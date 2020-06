طی ماه‌های اخیر، احساسات ضد چینی شدت گرفته است. بحران ویروس کرونا از این کشور آغاز شده و در حال حاضر دولت چین روابط چندان خوبی با کشورهایی همچون آمریکا و هند ندارد. در این میان، یک اپلیکیشن جدید به نام Remove China Apps در تاریخ ۱۷ مه در گوگل پلی استور پدیدار شده است.

این اپلیکیشن، اپ‌های توسعه یافته در چین که در گوشی‌های اندرویدی افراد نصب شده‌اند، شناسایی می‌کند و می‌تواند آن‌ها را حذف کند. در عرض همین دو هفته که از ارائه‌ی این اپلیکیشن می‌گذرد به مقام اول اپلیکیشن‌های رایگان در گوگل پلی استور هند رسیده است. این اپلیکیشن حالا بیش از ۱ میلیون بار دانلود شده که بیشتر این دانلودها مربوط به کاربران هندی است. این اپ توسط یک استارت‌آپ هندی به نام OneTouch AppLabs توسعه پیدا کرده و در توضیحات آن آمده که «این اپلیکیشن تنها برای اهداف آموزشی به منظور شناسایی کشور مبدأ یک اپلیکیشن خاص توسعه پیدا کرده» که البته در حقیقت اپلیکیشن‌های چینی نصب شده را شناسایی می‌کند.

خبرنگار سایت Android Authority این اپلیکیشن را بر روی پیکسل ۳ نصب کرده و گزارش داده که اپلیکیشن مذکور موفق شده اپلیکیشن‌های Mi Remote و TikTok را به‌عنوان دو اپلیکیشن چینی شناسایی کند. با این حال، PUBG Mobile با وجود اینکه توسط شرکت چینی Tencent Games توسعه یافته در این فهرست دیده نشده است.

کاربران همچنین گزارش داده‌اند که این اپلیکیشن، برنامه‌های از پیش نصب شده در گوشی‌های چینی را شناسایی نمی‌کند و تنها از پس شناسایی اپلیکیشن‌های نصب شده توسط کاربران برمی‌آید. برای استفاده از این اپ نیازی به ساخت اکانت ندارید. با این حال، داده‌هایی مانند نسخه اندروید گوشی، زبان سیستم گوشی، نسخه اپلیکیشن‌های نصب شده و دیگر موارد این‌چنینی را جمع‌آوری می‌کند. در این میان باید خاطرنشان کنیم کاربران برخی کشورها و گوشی‌ها ظاهرا نمی‌توانند از این اپلیکیشن استفاده کنند.

به نظر می‌رسد اپلیکیشن Remove China App اولین تجربه‌ی این توسعه‌دهندگان محسوب می‌شود و حتی دامنه مربوط به سایت آن فقط ۲۴ روز قبل ثبت شده است. در این بین باید خاطرنشان کنیم که گوگل پلی استور، اپلیکیشن‌ها را از تداخل با دیگر اپلیکیشن‌های گوشی منع می‌کند. اگر گوگل تشخیص بدهد که این برنامه قوانین این شرکت را نقض کرده، به احتمال زیاد در آینده نزدیک از گوگل پلی استور حذف خواهد شد.

