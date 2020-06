ارائه‌ی مرورگر مایکروسافت اج کرومیوم از طریق آپدیت ویندوز آغاز شده است. این نسخه جدید مایکروسافت اج در ماه ژانویه رسما ارائه شد ولی کاربران تا حالا برای بهره‌گیری از آن باید به صورت جداگانه این مرورگر را دانلود و نصب می‌کردند. اما حالا به توجه به اینکه در آپدیت جدید ویندوز ۱۰ قرار گرفته، به زودی برای بیش از ۱ میلیارد سیستم مبتنی بر ویندوز ۱۰ ارائه می‌شود.

گفته می‌شود نسخه ۱۸۰۳ ویندوز ۱۰ و نسخه‌های جدیدتر، مایکروسافت اج کرومیوم را دریافت می‌کنند. مطابق معمول، این آپدیت به تدریج عرضه می‌شود و به همین خاطر شاید در حال حاضر نتوانید این آپدیت را مشاهده کنید.

مایکروسافت در ماه‌های اخیر امکانات این مرورگر را بهبود بخشیده است و از جمله این اقدامات می‌توانیم به توانایی سینک کردن افزونه‌ها اشاره کنیم. متاسفانه، هنوز قابلیت سینک تاریخچه وب‌گردی و تب‌ها ارائه نشده ولی مایکروسافت وعده داده که در تابستان این مشخصه هم ارائه می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم در صورت دریافت این مرورگر از طریق آپدیت، نمی‌توانید آن را حذف کنید. همچنین اگر از نسخه سازمانی یا آموزشی ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنید، مایکروسافت اج کرومیوم به‌صورت خودکار برای شما ارائه نخواهد شد و باید آن را جداگانه دانلود و نصب کنید.

تصمیم مایکروسافت برای بهره‌گیری از موتور پردازشی کرومیوم، مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است زیرا علاوه بر بهبود عملکرد و ثبات بیشتر، کاربران می‌توانند از افزونه‌های گوگل کروم هم استفاده کنند. البته جای خالی برخی مشخصات در این مرورگر احساس می‌شود که به‌زودی این ضعف‌ها برطرف خواهند شد.

