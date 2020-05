پس از قتل دلخراش جرج فلوید، جوان سیاه‌پوست آمریکایی، بار دیگر آتش اعتراضات مردمی نسبت به رفتارهای نژاد پرستانه پلیس این کشور در قبال رنگین پوستان شعله‌ور شد. این اعتراضات که از شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتا آغاز شد، اکنون به سراسر آمریکا و البته به فضای مجازی هم نفوذ کرده است و بسیاری از افراد با هشتگ‌های مختلف و صدور بیانیه، مراتب اعتراض خود نسبت به رفتارهای نژاد پرستانه در ایالات متحده را اعلام کردند. در این بین اما توییتر که چند روزی است به دلیل اعتبار سنجی توییت‌های ترامپ و مقابله با انتشار مطالب نادرست از سوی او به سرخط خبرها تبدیل شده است، در حمایت از سیاه‌پوستان لوگوی خود را به رنگ مشکی تغییر داده و در بخش بیوگرافی حساب رسمی‌اش هشتگ BlackLivesMatter (زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد) را نوشته است.

برخوردهای تبعیض آمیز نسبت به سایر نژاد‌ها و به‌ویژه سیاه‌پوستان در آمریکا و اقدامات ضد انسانی پلیس این کشور در برخورد با افراد غیر سفید پوست یا غیر آمریکایی ماجرای تازه‌ای نیست و این بی‌رحمی نیروی پلیس ایالات متحده در چند سال گذشته منجر به مرگ چندین سیاه‌پوست شده است. امید می‌رفت به قدرت رسیدن باراک اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ آمریکا، پایانی بر این تبعیض نژادی باشد؛ اما حتی در دوره ریاست جمهوری او نیز بارها سیاه‌پوستان به طرز دردناکی از سوی پلیس به قتل رسیدند.

آخرین این کشتارها که به حادثه قتل یک جوان اهل شهر مینیاپولیس به نام جرج فلوید بازمی‌گردد، بار دیگر داغ این ماجرای قدیمی را تازه کرد. فلوید که گفته می‌شود یک مرد ۴۰ ساله بوده، توسط نیروی پلیس مینیاپولیس دستگیر شد و پس از دستگیری، یکی از ماموران به مدت ۷ دقیقه با فشار زانوی خود بر گردنش او را به قتل رساند. بلافاصله عابرانی که از این صحنه فیلم‌برداری کرده‌اند، این واقعه دلخراش را به اشتراک گذاشتند؛ ویدیوهایی که به وضوح صدای درخواست کمک آقای فلوید و عبارت «نمی‌توانم نفس بکشم» در آن‌ها شنیده می‌شود. با توجه به این ویدیوها، افسر پلیس مذکور با کمک ۳ نفر از همکاران خود دست به چنین جنایتی زده است و هنگامی که او زانوی خود را روی گلوی آقای فلوید می‌فشرد، همکارانش سعی داشتند از تکان خوردن مقتول و تقلای او برای نجات جلوگیری کنند و این شکنجه را تا زمانی ادامه دادند که در نهایت تاسف مرد سیاه‌پوست درگذشت.

پس از این اقدام بسیاری از شهرهای آمریکا به صحنه اعتراضات مردمی تبدیل شد و بسیاری از افراد عادی و حتی سلبریتی‌ها و چهره‌های بین‌المللی به اقدامات نژاد پرستانه و ضد انسانی که در ساختار پلیس و (فراتر از آن) دولت آمریکا نفوذ کرده است انتقاد کردند. اما موضع‌گیری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا باعث شد تا خشم مردم بیشتر شعله‌ور شود. او اعتراضات را به دزدان و خراب‌کاران نسبت داد و حتی در ادامه به افرادی که در نزدیکی کاخ سفید به اعتراض و اعلام نفرت خود از او مشغول بودند اعلام کرد که «شرورترین سگ‌ها» و «شوم‌ترین سلاح‌ها» در انتظارشان است. همچنین، در توییت دیگری به نیروهای امنیتی دستور شلیک به معترضان را صادر کرد.

