۱ و احتمالا پیکسل ۴a رونمایی کند که این کنفرانس سالانه معمولا هر ساله در ماه May برگزار می‌شود. اما متاسفانه به دلیل بروز بحران کرونا، گوگل اعلام کرد به صورت آنلاین در تاریخ ۳ ژوئن (۱۴ خرداد) رویداد معرفی اندروید را برگزار خواهد کرد.

اما ساعاتی قبل اکانت توییتر مربوط به توسعه‌دهندگان اندروید توییتی منتشر کرد که در آن آمده معرفی رسمی اندروید ۱۱ به تاریخ دیگری موکول شده است. در این توییت آمده: «ما برای معرفی اندروید ۱۱ بسیار هیجان‌زده هستیم، ولی حالا فرصت مناسبی برای جشن گرفتن نیست. به همین خاطر رویداد ۳ ژوئن و عرضه نسخه بتا اندروید ۱۱ را به تعویق انداخته‌ایم. ما به زودی با خبرهای بیشتری در مورد اندروید‌ ‌۱۱ برمی‌گردیم.»

اگرچه گوگل دلیل این کار را اعلام نکرده، ولی ظاهرا به برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف آمریکا برمی‌گردد که در پی کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط پلیس، این اعتراضات شکل گرفته است. هرچند گوگل تاریخ جدیدی برای معرفی نسخه جدید اندروید اعلام نکرده، ولی هفته گذشته یکی از افشاگران اعلام کرد که پیکسل ۴a در تاریخ ۱۳ ژوئیه (۲۳ تیر) معرفی خواهد شد. به همین خاطر این احتمال وجود دارد که اندروید‌ ‌۱۱ هم در همین تاریخ معرفی شود.

