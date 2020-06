گوگل و سامسونگ در حال کار روی حل مشکل تصویر زمینه دردسرساز اندروید

احتمالا همه شما از تصویر زمینه دردسرساز اندروید آگاه هستید. این تصویر که از ترکیب رنگی ناشناخته‌ای برای رابط کاربری برخی از گوشی‌های اندروید استفاده می‌کند، به محض تنظیم به عنوان تصویر زمینه، گوشی را دچار مشکل می‌کند.

چند روز پیش بود که شنیدیم گوشی‌های اندرویدی با تصویر زمینه‌ای به مشکل برخوردند. به همه کاربران اندرویدی پیشنهاد شد هیچوقت این تصویر را روی گوشی خود نصب نکنند چون احتمالا فقط بازگشت به تنظیمات کارخانه آن هم به صورت هارد ریست مشکل آن‌ها را حل می‌کرد.

پیش‌تر تصور می‌شد این مشکل از تبدیل فضای رنگی ناشی می‌شود. اما به گفته رومین گای از تیم گوگل، این ادعا درست نیست و در واقع هنگ کردن یا پرش تصویر گوشی به خاطر این تصویر زمینه به چگونگی محاسبه درخشندگی (تراکم نور) تصویر برمی‌گردد.

نمایندگان گوگل به محض شنیدن این خبر اعلام کردند به دنبال راهی برای حل مشکل هستند و ظاهرا بالاخره این شرکت به کمک سامسونگ توانستند به نتیجه برسند. البته این دو شرکت همچنان در حال کار روی این مشکل هستند اما گفته می‌شود به زودی بسته بروزرسانی مربوطه به گوشی‌های اندرویدی ارسال خواهد شد.

همچنان پیشنهاد می‌شود تصویر زمینه دردسرساز اندروید را روی گوشی‌های خود نصب نکنید تا اینکه بروزرسانی به طور کامل برای همه گوشی‌ها منتشر شود. چون گفته می‌شود دستگاه ممکن است به طرز جدی آسیب ببیند.

با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا به محض انتشار این بروزرسانی شما عزیزان را در جریان آن قرار دهیم.