البته دونالد ترامپ پیش از این جنجال تازه‌اش، به دلیل درگیری با شبکه اجتماعی توییتر هم مورد توجه قرار گرفته بود. ترامپ در توییت‌های چند روز گذشته خود درباره امکان تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری از طریق رای پستی نوشته بود که توییتر اظهار نظرهای او را با اخطار «به‌طور بالقوه گمراه‌کننده» متمایز کرد. این نخستین باری بود که توییتر به اظهارات جنجالی و گاهی زننده ترامپ واکنش نشان می‌داد. این شبکه اجتماعی که بارها به انفعال در مقابل توییت‌های ترامپ متهم شده بود، سرانجام تصمیم به مقابله با آن‌ها گرفت. پس از این موضوع ترامپ نیز توییتر را به نقض آزادی بیان و دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا متهم کرد. او حتی تصمیم گرفت تا قانونی را به تصویب برساند که به‌وسیله آن بتواند کسب‌و‌کار توییتر را تعطیل کند و فرمانی با مضمون محدودیت رسانه‌های اجتماعی را برای اجرا ابلاغ کرد.

پس از جنگ ترامپ و توییتر، دولت آلمان اعلام کرد که حاضر است توییتر را در خاک خود بپذیرد و مسئول امور فناوری در وزارت اقتصاد این کشور از جک دورسی (موسس توییتر) دعوت کرد تا مقر اصلی خود را به آلمان منتقل کنند و آزادانه به انتقاد از دولت بپردازند و با اخبار جعلی بجنگند. او به توییتر وعده داد که در اکوسیستم استارت‌آپی آلمان همه درها به روی آن‌ها باز است.

اما ترامپ که توییتر را ناقض آزادی بیان می‌داند، همچنان از این شبکه اجتماعی به عنوان تریبون خود استفاده می‌کند و حتی با استفاده از آن به تهدید معترضین مشغول است. او در یکی از توییت‌های خود تیراندازی به معترضان به نژاد پرستی را آزاد اعلام کرده بود، اما توییتر این اقدام او را نقض قوانین این شبکه در ارتباط با ستایش خشونت دانست و امکان بازنشر و پسند کردن آن را محدود کرد. همچنین، توییت‌های او درباره حوادث شهر مینیاپولیس گرچه به‌طور کامل حذف نشدند، اما توسط توییتر پنهان شدند.

امروز نیز توییتر در اقدامی تازه برای همبستگی با سیاه‌پوستانی که جان خود را از دست داده‌اند، لوگوی رسمی خود را به رنگ مشکی تغییر داده و در بخش بیوگرافی حساب کاربری رسمی خود فقط از هشتگ BlackLivesMatter به معنی «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» استفاده کرده است. این شبکه اجتماعی در چند روز گذشته به یکی از اصلی‌ترین پلتفرم‌ها برای اعلام اعتراض و انزجار کاربران نسبت به اقدامات ضدانسانی و نژادپرستانه دولت آمریکا تبدیل شده است.

با توجه به درگیری‌های پیش آمده میان دونالد ترامپ و شبکه اجتماعی توییتر که همیشه اصلی‌ترین تریبون او برای انتشار دیدگاه‌هایش بوده است، باید دید آیا ترامپ استفاده از توییتر را کنار خواهد گذاشت؟ و یا فراتر از آن؛ آیا او طبق گفته‌ خودش این اختیار را دارد که توییتر را تعطیل کند؟ رئیس جمهور آمریکا در چند ماه اخیر به دلیل ضعف مدیریت در مقابله با شیوع ویروس کرونا و اولویت دادن به تجارت به‌جای سلامت عمومی، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است و اکنون جنگ جدید میان او و شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر می‌تواند بار روانی دیگری علیه او ایجاد کند که حتی ممکن است در اعتبار او برای انتخابات پیش‌رو نیز تاثیر گذار باشد.

