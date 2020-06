اپل روز گذشته iOS 13.5.1 را منتشر کرد که در توضیحات آن آمده «به‌روزرسانی‌های امنیتی مهمی را فراهم می‌کند و نصب آن به تمام کاربران توصیه می‌شود» ولی اپل به جزییات این تغییرات اشاره نکرده است. اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مهم‌ترین هدف این آپدیت اصلاح حفره‌ای است که جیلبریک کردن آیفون را امکان‌پذیر می‌کند.

البته در صفحه مربوط به پشتیبانی محصولات اپل آمده که این آپدیت، جلوی اپلیکیشن‌ها را برای اجرای کدهای دارای دسترسی سیستمی را می‌گیرد که به عبارتی دیگر به همان موضوع جیلبریک اشاره دارد. اهمیت ابزار جیلبریک Unc0ver به این موضوع برمی‌گردد که کاربران می‌توانستند جدیدترین نسخه iOS را با آن جیلبریک کنند و این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد که تغییرات زیادی بر روی سیستم آیفون اعمال کنند و بدون نیاز به اپ استور، اپلیکیشن‌های موردنظر خود را نصب کنند.

در کنار این نسخه iOS، اپل همچنین iPadOS 13.5.1 را دقیقا به همین منظور منتشر کرده تا راه جیلبریک کردن آیپدها هم مسدود شود. اگرچه مطمئنا بخشی از کاربران آیفون و آیپد به شخصی‌سازی گجت‌های خود علاقه زیادی دارند، ولی در هر صورت جیلبریک کردن با استفاده از حفره‌های امنیتی انجام می‌شود و این حفره‌ها می‌توانند مورد سوءاستفاده هکرها قرار بگیرند. به همین خاطر اپل همواره این موضوع را جدی می‌گیرد و به سرعت وارد عمل می‌شود. در هر صورت اگر علاقه‌ای به جیلبریک کردن آیفون یا آیپد خود ندارید، بهتر است هرچه زودتر این آپدیت نرم‌افزاری را نصب کنید.

منبع: The Verge

The post اپل با انتشار iOS 13.5.1 راه جیلبریک آیفون را مسدود کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala