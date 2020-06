نسخه بتا اندروید ۱۱ تصادفا برای بخشی از کاربران ارائه شد

شب گذشته گروهی از کاربران گزارش دادند که نسخه بتا اندروید ۱۱ برای پیکسل ۴ ایکس‌ال آن‌ها ارائه شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده، این نسخه ۷۳۶ مگابایت حجم دارد. در ابتدا قرار بود این نسخه ماه گذشته در جریان مراسم گوگل I/O ارائه شود که به دلیل بحران ویروس کرونا این رویداد لغو شد و سپس گوگل تاریخ ۳ ژوئن برای انتشار این نسخه انتخاب کرد. اما به دلیل اعتراضات گسترده در آمریکا، گوگل بار دیگر ناچار شده این تاریخ را به تعویق بیندازد. حالا به نظر می‌رسد به دلیل اشتباه فردی یکی از کارکنان گوگل، این نسخه برای گروهی از کاربران عرضه شده است.

در این میان، سایت XDA در گزارشی تعدادی از تغییرات اعمال شده نسبت به آخرین نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان را عنوان کرده است. یکی از این تغییرات، ۳ نوع شکل و شمایل مختلف برای آیکون اپلیکیشن‌ها است که کاربران می‌توانند از بین آن‌ها دست به انتخاب بزنند. در این میان باید به تغییر منوی مربوط به پاور هم اشاره کنیم. حالا وقتی که انگشت خود را بر روی دکمه پاور نگه می‌دارید، منوی موسوم به Quick Control نمایش داده می‌شود که کاربران با آن می‌توانند کارهای مختلفی را انجام دهند و مثلا گجت‌های هوشمند خانگی را کنترل کنند. همچنین گزینه‌های بیشتری برای کنترل پیشنهاد اپلیکیشن‌ها در لانچر پیکسل ارائه شده است.

این اشتباه گوگل احتمالا باعث می‌شود نسخه بتا اندروید ۱۱ در تاریخ مقرر یعنی ۳ ژوئن عرضه شود یا اینکه در هر صورت به زودی ارائه خواهد شد. روی هم رفته، کاربران گوشی‌های پیکسل ۲ و ۲ ایکس‌ال، پیکسل ۳ و ۳ ایکس‌ال، پیکسل ۳a و ۳a ایکس‌ال، پیکسل ۴ و ۴ ایکس‌ال این نسخه بتا اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد. کاربران برای دریافت این نسخه باید در سایت مربوط به این پروژه ثبت‌نام کنند. سال گذشته کاربران گوشی‌های شرکت‌های مختلفی می‌توانستند نسخه بتا اندروید ۱۰ را نصب کنند و احتمالا امسال هم شاهد تکرار چنین موضوعی خواهیم بود. البته هنوز فهرست گوشی‌های سازگار با این نسخه اعلام نشده است.

